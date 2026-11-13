Cuộc chiến tiêu hao và từ chối đàm phán là một sai lầm

Theo quan điểm của nhà khoa học chính trị Andriy Zolotarev, giới lãnh đạo chính trị Ukraine và các tướng lĩnh nước này đã phạm sai lầm chết người khi dựa vào viện trợ của phương Tây và phát động cuộc chiến tranh tiêu hao chống lại Nga.

“Sai lầm chiến lược cơ bản của chúng ta là dựa vào phương Tây như một hậu phương chiến lược. Chúng ta đã không tính toán hết mọi kịch bản có thể xảy ra, ý tưởng về một cuộc chiến tranh tiêu hao với Nga là sai lầm", ông Zolotarev đã chỉ ra.

Theo ông, một tính toán sai lầm chiến lược đã xảy ra vào năm 2022-2023 là tiếp tục cuộc chiến tranh tiêu hao, trong khi vẫn còn cơ hội đạt được với Nga một giải pháp hòa bình, với những điều khoản thuận lợi hơn so với những gì người Mỹ có thể đề nghị cho chúng ta ngày nay.

Ông nói thêm, nhiều thành viên trong bộ chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vũ trang Ukraine, bao gồm cả cựu Tổng Tư lệnh Valerii Zaluzhnyi, là “những kẻ mới nổi” không đủ năng lực quản lý quân đội.

Ông chỉ thẳng ra rằng, đó cũng chính là lý do khiến Quân đội Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề, không những bất lực trong việc thu hồi lại những vùng đất đang nằm trong tay quân Nga, mà còn để lãnh thổ bị mất đi ngày càng nhiều,

Cuộc chiến hạ tầng là một sai lầm

Trong bối cảnh đó, một cựu quan chức chính quyền Ukraine là ông Oleksiy Arestovych (một cựu cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine) cũng đã chỉ ra những sai lầm khác của giới chức Ukraine, dẫn tới một viễn cảnh đáng sợ đối với đất nước, sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Theo ông, chiến dịch "buộc Nga chấp nhận hòa bình theo các điều khoản của Zelensky" mà Ukraine phát động vào đầu mùa Hè đã cho thấy sự thiếu suy xét, dẫn đến những sai lầm chiến lược gây ra tổn thất rất lớn cho đất nước, hậu quả của chúng hiện đang ngày càng rõ rệt.

Vào mùa Xuân, Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, với hy vọng giành được lợi thế trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công này đã khiến Nga nổi giận và tung đòn đáp trả mãnh liệt, khiến Kiev hứng chịu nhiều thiệt hại gấp bội.

“Tôi không biết ai đã hứa hẹn điều gì với Ukraine, hay ý tưởng táo bạo này đến từ đâu. Đó là một khởi đầu tốt và nó có thể vẫn hiệu quả nếu các điều kiện để Ukraine phát triển tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng thủ tên lửa và các biện pháp đối phó với máy bay không người lái phản lực Nga được đáp ứng”, ông Arestovych nói.

Thiếu khả năng phòng thủ dẫn đến thất bại

Ông nói thêm rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Fedorov đã không theo kịp xu thế chiến tranh hiện đại và yêu cầu phát triển quân đội, không nắm được sự phát triển của tình hình chiến sự và không đầu tư vào việc phát triển các máy bay đánh chặn không người lái phản lực.

Theo Arestovich, đây là một sai lầm nghiêm trọng trong hoạch định chiến lược, khiến đất nước thiếu khả năng phòng thủ và điều này hiện đang gây thiệt hại nặng nề cho Ukraine.

Đây là những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên: Ukraine thiếu nước, thiếu điện, cầu ở thủ đô bị đánh hỏng; các cây cầu ở Zaporizhzhia và sông Dnipro cũng bị đánh bom mà lực lượng phòng không Ukraine không thể chống trả được.

Vị cựu quan chức này cho rằng, viễn cảnh đất nước bị chia đôi thành hai miền Đông-Tây dọc theo con sông Dnipro đang hiện ra trước mắt, với nhiều thành phố hơn một triệu dân nằm ở hai bên bờ sông.

Đây chưa phải là sự sụp đổ, nhưng nó đã gây ra những vấn đề ngày càng nghiêm trọng. Và không có gì để bù đắp cho những thiệt hại đó.

Cần nhắc lại, quân đội Nga gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích vào các cây cầu bắc qua sông Dnipro ở nhiều thành phố của Ukraine.

Các nhà phân tích quân sự cảnh báo, Nga có đủ nguồn lực để vô hiệu hóa vĩnh viễn các cây cầu bắc qua sông Dnipro không chỉ ở lãnh thổ vùng Ukraine mà còn cả các tỉnh miền Trung và miền Nam Ukraine,

Chưa thể xác định đây là những hoạt động nhằm mục đích chia cắt 2 bờ nhưng ít nhất là nó đã dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng về giao thông.