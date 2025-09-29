Hàn Quốc định đánh bại OpenAI, Google bằng trí tuệ nhân tạo nội địa như thế nào?

Tháng trước, chính phủ Hàn Quốc khởi động sáng kiến AI quốc gia tham vọng nhất từ trước đến nay, cam kết chi 530 tỷ Won (khoảng 390 triệu USD) cho 5 doanh nghiệp trong nước xây dựng các mô hình nền tảng quy mô lớn.

Động thái này phản ánh nỗ lực của Seoul nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ AI nước ngoài, củng cố an ninh quốc gia và kiểm soát chặt chẽ hơn dữ liệu trong kỷ nguyên AI.

5 tổ chức được Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin lựa chọn gồm: LG AI Research, SK Telecom, Naver Cloud, NC AI và startup Upstage. Cứ mỗi 6 tháng, chính phủ sẽ rà soát tiến độ, loại bỏ những đơn vị kém hiệu quả và tiếp tục tài trợ cho những "ứng viên mạnh" cho đến khi còn lại 2 đơn vị dẫn dắt chiến lược AI quốc gia.

Ảnh minh họa

Mỗi doanh nghiệp mang đến một thế mạnh riêng trong cuộc đua AI tại Hàn Quốc. Chuyên trang công nghệ TechCrunch đã trao đổi với một số công ty được chọn để tìm hiểu cách họ dự định đối đầu với OpenAI, Google, Anthropic và nhiều đối thủ khác.

LG AI Research: Exaone

LG AI Research - đơn vị R&D của tập đoàn LG - hiện phát triển Exaone 4.0, mô hình AI kết hợp xử lý ngôn ngữ rộng và khả năng lập luận nâng cao từ phiên bản Exaone Deep trước đó.

Exaone 4.0 (32B) đạt kết quả khá tốt trên chỉ số Intelligence Index của Artificial Analysis (tương tự Solar Pro 2 của Upstage). LG kỳ vọng sẽ cải thiện thứ hạng nhờ lợi thế dữ liệu thực tế trong nhiều ngành, từ công nghệ sinh học đến vật liệu tiên tiến và sản xuất.

Thay vì chạy theo quy mô, LG chú trọng xử lý và tinh lọc dữ liệu đầu vào, nhằm tạo ra giá trị thực tiễn vượt trội so với các mô hình đa dụng. "Đây là cách tiếp cận nền tảng của chúng tôi", đồng Giám đốc Honglak Lee chia sẻ.

LG cũng đang áp dụng chiến lược quen thuộc: cung cấp dịch vụ qua API, tận dụng dữ liệu thực tế từ người dùng để tiếp tục huấn luyện, cải thiện mô hình. "Khi mô hình tốt hơn, các đối tác sẽ nâng cao dịch vụ, từ đó tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn và dữ liệu phong phú hơn" - ông nói.

Không đặt mục tiêu sở hữu cụm GPU khổng lồ, LG tập trung tối ưu hóa hiệu suất từng chip và phát triển mô hình theo ngành dọc. Mục tiêu của họ là "thông minh hơn, hiệu quả hơn" thay vì tiêu nhiều tiền hơn các đối thủ toàn cầu.

SK Telecom: A.X

Gã khổng lồ viễn thông SK Telecom (SKT) ra mắt trợ lý AI cá nhân A. (A-dot) từ cuối năm 2023 và vừa tung mô hình ngôn ngữ lớn mới A.X vào tháng 7/2025.

A.X 4.0 được phát triển dựa trên mô hình nguồn mở Qwen 2.5 của Alibaba Cloud, gồm hai phiên bản: 72 tỷ tham số và 7 tỷ tham số. SK cho biết A.X 4.0 xử lý tiếng Hàn hiệu quả hơn GPT-4o tới 33% (chưa có dữ liệu so sánh với GPT-5.0). SKT cũng đã mở mã nguồn A.X 3.1 hồi mùa hè.

Dịch vụ A. hiện cung cấp tính năng như tóm tắt cuộc gọi, ghi chú tự động và đã thu hút khoảng 10 triệu người dùng (tính đến tháng 8/2025). Điểm mạnh của SKT là khả năng tích hợp dữ liệu từ hạ tầng viễn thông, bao gồm cả định vị và gọi xe.

"Vai trò của SK Telecom là cầu nối giữa nghiên cứu mô hình tiên tiến và tác động thực tiễn. Với hạ tầng viễn thông, tệp người dùng rộng và dịch vụ đã chứng minh hiệu quả như A., chúng tôi đưa AI trực tiếp vào đời sống thường ngày", Taeyoon Kim - Giám đốc văn phòng mô hình nền tảng của SKT - chia sẻ.

Ngoài ra, SKT cũng đang đầu tư mạnh vào hạ tầng AI, khai thác dịch vụ GPUaaS lớn nhất Hàn Quốc, xây dựng trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô với AWS, hợp tác cùng các đối tác như hãng chip Rebellions, chính phủ, trường đại học và các viện nghiên cứu toàn cầu, trong đó có dự án hợp tác với MIT.

Naver Cloud: HyperCLOVA X

Naver Cloud - đơn vị dịch vụ đám mây của công ty Internet hàng đầu Hàn Quốc - ra mắt HyperCLOVA từ năm 2021, sau đó giới thiệu HyperCLOVA X vào 2023 cùng các sản phẩm ứng dụng như chatbot CLOVA X và công cụ tìm kiếm Cue. Năm nay, công ty tiếp tục giới thiệu HyperCLOVA X Think, mô hình AI đa phương thức với khả năng lập luận.

Theo Naver, sức mạnh thực sự của LLM là đóng vai trò "cầu nối" giữa các hệ thống và dịch vụ rời rạc, giúp nâng cao giá trị ứng dụng.

Naver được xem là công ty duy nhất tại Hàn Quốc sở hữu "hệ sinh thái AI toàn diện", từ phát triển mô hình, vận hành trung tâm dữ liệu, nền tảng AI, ứng dụng đến dịch vụ tiêu dùng.

Tương tự Google, nhưng tối ưu cho thị trường Hàn Quốc, Naver tích hợp AI vào các dịch vụ cốt lõi như tìm kiếm, mua sắm, bản đồ, tài chính. Điểm mạnh của họ là dữ liệu thực tiễn. Ví dụ, AI Shopping Guide đưa ra gợi ý dựa trên nhu cầu mua sắm thực tế; CLOVA Studio giúp doanh nghiệp xây dựng AI tạo sinh tùy chỉnh; CLOVA Carecall cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Đại diện Naver cho rằng để vượt qua OpenAI và Google, công ty phải hoàn thiện "công thức" mô hình và huy động đủ vốn để mở rộng. Tuy nhiên, thay vì chạy đua quy mô, Naver nhấn mạnh tính tinh vi, khẳng định AI của họ đã đạt mức cạnh tranh toàn cầu ở quy mô tương đương.

Upstage: Solar Pro 2

Startup Upstage là gương mặt duy nhất trong nhóm 5 doanh nghiệp được chọn. Tháng 7/2024, họ ra mắt Solar Pro 2, trở thành mô hình Hàn Quốc đầu tiên được Artificial Analysis công nhận là mô hình tiên phong, sánh ngang với OpenAI, Google, Meta và Anthropic.

Trong khi các mô hình tiên phong thường có 100 - 200 tỷ tham số, Solar Pro 2 chỉ có 31 tỷ nhưng lại hiệu quả hơn với tiếng Hàn và tiết kiệm chi phí hơn - theo ông Soon-il Kwon, Phó Chủ tịch điều hành của Upstage.

"Solar Pro 2 đã vượt qua các mô hình toàn cầu ở nhiều bộ đánh giá tiếng Hàn. Với dự án này, mục tiêu của chúng tôi là đạt hiệu suất tiếng Hàn ở mức 105% so với chuẩn toàn cầu", ông Kwon nói.

Upstage đặt trọng tâm vào tác động kinh doanh thực tế chứ không chỉ các bảng xếp hạng, phát triển mô hình chuyên biệt cho các ngành như tài chính, pháp luật, y tế, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái AI Hàn Quốc do các startup "AI-native" dẫn dắt.