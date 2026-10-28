Hàn Quốc, Nhật Bản đối phó làn sóng tấn công mạng

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Tại Hàn Quốc, cảnh sát vừa bắt giữ một nhóm đối tượng bị cáo buộc đánh cắp hơn 8 triệu hồ sơ dữ liệu cá nhân. Trong khi đó, tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp đã phải chi tiền hỗ trợ khách hàng sau các vụ rò rỉ dữ liệu.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biêt, nhóm 7 người đã xâm nhập hệ thống của khoảng 90 bệnh viện, trường đại học và doanh nghiệp. Nghi phạm cầm đầu không có chuyên môn về công nghệ thông tin, nhưng đã tự học trên mạng và sử dụng AI tạo sinh để đánh cắp dữ liệu. Trong khoảng một năm, nhóm này bị cáo buộc dùng thông tin thu được để đe dọa và đòi tiền khoảng 30 tổ chức.

Tại Nhật Bản, dịch vụ cho thuê ô tô tự lái Times Car cho biết vụ rò rỉ dữ liệu hồi tháng 9 có thể ảnh hưởng tới 6,6 triệu tài khoản. Công ty mẹ Park24 dự kiến chi trả 3.000 yen cho khách hàng sau vụ việc.

Trong khi đó, công ty GMO Internet cho biết sẽ bồi thường thiệt hại liên quan đến các giao dịch trái phép, đồng thời gửi khoản hỗ trợ 5.000 yen cho khách hàng sử dụng dịch vụ bị ảnh hưởng.

Trước làn sóng tấn công, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang rà soát, vá lỗ hổng hệ thống, còn Chính phủ nước này tăng cường năng lực phòng thủ mạng.