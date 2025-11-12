Hai vợ chồng cùng chuyển khoản nhầm hơn 600 triệu vào một tài khoản

Anh Lê Trung Tuân làm việc với Cơ quan Công an.

Ngày 11/11/2025, Công an xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã tiến hành bàn giao, hoàn trả số tiền gần 652 triệu đồng cho ông Cao Ngọc Chinh (trú tại: phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) theo đúng quy định của pháp luật. Số tiền này do vợ chồng ông Chinh chuyển khoản nhầm đến số tài khoản của anh Lê Trung Tuân (sinh năm 1991, trú tại: xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Cụ thể, ngày 06/11, Công an xã Hòa An tiếp nhận trình báo của anh Lê Trung Tuân về việc: Khoảng 17 giờ ngày 18/10, tài khoản Ngân hàng LPBank của anh Tuân bất ngờ nhận được 02 giao dịch chuyển tiền: giao dịch thứ nhất chuyển số tiền 251.780.000 đồng với nội dung “VU HONG NHINH chuyen tien”; giao dịch thứ hai chuyển số tiền 400.000.000 đồng với nội dung “CAO NGOC CHINH chuyen tien”.

Tổng cộng, anh Tuân nhận được số tiền 651.780.000 đồng. Nhận thấy số tiền trên không thuộc sở hữu của mình và anh Tuân không quen biết những người chuyển tiền nên đã đến Cơ quan Công an xã Hòa An trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa An đã khẩn trương tiến hành xác minh, xác định được số tiền trên là của vợ chồng ông Cao Ngọc Chinh. Qua làm việc, được biết vào ngày 18/10, ông Chinh cùng vợ là bà Vũ Hồng Nhinh có thực hiện 01 giao dịch kinh doanh với tổng số tiền 651.780.000 đồng. Tuy nhiên, do nhầm lẫn trong quá trình cung cấp thông tin tài khoản của đối tác, toàn bộ số tiền trên đã bị chuyển nhầm vào tài khoản của anh Lê Trung Tuân.

Qua sự việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin tài khoản, mã QR trước khi thực hiện giao dịch chuyển tiền; trong trường hợp nhận được tiền từ tài khoản lạ và xác định không phải tiền của mình, cần kịp thời liên hệ và trình báo với Cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định, tránh bị lợi dụng trong các hành vi vi phạm pháp luật.



