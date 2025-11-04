Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hai xe máy đang "hot" nhất trên phố Hà Nội lúc này, phát hiện thêm sự trùng hợp

04-11-2025 - 19:18 PM | Sống

Sự việc đang được đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Bức ảnh chụp hai chiếc xe máy Honda SH cùng mang biển số có tứ quý 9 lưu thông ở nút giao thông Phố Huế - Tô Hiến Thành (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào chiều ngày 3/11 nhanh chóng nhận được sự chú ý, chia sẻ trên mạng xã hội.

Hai xe máy tuy khác màu sơn nhưng lại cùng nhãn hiệu và trùng biển số. Sự trùng hợp này khiến người đi đường không khỏi bất ngờ, tò mò rồi chụp lại. Nhiều bức hình cặp đôi xe máy Honda SH này ở nhiều địa điểm cũng được ghi lại, chia sẻ.

Hai xe máy đang "hot" nhất trên phố Hà Nội lúc này, phát hiện thêm sự trùng hợp- Ảnh 1.

Bức ảnh chụp hai chiếc xe máy khác màu sơn, nhưng cùng hãng và trùng biển số đang gây xôn xao trên MXH.

Hai xe máy đang "hot" nhất trên phố Hà Nội lúc này, phát hiện thêm sự trùng hợp- Ảnh 2.

Hai chiếc xe khiến người đi đường đặc biệt chú ý.

Thông tin trên VietNamNet, ngày 4/11, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh hình ảnh hai thanh niên điều khiển hai xe SH mang cùng một biển số

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ. Đơn vị này khẳng định, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Xe máy bốc cháy khiến gia đình hoảng loạn, nhân viên trạm xăng làm 1 việc, clip viral 90 triệu lượt xem

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

