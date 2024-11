Hàng chục ngàn khách hàng VIB đang săn cơ hội gặp gỡ Anh Trai, bạn sẵn sàng nhập hội chưa?

Bạn đã có vé VIB Bus và Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3 chưa, nhập hội VIB ngay để thử những vận may cuối cùng nhé!

Mở ngay thẻ tín dụng VIB – không để cơ hội vuột khỏi tầm tay!

VIB vừa công bố danh sách 25 chủ thẻ tín dụng có tổng chi tiêu cao nhất tuần 11 – 17/11 được nhận vé Bus dạo quanh Hà Nội cùng các Anh Trai, đây hẳn sẽ là một trải nghiệm khó quên dành cho các fan yêu nhạc Hà Nội. Hiện số ghế cho hành khách giao lưu cùng Anh Trai trên VIB Bus vẫn còn là 25, chủ thẻ VIB mạnh tay tiêu trong tuần này (18 – 24/11) sẽ có cơ hội!

Top khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB và dẫn đầu chi tiêu qua thẻ cũng đang không ngừng tăng. Hiện đã có hàng ngàn khách hàng tham gia cuộc đua sở hữu 700 vé Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3. Để trở thành chủ nhân của những chiếc vé hạng GA 4, CAT, FanZone, VIP này, bạn hãy nhanh tay truy cập website VIB, ứng dụng MyVIB, ứng dụng Max hay kênh đối tác Fiza của Zalo để đăng ký mở thẻ tín dụng VIB và giành Top chi tiêu ngay trước 28/11 để cơ hội có vé không vuột khỏi tầm tay.

Mở thẻ thời gian này, bạn được miễn phí thường niên năm đầu, hoàn 10% tổng giá trị chi tiêu trong 30 ngày đầu tiên, tận hưởng đặc quyền "Mua ngay, góp nhẹ" 0% lãi suất, 0 phí ban đầu. Đặc biệt, giảm đến 40% tại các đối tác thuôc hệ sinh thái VIB Privileges.

Bạn cũng nhớ "note" lịch 20/11, truy cập MyVIB, vào kho Quà độc quyền dành cho chủ thẻ tín dụng, đổi điểm thưởng tích lũy lấy vé Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3 với đặc quyền tiết kiệm hơn 15% so với giá vé gốc.

Chỉ còn ít ngày là những ưu đãi hấp dẫn này sẽ kết thúc. Đừng để lỡ những cơ hội cuối cùng trải nghiệm đêm nhạc hoành tráng cùng các Anh Trai!

Thành viên MyVIB cũng đếm ngược từng ngày để giao lưu cùng Anh Trai

Đã có khá nhiều thành viên MyVIB có tên trong danh sách nhận vé Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3. Rõ ràng cơ hội sở hữu vé Concert từ MyVIB không phải là điều quá xa vời. Tuy nhiên, thời gian không còn nhiều, các ưu đãi này chỉ kéo dài đến hết ngày 27/11. Bạn hãy mau chóng tải về ứng dụng MyVIB hoặc giới thiệu bạn bè nhập hội MyVIB ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Để cơ hội có vé Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3 trở nên dễ dàng nhất, bạn hãy đặt chuông báo lúc 19h00 ngày 22/11, tham gia Livestream "VIB Say Hi Hà Nội" cùng khách mời Anh Trai Anh Tú Atus và Host – Anh Trai Quang Trung, săn vé ngay trên TikTok MyVIB (@myvibofficial). Trong lúc xem livestream, bạn tải MyVIB và nhập mã "ATSHD3" khi mở tài khoản, sẽ có ngay cơ hội nhận vé Concert và combo ưu đãi MyVIB trị giá 500.000 đồng.

Ngoài ra, từ nay đến 25/11, bạn vẫn còn cơ hội nhận Combo quà gồm 01 vé Bus dạo quanh Hà Nội cùng Anh Trai và 01 vé tham gia Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3 khi mời bạn bè, người thân mở tài khoản MyVIB.

Nếu bạn mới tải về MyVIB, đừng quên nhập mã "ATSH" khi mở tài khoản thanh toán Digi và nạp từ 500.000 đồng, từ nay đến 27/11, MyVIB tiếp tục chọn 20 khách hàng nhanh tay nhất để trao vé Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3. Kết thúc chương trình, sẽ có thêm 50 khách hàng may mắn được MyVIB chọn ngẫu nhiên để tặng vé.

Không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, từ nay đến 27/11, tính năng đặt vé, book khách sạn trên MyVIB cũng giúp bạn sở hữu vé VIP A, CAT 1 nếu bạn có chuyến du lịch, công tác hay kế hoạch xem Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert 3.

-Các chương trình ưu đãi cho người dùng MyVIB xem tại đây.

-Các chương trình ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng VIB xem tại đây