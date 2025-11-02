Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hạn chế lưu thông một tuyến đường ở trung tâm TP HCM trong 8 ngày

02-11-2025 - 17:10 PM | Xã hội

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn được điều chỉnh giao thông đến đêm 10-11.

Hạn chế lưu thông một tuyến đường ở trung tâm TP HCM trong 8 ngày- Ảnh 1.

Đường Lê Lợi được điều chỉnh giao thông.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ hôm nay đến 22 giờ ngày 10-11, đường Lê Lợi, phường Sài Gòn sẽ bị hạn chế lưu thông để phục vụ chương trình "Oishi Siêu Snack Party 2025". Chương trình này diễn ra trên làn xe ô tô đường Lê Lợi đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur.

Lộ trình thay thế

Để di chuyển tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô), người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường

Đại diện PC08 lưu ý người dân khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình này cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.


Theo Anh Vũ

Người lao động

