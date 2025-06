Hàn Quốc “khó” với Đông Nam Á, “dễ” với ẩm thực Việt?

Ẩm thực Việt Nam "hút" khách Hàn

Khu vực Đông Nam Á đang trở thành kênh đa dạng hóa quan hệ thương mại của Hàn Quốc, trong đó Việt Nam đóng vai trò then chốt. Nhập khẩu thực phẩm từ khu vực này, đặc biệt là Việt Nam đang có xu hướng gia tăng tại thị trường Hàn Quốc. Theo số liệu từ Bộ Công thương, năm 2024, xuất nhập khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phục hồi rất nhanh.

Thị trường Hàn Quốc đang mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc có hiệu lực từ cuối năm 2015.

Theo khảo sát của nền tảng du lịch Agoda, riêng về ẩm thực, du khách Hàn Quốc đứng đầu các quốc gia bị thu hút bởi ẩm thực Việt Nam, xếp theo sau là Nhật Bản và Thái Lan. Du khách từ ba quốc gia này cũng quyết định chọn điểm đến Việt Nam, với mong muốn trải nghiệm ẩm thực.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với những thách thức không nhỏ.

Thị trường Hàn Quốc được đánh giá là một trong những thị trường có tính cạnh tranh cao nhất thế giới. Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ đối mặt với các đối thủ trong nước mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp đến từ các quốc gia khác như ASEAN và Trung Nam Mỹ.

Hơn nữa, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tại Hàn Quốc thường cao hơn cả châu Âu và Mỹ. Để thành công tại thị trường này, doanh nghiệp Việt Nam cần phải liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng những yêu cầu khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Cộng hưởng với đó là việc kiên trì xuất hiện, gia tăng nhận diện thươnghiệu tại Hàn Quốc.

Cú hích tiếp theo của Dh Foods

Là một thị trường nhập khẩu khó tính, với những tiêu chuẩn cao và chi tiết cho mỗi sản phẩm nông sản, loại gia vị chế biến sẵn… nhưng thời gian qua khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã lọt vào mắt của các nhà thu mua và bán lẻ Hàn Quốc. Điều này cho thấy, con đường để sản phẩm Việt Nam đến với thị trường này đã gần hơn.

Cũng như các doanh nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng, F&B, gia vị thực phẩm khắp nơi trên thế giới, Dh Foods – công ty chuyên gia vị đặc sản vùng miền của Việt Nam đang có màn "phô diễn" bắt mắt, chất lượng tại sự kiện Seoul Food & Hotel 2025 (SFH). Bởi đây không chỉ là nơi hội tụ những xu hướng tiên tiến nhất trong lĩnh vực F&B mà còn mang đến cơ hội hiếm có để các nhà sản xuất, nhà cung cấp, và các chuyên gia kết nối, học hỏi, và mở rộng thị trường quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Sáng lập và Tổng giám đốc Dh Foods, với quy mô vượt trội và sự đa dạng của các ngành hàng trưng bày, Seoul Food & Hotel 2025 là điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp quốc tế trên hành trình chinh phục thị trường Hàn Quốc – một trong những nền kinh tế lớn nhất và phát triển nhất thế giới.

Đây là lần thứ 2, Dh Foods đến với sàn đấu này. Hành trang công ty mang theo để tiếp tục chinh phục các đối tác, khách hàng tại Hàn Quốc lần này là những sản phẩm gia vị đặc trưng của Việt Nam và phù hợp với thị trường Hàn. Cụ thể: Xốt chấm gỏi cuốn, Gia vị hoàn chỉnh nấu Phở các loại, Gia vị hoàn chỉnh Cari, Bò kho, Xốt Trứng muối, Xốt Phô mai, Xốt Kim Quất, Xốt muối ớt chanh Nha Trang… Ngoài ra, Dh Foods còn giới thiệu nhóm sản phẩm mới, các sản phẩm sợi mới từ gạo: Bún, Phở, Bánh đa, Mỳ Quảng, Udon, Spagety từ gạo.

Với dài sản phẩm hấp dẫn đó, Dh Foods tự tin chinh phục khách hàng, đối tác Hàn Quốc. Hơn nữa, các sản phẩm của Dh Foods đều trải qua giai đoạn chọn lọc, sản xuất kỹ lưỡng và đạt được chứng nhận BRCGS (tiêu chuẩn tự nguyện về quản lý an toàn thực phẩm - một trong những hệ thống chứng nhận được GFSI (Sáng kiến An toàn thực phẩm toàn cầu) thừa nhận; Tiêu chuẩn HALAL (dành riêng cho thị trường Hồi giáo) và FDA (những quy định khắt khe của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)… Vì thế, sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, phù hợp với thị trường quốc tế và tất cả đối tượng.

Ông Dũng chia sẻ: "Để thuyết phục người tiêu dùng không kể trong hay ngoài nước, doanh nghiệp phải làm thật chỉn chu, kiên trì thuyết phục bằng cách chuẩn hóa sản phẩm. Chúng tôi phải làm sao cho người tiêu dùng Hàn Quốc tin tưởng, sử dụng nguyên liệu tốt, không hóa chất, quy trình sản xuất rõ ràng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm".