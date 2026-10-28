Nvidia và "canh bạc lớn": Rót 3 tỷ USD vào Meta

Theo trang tin CNBC, Meta cho biết ban đầu sẽ huy động 35 tỷ USD thông qua các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng có bảo lãnh phát hành, sau đó huy động thêm 60 tỷ USD thông qua chương trình phát hành cổ phiếu theo giá thị trường.

Theo thông báo, Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom bày tỏ quan tâm đến việc mua lượng cổ phiếu trị giá tối đa 5 tỷ USD.

Nvidia mở rộng quan hệ hợp tác với Meta

Ngày thứ Ba 27/10 (theo giờ Mỹ), Nvidia công bố khoản đầu tư 3 tỷ USD vào Meta, đồng thời cho biết Meta sẽ mở rộng triển khai các hệ thống Vera Rubin và Vera CPU. Hai công ty cũng tăng cường hợp tác phát triển Muse, tác nhân AI của Meta được ra mắt vào tháng trước.

“Các tác nhân AI đại diện cho một mô hình điện toán mới - những phần mềm có khả năng hiểu mục tiêu, lập luận, sử dụng công cụ và thực hiện công việc thay mặt chúng ta”, Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết trong một tuyên bố.

Nvidia sẽ đầu tư 3 tỷ USD vào Meta, trong bối cảnh tập đoàn mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo này lên kế hoạch huy động 95 tỷ USD để phục vụ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI.

“Điều này làm thay đổi cách chúng ta sử dụng máy tính, từ vận hành các ứng dụng sang làm việc với những tác nhân thông minh”, ông nói thêm.

Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành Meta CEO Mark Zuckerberg cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng khi tiếp tục hợp tác với Nvidia để cung cấp những tác nhân cá nhân và mô hình AI tiên tiến hàng đầu cho hàng tỷ người”.

Cổ phiếu của cả hai công ty gần như đi ngang trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường hôm thứ Ba 27/10/2026 (theo giờ Mỹ).

Nvidia đang nhanh chóng mở rộng danh mục đầu tư vào những doanh nghiệp góp phần thúc đẩy làn sóng phát triển AI. Trước đó, hãng đã đầu tư vào OpenAI, Anthropic, Intel và xAI.

Theo Dealroom, Nvidia đã tham gia 121 vòng gọi vốn trong năm nay, tăng mạnh so với con số 13 vòng vào năm 2022.

Nền tảng cho quá trình mở rộng này là quan hệ hợp tác hạ tầng dài hạn giữa Meta và Nvidia được công bố hồi tháng 2/2026. (Ảnh minh họa có sự hỗ trợ bởi AI)

Khoản đầu tư vào Meta tiếp tục cho thấy Nvidia không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh chip mà còn gia tăng sự hiện diện tài chính tại các doanh nghiệp đang xây dựng và ứng dụng công nghệ AI.