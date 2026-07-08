Hai YouTuber góp công triệt phá đường dây lừa đảo 65 triệu USD nhắm vào người cao tuổi, được FBI công khai cảm ơn

Các YouTuber chuyên thực hiện nội dung vạch trần và "gài bẫy" những kẻ lừa đảo trực tuyến vừa được cơ quan thực thi pháp luật Mỹ ghi nhận vì đã hỗ trợ điều tra một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia gây thiệt hại khoảng 65 triệu USD, tương đương gần 1.716 tỷ đồng, với nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi trên khắp nước Mỹ.

Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam California cho biết Hua Wang, bị cáo chính trong vụ án, đã nhận tội tại tòa án liên bang vào ngày 30/6 vì vai trò điều hành một mạng lưới lừa đảo và rửa tiền hoạt động trên phạm vi quốc tế. Ngoài Wang, thêm 10 bị cáo khác cũng đã nhận tội.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đường dây này hoạt động từ ít nhất năm 2019 và phối hợp chặt chẽ với các trung tâm lừa đảo đặt tại Ấn Độ. Các đối tượng thường giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, cơ quan chính phủ hoặc ngân hàng để liên hệ với nạn nhân, sau đó thuyết phục họ gửi tiền mặt thông qua các dịch vụ chuyển phát nhanh.

Những gói tiền được gửi tới các danh tính giả sử dụng giấy tờ tùy thân giả và chuyển đến các địa điểm thuê ngắn hạn do các thành viên trong đường dây quản lý. Theo hồ sơ vụ án, Hua Wang thừa nhận đã tiếp nhận hơn 2.000 gói tiền từ các nạn nhân cao tuổi, với tổng thiệt hại lên tới khoảng 64 triệu USD, tương đương gần 1.690 tỷ đồng.

Vụ án có bước ngoặt quan trọng nhờ sự hỗ trợ của hai kênh YouTube Scammer Payback và Trilogy Media. Trong giai đoạn 2020 - 2021, các nhà sáng tạo nội dung này đã thực hiện nhiều chiến dịch "gài bẫy" các đối tượng lừa đảo, ghi hình quá trình đối đầu trực tiếp rồi đăng tải lên YouTube.

Pierogi, người đứng sau kênh Scammer Payback, đã hợp tác với hai thành viên của Trilogy Media để dụ các đối tượng cung cấp địa chỉ nhận tiền. Trong một chiến dịch, nhóm được yêu cầu gửi tiền mặt đến một người sử dụng tên giả "Hans Bum" tại South San Francisco.

Sau đó, Trilogy Media đã gửi một gói hàng giả và trực tiếp đối chất với người nhận, được xác định là Zhiyi Zhang. Người này đã thừa nhận trước máy quay rằng mình nhận các gói hàng để đổi lấy tiền công.

Theo các công tố viên, những đoạn video do các YouTuber cung cấp đã giúp cơ quan điều tra xác định danh tính của nhiều nghi phạm cũng như làm rõ cách thức hoạt động của toàn bộ mạng lưới lừa đảo. Lực lượng chức năng đã đối chiếu hình ảnh chưa làm mờ trong video với hồ sơ thuê nhà và nhiều bằng chứng khác để xác minh danh tính của Zhiyi Zhang.

Ngay từ tháng 8/2025, khi vụ án lần đầu được công bố, Công tố viên Liên bang Adam Gordon đã ghi nhận đóng góp của các nhà sáng tạo nội dung với phát biểu: "Không phải mọi anh hùng đều khoác áo choàng. Một số người sở hữu kênh YouTube."

Theo cơ quan công tố, đến nay đã có hơn 30 bị cáo bị truy tố công khai trong các cáo trạng liên quan đến đường dây này. Phiên tòa tuyên án đối với nhiều bị cáo dự kiến sẽ diễn ra trong các tháng 7, 8 và 9/2026.