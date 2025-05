Nữ sinh viên bị công an dỏm đe dọa, dạy nói dối bố mẹ để chuyển 3 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nhận được đơn trình báo của cháu N.T.G (SN 2005, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Thủ đô bị lừa, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Theo nội dung trình báo, G. nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là Trung úy Nguyễn Văn Nam, công tác Phòng Công an kinh tế TP Hà Nội, thông báo G. đang là nghi can trong vụ việc hình sự. Đồng thời yêu cầu G. vào TP.HCM khoảng 5 -10 ngày để trình báo và phối hợp điều tra vụ việc. Tuy nhiên, do G. đang đi học nên không thể vào TP. HCM theo yêu cầu.

Đối tượng hướng dẫn G. tải phần mềm Zoom, cung cấp một ID cuộc họp và yêu cầu tham gia.

Trong cuộc họp, G. được đối tượng thông báo về một đường dây lừa đảo , các đối tượng trong đường dây lừa đảo đã lấy tên của G và nhiều người nữa để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản có quy mô lên tới 31 tỷ đồng. Trong cuộc họp trực tuyến này, chúng gửi cho G công văn, tang vật thu giữ liên quan đến vụ án.

Ngoài ra, đối tượng bật camera để nữ sinh nhìn thấy trên màn hình máy tính hình ảnh cán bộ Công an mặc quân phục có bảng tên là Trần Hiếu Nghĩa, có sử dụng súng và còng tay và yêu cầu phải giữ bí mật về vụ án này với người thân trong vòng 72 giờ tới, nếu không sẽ phải chịu tội hình sự.

Tiếp đó, những người này đe dọa rằng đối tượng trong đường dây lừa đảo đã khai báo G. đã bán thông tin của bản thân với giá 600 triệu đồng. Do đó, G. phải chụp ảnh thẻ sinh viên 2 mặt để gửi cho đối tượng và yêu cầu chia sẻ màn hình điện thoại và máy tính trong suốt thời gian trao đổi để phối hợp điều tra.

Đáng chú ý, chúng còn yêu cầu nữ sinh nộp tiền vào tài khoản chỉ định để chứng minh mình vô tội.

Khi nữ sinh cho biết bản thân không có tiền thì chúng hướng dẫn cách nói dối gia đình để chứng minh tài chính theo yêu cầu "Thông báo chương trình học bổng đồng hành kỳ 47 - năm học 2025-2026"… và gửi thư điện tử dhqg.truongdaihockinhteueb@gmail.com về thông báo danh sách top 15 học sinh nhận học bổng toàn phần tại Đại học Quốc gia Đại học Kinh tế; chỉ cách để nói chuyện với mẹ về vấn đề chứng minh tài sản để đi du học.

Qua một chuỗi các thủ thuật thao túng tâm lý , chúng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm.

Khuyến cáo người dân khi gặp tình huống tương tự tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng , thông tin cá nhân; không chuyển tiền cho bất kì ai khi chưa biết rõ về nhân thân lai lịch của họ; các cơ quan Nhà nước khi cần làm việc với người dân sẽ mời đến làm việc bằng văn bản, làm việc trực tiếp tại trụ sở; không có cơ quan Nhà nước nào làm việc qua điện thoại. Người dân cần bình tĩnh, khai thác thông tin của đối tượng, tố giác ngay đến cơ quan Công an để phối hợp xử lý.