Hàn Quốc rót hơn 15,7 tỷ USD vào tỉnh sát vách Hà Nội, 1 DN chiếm 70% tổng vốn, tiếp tục mở rộng sản xuất

Hàn Quốc hiện là đối tác dẫn đầu của tỉnh Bắc Ninh về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Toàn tỉnh hiện có 1.141 dự án có vốn đầu tư từ Hàn Quốc, với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh đạt trên 15,7 tỷ USD, đứng đầu trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Bắc Ninh.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Samsung đóng vai trò chủ lực khi chiếm khoảng 70% tổng vốn FDI của Hàn Quốc tại địa phương. Riêng Tổ hợp Samsung tại Bắc Ninh gồm 3 công ty thành viên với tổng vốn đăng ký đầu tư lên tới 10,96 tỷ USD, trong đó Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam có vốn đầu tư lớn nhất, đạt 8,3 tỷ USD.

Không chỉ đóng góp quan trọng về mặt kinh tế, Samsung Display Việt Nam còn tích cực đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh trong các hoạt động phát triển xã hội, đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất – cung ứng toàn cầu của Samsung, hướng tới phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này tiếp tục mở rộng đầu tư vào các sản phẩm công nghệ cao, chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực thế mạnh, đồng thời tham gia nhiều chương trình an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn (bên phải) tiếp và làm việc với ông Kang Euisik, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, ông Kang Eui Sik – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang xây dựng chiến lược mở rộng sản xuất tại Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh.

Trọng tâm trong thời gian tới của công ty là phát triển các dự án sản xuất màn hình OLED, đào tạo đội ngũ chuyên gia và lao động kỹ thuật cao, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động trách nhiệm xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Samsung Display Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Bắc Ninh để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, qua đó góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cũng như giữa Bắc Ninh với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc.

Samsung hiện có 4 nhà máy tại Việt Nam. Theo báo cáo tài chính của doanh nghiệp này, trong 6 tháng đầu năm 2025, 3/4 nhà máy sản xuất của Samsung tại Việt Nam ghi nhận kết quả doanh thu tích cực so với cùng kỳ năm trước.

Samsung Thái Nguyên (SEVT) – nhà máy quy mô lớn nhất của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam – ghi nhận doanh thu đạt 19.677 tỷ won (tương đương 14,47 tỷ USD), tăng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận đạt 1.200 tỷ won (khoảng 882 triệu USD). Với kết quả này, SEVT không chỉ là công ty mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất cho Samsung tại Việt Nam, mà còn đứng thứ ba trong toàn hệ thống toàn cầu, chỉ sau hai nhà máy của Samsung tại Mỹ.

Samsung Bắc Ninh (SEV) cũng đạt kết quả khả quan với doanh thu 11.755 tỷ won (8,64 tỷ USD), tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC), chuyên sản xuất tivi và thiết bị điện tử gia dụng, ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhất, với doanh thu 4.010 tỷ won (2,9 tỷ USD), tăng tới 15,6%.

Duy nhất Samsung Display Vietnam (SDV) tại Bắc Ninh lại ghi nhận doanh thu giảm 12,9%, xuống còn 7.929 tỷ won (5,83 tỷ USD).

Tổng cộng 4 nhà máy của Samsung tại Việt Nam đã ghi nhận doanh thu đạt 43.372 tỷ won (tương đương 31,9 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2025, tăng 3,2%, tương ứng thêm 1.354 tỷ won so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận của các nhà máy Samsung tại Việt Nam đạt 26.731 tỷ won