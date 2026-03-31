Hãng hàng không của con trai bầu Hiển thừa nhận: "Càng bay càng lỗ" do giá nhiên liệu tăng cao

Tại tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" sáng 31/3, ông Lê Tiến Dũng, Phó Tổng giám đốc Vietravel Airlines, cho rằng bối cảnh hiện tại đang tạo ra thách thức lớn cho toàn ngành, khi chi phí đầu vào tăng mạnh.

Theo ông, cơ cấu chi phí của các hãng hàng không tương đối giống nhau, trong đó nhiên liệu chiếm khoảng 30–35%. Khi giá nhiên liệu tăng, áp lực tài chính lập tức gia tăng đáng kể.

"Với mức giá nhiên liệu dự kiến trong tháng 4 khoảng 194 USD, chi phí tăng thêm khoảng 20 tỷ đồng cho mỗi tàu bay", ông Dũng cho biết. Dù quy mô đội tàu còn hạn chế, tác động đến hoạt động của hãng vẫn rất lớn.

Trong bối cảnh đó, phần lớn chuyến bay của Vietravel Airlines trong tháng 4 chỉ tiệm cận điểm hòa vốn. "Có nghĩa là càng bay thì càng lỗ, không chỉ ở chi phí cố định mà cả chi phí biến đổi", đại diện hãng nói.

Để ứng phó, Vietravel Airlines dự kiến cắt giảm và giãn tần suất một số đường bay kém hiệu quả trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến ngày 23/4. Tuy nhiên, bước vào cao điểm lễ 30/4, hãng vẫn cam kết tăng chuyến nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Ngoài các giải pháp nội tại, doanh nghiệp cũng kiến nghị cơ quan quản lý điều hành linh hoạt tỷ lệ sử dụng slot trong giai đoạn tháng 4–5, nhằm hỗ trợ các hãng tối ưu khai thác trong điều kiện chi phí biến động mạnh.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, Vietravel Airlines vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường. "Cơn bão nào rồi cũng sẽ qua", ông Dũng nói, cho biết hãng đang chuẩn bị nguồn lực cho cả ngắn hạn và dài hạn, trong đó có kế hoạch mở rộng đội tàu bay.

Với sự hậu thuẫn từ cổ đông lớn là Tập đoàn T&T, hãng đặt mục tiêu tăng nhanh quy mô đội bay, sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi khi thị trường đảo chiều.

Tập đoàn T&T và các công ty thành viên đã trở thành cổ đông chiến lược tại Vietravel Airlines từ cuối năm 2024. Ông Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển nắm ghế Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines sau hơn 3 tháng Tập đoàn T&T công bố thông tin thâu tóm Vietravel Airlines.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô đội bay lên tối thiểu 10 chiếc, đồng thời mở rộng mạng đường bay nội địa và nghiên cứu khai thác các đường bay quốc tế, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc Á.

Hiện Vietravel Airlines đang khai thác 4 tàu bay thân hẹp Airbus, tập trung trên các trục chính như Hà Nội – Đà Nẵng – TP HCM và TP HCM – Phú Quốc. Hãng cũng vận hành đường bay quốc tế TP HCM – Bangkok (Thái Lan), đồng thời mở thêm chặng TP HCM – Vinh và tăng tần suất nội địa để phục vụ nhu cầu cao điểm.

Sau khi có sự tham gia của T&T, hãng chuyển hướng chiến lược từ thuê sang sở hữu tàu bay, với việc tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên vào tháng 6/2025. Doanh nghiệp cũng đã chuyển trụ sở từ TP HCM ra Hà Nội.