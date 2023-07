Hai Water Sports – hành trình 10 năm "đón gió" để "vươn khơi"

Khởi nghiệp du lịch mạo hiểm với tinh thần vận động viên chân chính



Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam về thiết bị thể thao giải trí dưới nước, Hai Water Sports đã từng là một doanh nghiệp startup nhỏ chỉ có 4 nhân viên với founder là một kỹ sư Hàng hải quyết định "rời bỏ vùng an toàn" để "sống với đam mê". Trong một thập niên trước, du lịch thể thao mạo hiểm dưới nước còn là một khái niệm xa lạ với người Việt Nam. Bởi thế, Hai Water Sports non trẻ đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Nhưng với những nỗ lực bền bỉ, sự phấn đấu không ngừng và kiên trì không bỏ cuộc – như tinh thần của một vận động viên thể thao chân chính, doanh nghiệp đã từng bước khắc phục khó khăn, tìm ra những "thị trường ngách" còn bỏ ngỏ để mở ra cơ hội phát triển.

Thuyền kayak nhựa đúc – sản phẩm nhập khẩu đầu tiên của Hai Water Sports đã nhanh chóng chinh phục thị trường và được khách hàng tin tưởng, yêu thích

Năm 2013, trở thành đơn vị tiên phong khai thác thị trường thiết bị thể thao mạo hiểm dưới nước tại Việt Nam, Hai Water Sports đã nhập khẩu mô hình thuyền kayak nhựa đúc về giới thiệu tới khách hàng tại Hạ Long và Cát Bà với mong muốn các đơn vị du thuyền trên Vịnh Di sản sẽ cung cấp những sản phẩm và dịch vụ chất lượng hơn tới du khách. Cũng từ tâm huyết đó, năm 2015, Hai Water Sports đã cùng đối tác thực hiện dự án đầu tiên mang tên Cotopark trên đảo Cô Tô. Đây là dự án công viên nước bơm hơi đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam với điểm đến là Cô Tô – hòn đảo tiền tiêu được ví như "viên ngọc xanh" vùng Đông Bắc Tổ quốc.

Bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp tiên phong và khát vọng vươn tầm quốc tế

Từ sản phẩm tạo "tiếng vang" đầu tiên, Hai Water Sports đã trở thành một trong những doanh nghiệp trẻ tiềm năng và không ngừng nỗ lực mở ra cánh cửa để tiến sâu hơn vào thị trường du lịch với sự bắt tay hợp tác cùng nhiều đối tác trên khắp cả nước. Thành tựu của doanh nghiệp dần được khẳng định qua những dấu mốc đáng nhớ: năm 2016, Hai Water Sports vinh dự trở thành đối tác của tập đoàn FLC trong dự án FLC Sầm Sơn, FLC Qui Nhơn với nhiều hạng mục vui chơi giải trí dưới nước, trên bãi biển và trong nhà… Năm 2017, doanh nghiệp đồng hành cùng tập đoàn Sun Group thực hiện dự án khu vui chơi giải trí Bãi biển Đại dương tại Hạ Long và tại InterContinental Danang Sun Peninsula Resort – khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao quốc tế tại Đà Nẵng.

Hai Water Sports là đối tác tin cậy của nhiều tập đoàn, khu nghỉ dưỡng lớn trên toàn quốc với sản phẩm chính là các khu vui chơi, giải trí dưới nước chất lượng cao

Hai Water Sports đã trở thành nhà cung cấp thiết bị thể thao giải trí dưới nước cho rất nhiều tập đoàn tên tuổi trên toàn quốc như: TTC Group, BRG Group, Long Beach, BIM Group, VIN Group… Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực, Hai Water Sports đã góp phần xây dựng các khu phức hợp giải trí biển quy mô tại Việt Nam với hệ thống sản phẩm phong phú, an toàn, chất lượng cao.

Hai Water Sport không ngừng đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng

Như một vận động viên thể thao tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, luôn nỗ lực để vươn lên những đỉnh cao mới, chinh phục những thử thách mới, Hai Water Sports không dừng lại ở nhà cung cấp, mà còn trở thành đơn vị sản xuất các thiết bị thể thao dưới nước uy tín tại Việt Nam. Hai sản phẩm mũi nhọn của doanh nghiệp là áo phao và cầu phao nổi hiện đang được định hướng là sản phẩm xuất khẩu, mở ra cơ hội đưa sản phẩm thương hiệu Việt ra mắt bạn bè quốc tế.

Trải qua hành trình 10 năm, Hai Water Sports đã sẵn sàng "vươn khơi", khám phá và chinh phục những chân trời mới

Với slogan "Have Fun Together", Hai Water Sports hướng tới mang lại niềm vui và sự tin tưởng cho khách hàng bằng chất lượng sản phẩm cao cấp và thái độ kinh doanh chuyên nghiệp, cầu thị. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị giải trí, thể thao mạo hiểm, doanh nghiệp luôn đặt niềm vui, sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu và thấu hiểu hơn ai hết giá trị của niềm vui thích trong đời sống hiện đại vốn có nhiều áp lực cần giải toả.

Sau 10 năm hình thành và phát triển, từ một công ty khởi nghiệp non trẻ ban đầu, Hai Water Sports đã dần chinh phục những khó khăn, vượt qua những thử thách để tiếp tục vững bước trên con đường hướng tới mục tiêu đã định; tiếp tục "vươn khơi" và chung sức tạo nên một diện mạo mới cho ngành du lịch, góp phần định vị Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.