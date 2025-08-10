Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng hàng không của Sun Group đón chiếc may bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé tháng 10

10-08-2025 - 20:50 PM | Doanh nghiệp

Hãng hàng không của Sun Group đón chiếc may bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé tháng 10

Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không của Sun Group, đón chiếc Airbus A321NX đầu tiên ngày 10/8, dự kiến mở bán vé tháng 10 và bay thương mại từ tháng 11/2025.

Ngày 10/8, Sun PhuQuoc Airways, hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group, tiếp nhận chiếc Airbus A321NX đầu tiên, mới 100% từ nhà máy Airbus tại Hamburg (Đức). Máy bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, tiết kiệm khoảng 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước.

Lễ đón máy bay đánh dấu việc ra mắt hình ảnh nhận diện thương hiệu của Sun PhuQuoc Airways. 

Theo kế hoạch, hãng sẽ tiếp nhận 8 máy bay trong năm 2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 11/2025, sau khi mở bán vé từ tháng 10.

Hãng hàng không của Sun Group đón chiếc may bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé tháng 10- Ảnh 1.

Cùng ngày, Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank ký hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn, với Vietcombank là ngân hàng đầu mối cho gói tín dụng đầu tư đội bay gồm 10 máy bay Airbus A320/321 NEO.

Trước đó, ngày 13/6, Bộ Xây dựng đã cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, với tên thương hiệu Sun PhuQuoc Airways. Đây là hãng hàng không được Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển, với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. 

Sun PhuQuoc Airways được cấp phép khai thác theo mô hình dịch vụ truyền thống – cung cấp đầy đủ tiện ích và chất lượng cao – kết hợp mô hình bay thuê chuyến (charter) hỗn hợp.

Theo định hướng, hãng sẽ lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối các đường bay từ đảo ngọc đến những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cùng các điểm đến quan trọng khác. Việc hình thành mạng lưới này được kỳ vọng thúc đẩy liên kết du lịch và giao thương giữa Phú Quốc với các vùng miền.

Thảo Vân



Theo Thảo Vân

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh?

Đại gia năng lượng Mỹ đổ bể kế hoạch thoái vốn nhà máy nhiệt điện 2,1 tỷ USD tại Quảng Ninh? Nổi bật

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa Nổi bật

Ngày hội gia đình - Gắn kết yêu thương gia đình 3 thế hệ cùng Long Châu

Ngày hội gia đình - Gắn kết yêu thương gia đình 3 thế hệ cùng Long Châu

20:00 , 10/08/2025
Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang muốn có thêm ít nhất 7 tàu bay trong nửa cuối năm 2025

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang muốn có thêm ít nhất 7 tàu bay trong nửa cuối năm 2025

18:50 , 10/08/2025
Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025: Đối thoại tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân khu vực Tây Bắc

Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2025: Đối thoại tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân khu vực Tây Bắc

18:47 , 10/08/2025
Sun PhuQuoc Airways đón chiếc máy bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé vào tháng 10/2025

Sun PhuQuoc Airways đón chiếc máy bay đầu tiên, dự kiến mở bán vé vào tháng 10/2025

17:40 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên