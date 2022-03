Hana Realty phân phối chính thức dự án Diamond City Đức Hòa – Long An

Hana Realty tiếp tục chinh phục thị trường BĐS khu Tây Sài Gòn



Hana Realty được biết đến là đơn vị phân phối BĐS uy tín tại TP.HCM cũng như khu vực phía Nam. Trong hơn 10 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được năng lực và sự chuyên nghiệp trên thị trường BĐS bằng việc đồng hành cùng những chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam và nhận được sự tin tưởng lựa chọn của các khách hàng trên khắp cả nước.

Với nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường BĐS khu Tây Sài Gòn, Hana Realty nhận thấy tiềm năng phát triển và những cơ hội lớn trong đầu tư BĐS khu vực Đức Hòa – Long An. Nối dài chuỗi thành công của các dự án vùng ven TP.HCM đã triển khai phân phối thời gian qua, Hana Realty tiếp tục chinh phục dự án mới nhất 2022 của Tập đoàn Thắng Lợi - Diamond City Đức Hòa (Khu dân cư Quốc Linh).

Ngày 18/3/2022, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 - TP.HCM, Tập đoàn Thắng Lợi đã tổ chức sự kiện "Kick-off" - ra quân dự án Diamond City với chủ đề "Diamond Racing" cùng sự tham gia của các đơn vị đối tác và hơn 3.000 chuyên viên tư vấn BĐS. Trong chương trình sự kiện, đại diện chủ đầu tư - Tập đoàn Thắng Lợi - chính thức công bố Hana Realty là một trong các đại lý phân phối dự án Diamond City Đức Hòa, tham gia "đường đua săn kim cương" dành cho các sàn kinh doanh mạnh nhất và chất lượng nhất.

Ông Đặng Quốc Bảo - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hana Realty chia sẻ: "Với vai trò là nhà phân phối chính thức, chúng tôi cam kết cung cấp những thông tin chính xác, được cập nhật liên tục và trực tiếp từ chủ đầu tư, cùng với đó là chất lượng dịch vụ vượt trội nhằm mang đến khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi tìm hiểu và đầu tư vào Diamond City, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những đại lý phân phối BĐS xuất sắc của Tập đoàn Thắng Lợi".

Diamond City Đức Hòa – Viên kim cương sở hữu vị trí đắt giá giao hòa giữa hai thành phố tương lai

Diamond City tọa lạc tại mặt tiền Vành đai 4 (DT 824), xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là vị trí "đắt giá" hiếm có tại lõi của hai thành phố tương lai: Đức Hòa và Bến Lức, kết nối xuyên tâm 5 đô thị vệ tinh gồm: Bà Rịa Vũng Tàu – Đồng Nai – Bình Dương – Tây Ninh – Long An, tạo thành hệ thống kết nối thương mại liên đô thị, là động lực tăng trưởng bền vững cho khu TP.HCM và lan tỏa toàn vùng Đông Nam Bộ. Ngoài ra, Diamond City còn sở hữu vị trí khu vực lõi vùng BĐS công nghiệp và FDI khi được bao xung quanh bởi các cụm công nghiệp lớn nhất Long An như Idico, Việt Pháp, Thịnh Phát, Tân Đức, Hải Sơn với hơn 50.000 - 70.000 chuyên gia và lao động.

Diamond City – Thành phố giao hòa

Với mục tiêu phát triển dựa trên mô hình bán compound mang đầy hơi thở năng động của thành phố thương mại đang chuyển mình hội nhập nhưng vẫn giữ được nhịp sống cân bằng và hài hòa với thiên nhiên, dự án đã dành ra 11.300m2 để quy hoạch mảng xanh và tiện ích "3 trong 1" (Live - Work - Play) phục vụ cư dân của Diamond City như Quảng trường Hà Lan, Trường mẫu giáo Eco Kid, Tổ hợp thể thao Champion, Trung tâm thương mại D-Mall, Công viên chủ đề Color Park 1-2-3…

Hình ảnh thực tế dự án Diamond City Đức Hòa với hạ tầng hoàn thiện

Bên cạnh đó, Diamond City còn là dự án nổi bật bởi pháp lý hoàn chỉnh; hạ tầng hoàn thiện 100% và đã hoàn tất rải nhựa đường, lát gạch vỉa hè, hệ thống điện âm - nước âm… Trong giai đoạn 1, Diamond City triển khai 12,3 ha, gồm 589 sản phẩm thấp tầng (shophouse Millennium, nền shophouse Millennium Plus, nhà phố Venus, nền nhà phố Venus Plus và biệt thự độc quyền Legacy) với thiết kế kiến trúc bán cổ điển châu Âu pha phong cách Địa Trung Hải mang đậm dấu ấn biểu tượng vượt thời gian.

Hội tụ nhiều yếu tố của một dự án BĐS tiềm năng, Diamond City Đức Hòa không chỉ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư lý tưởng mà còn là sản phẩm có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư, đặc biệt trước thông tin có mục tiêu quy hoạch Đức Hòa phát triển thành đô thị loại I, trước mắt là trở thành thành phố Đức Hòa vào năm 2025 (theo Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Hòa vào ngày 15/11/2021).

Mọi chi tiết về dự án xin vui lòng liên hệ Hana Realty để được tư vấn:

Công ty Cổ phần Hana Realty – Đơn vị phân phối chính thức dự án Diamond City Đức Hòa

Địa chỉ: 1453 Nguyễn Văn Linh, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 0937 445 222 - 093 811 66 63

Website: https://hanarealty.vn

https://cafef.vn/hana-realty-phan-phoi-chinh-thuc-du-an-diamond-city-duc-hoa-long-an-20220324091256544.chn