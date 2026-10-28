Nvidia và "canh bạc lớn": Rót 3 tỷ USD vào Meta
Nvidia sẽ đầu tư 3 tỷ USD vào Meta, trong bối cảnh tập đoàn mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo này lên kế hoạch huy động 95 tỷ USD để phục vụ các khoản đầu tư vào hạ tầng AI.
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Theo trang tin CNBC, Meta cho biết ban đầu sẽ huy động 35 tỷ USD thông qua các đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng có bảo lãnh phát hành, sau đó huy động thêm 60 tỷ USD thông qua chương trình phát hành cổ phiếu theo giá thị trường.
Theo thông báo, Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) và Broadcom bày tỏ quan tâm đến việc mua lượng cổ phiếu trị giá tối đa 5 tỷ USD.
Nvidia mở rộng quan hệ hợp tác với Meta
Ngày thứ Ba 27/10 (theo giờ Mỹ), Nvidia công bố khoản đầu tư 3 tỷ USD vào Meta, đồng thời cho biết Meta sẽ mở rộng triển khai các hệ thống Vera Rubin và Vera CPU. Hai công ty cũng tăng cường hợp tác phát triển Muse, tác nhân AI của Meta được ra mắt vào tháng trước.
“Các tác nhân AI đại diện cho một mô hình điện toán mới - những phần mềm có khả năng hiểu mục tiêu, lập luận, sử dụng công cụ và thực hiện công việc thay mặt chúng ta”, Tổng giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết trong một tuyên bố.
“Điều này làm thay đổi cách chúng ta sử dụng máy tính, từ vận hành các ứng dụng sang làm việc với những tác nhân thông minh”, ông nói thêm.
Trong khi đó, Tổng giám đốc điều hành Meta CEO Mark Zuckerberg cho biết: “Chúng tôi rất hào hứng khi tiếp tục hợp tác với Nvidia để cung cấp những tác nhân cá nhân và mô hình AI tiên tiến hàng đầu cho hàng tỷ người”.
Cổ phiếu của cả hai công ty gần như đi ngang trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường hôm thứ Ba 27/10/2026 (theo giờ Mỹ).
Nvidia đang nhanh chóng mở rộng danh mục đầu tư vào những doanh nghiệp góp phần thúc đẩy làn sóng phát triển AI. Trước đó, hãng đã đầu tư vào OpenAI, Anthropic, Intel và xAI.
Theo Dealroom, Nvidia đã tham gia 121 vòng gọi vốn trong năm nay, tăng mạnh so với con số 13 vòng vào năm 2022.
Khoản đầu tư vào Meta tiếp tục cho thấy Nvidia không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh chip mà còn gia tăng sự hiện diện tài chính tại các doanh nghiệp đang xây dựng và ứng dụng công nghệ AI.
Thỏa thuận đầu tư diễn ra trong bối cảnh Meta đẩy nhanh phát triển các mô hình AI và mở rộng năng lực tính toán. Ngày 12/10, công ty giới thiệu dòng mô hình Muse Wonder, gồm Muse Wonder và Muse Wonder Full, hướng tới các tác vụ của tác nhân AI trong công việc và đời sống cá nhân. Các mô hình này được trang bị khả năng ghi nhớ chủ động và duy trì sự tập trung vào những mục tiêu người dùng muốn hoàn thành.
Chỉ một tuần sau, Meta công bố tiến độ xây dựng Prometheus, siêu cụm tính toán AI quy mô gigawatt tại New Albany, bang Ohio. Theo công ty, giai đoạn đầu của dự án đã hoàn thành, với hệ thống hiện sử dụng hàng trăm nghìn GPU. Meta đặt mục tiêu mở rộng Prometheus lên khoảng một triệu GPU để phục vụ việc huấn luyện các mô hình AI thế hệ tiếp theo.
Nền tảng cho quá trình mở rộng này là quan hệ hợp tác hạ tầng dài hạn giữa Meta và Nvidia được công bố hồi tháng 2/2026. Thỏa thuận bao gồm triển khai quy mô lớn GPU Blackwell và Rubin, CPU Nvidia cùng công nghệ mạng Spectrum-X Ethernet. Hai bên cũng phối hợp tối ưu các mô hình AI cho những tác vụ cốt lõi của Meta.
Với khoản đầu tư 3 tỷ USD mới, quan hệ giữa hai tập đoàn được mở rộng từ hợp tác về hạ tầng tính toán sang gắn kết tài chính và phát triển các tác nhân AI. Đối với Meta, năng lực tính toán là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển mô hình AI và đưa các tính năng thông minh tới người dùng. Với Nvidia, việc tăng cường quan hệ với Meta giúp hãng gắn kết sâu hơn với một trong những doanh nghiệp đang xây dựng hạ tầng AI quy mô lớn.
VTV