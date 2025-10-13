Hamas bắt đầu thả con tin

Quân đội Israel tiếp nhận 7 con tin còn sống được Hamas giải thoát khỏi tình trạng giam giữ ở dải Gaza. Các con tin sẽ vượt biên giới vào Israel và chuyển đến căn cứ quân sự để đoàn tụ với gia đình. Sau đó, họ sẽ được trực thăng đưa đến bệnh viện Israel để kiểm tra sức khoẻ.

"Chúng tôi chờ đợi 738 ngày để nói điều này: Chào mừng trở về nhà", Bộ Ngoại giao Israel đăng trên tải trên mạng xã hội X.

Xe của Hội Chữ thập đỏ vận chuyển các con tin bị giam giữ tại Gaza. (Ảnh: Reuters)

Danh tính 7 con tin đầu tiên được thả bao gồm: Guy Gilboa Dalal, Eitan Mor, Matan Angrest, Alon Ohel, Gali, Ziv Berman và Omri Miran.

Tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv, hàng ngàn người đã đổ ra đường ăn mừng sau tại khi nghe tin Hamas trao trả 7 con tin còn sống.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố cuộc chiến ở Gaza kết thúc khi ông rời Washington trong chuyến thăm tới Israel và Ai Cập.

"Chiến tranh đã kết thúc. Được chứ? Các bạn hiểu điều đó chứ?", ông Trump trả lời phóng viên trên Không lực Một khi được hỏi liệu ông có tự tin cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã kết thúc hay không.

Sau đó, khi được phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi liệu lệnh ngừng bắn có duy trì hay không, ông Trump trả lời: "Tôi nghĩ nó sẽ duy trì. Tôi nghĩ mọi người chán ngấy nó rồi. Đã nhiều thế kỷ rồi."

Người thân của một trong 7 con tin được thả vui mừng. (Ảnh: Reuters)

Tại Israel, ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ gia đình của những con tin bị Hamas bắt giữ trước khi phát biểu trước quốc hội Israel.

Sau đó, ông sẽ tới Ai Cập, nơi ông và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi đồng chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Gaza ở Sharm El Sheikh với sự tham gia của hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới.

"Mọi người đều rất phấn khích về thời điểm này. Đây là sự kiện rất đặc biệt", ông Trump nói trước đó trước khi lên Không lực Một tại Căn cứ Liên hợp Andrews. Nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến sẽ đến Israel vào khoảng 6h30 ngày 13/10 (giờ địa phương).