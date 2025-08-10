Hãng hàng không của Sun Group đón chiếc may bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé tháng 10

Ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group, tiếp nhận chiếc Airbus A321NX đầu tiên, mới 100% từ nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức). Máy bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, tiết kiệm khoảng 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Lễ đón máy bay đánh dấu việc ra mắt hình ảnh nhận diện thương hiệu của Sun PhuQuoc Airways.

Theo kế hoạch, hãng sẽ tiếp nhận 8 máy bay trong năm 2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 11/2025, sau khi mở bán vé từ tháng 10.

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank ký hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn, với Vietcombank là ngân hàng đầu mối cho gói tín dụng đầu tư đội bay gồm 10 máy bay Airbus A320/321 NEO.

Trước đó, ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, với tên thương hiệu Sun PhuQuoc Airways. Đây là hãng hàng không được Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng.

Sun PhuQuoc Airways được cấp phép khai thác theo mô hình dịch vụ truyền thống – cung cấp đầy đủ tiện ích và chất lượng cao – kết hợp mô hình bay thuê chuyến (charter) hỗn hợp.

Theo định hướng, hãng sẽ lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối các đường bay từ đảo ngọc đến những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cùng các điểm đến quan trọng khác. Việc hình thành mạng lưới này được kỳ vọng thúc đẩy liên kết du lịch và giao thương giữa Phú Quốc với các vùng miền.

Thảo Vân







