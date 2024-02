Hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam tăng lên 116% trong tháng 1/2024

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia công bố hôm nay (13/02), tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 1/2024 đạt 1,97 tỷ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam tăng vọt đạt hơn 373 triệu USD (tăng 116,6% so với cùng kỳ năm trước).

Hiện nay, Việt Nam đứng vị trí thứ 2, sau Mỹ và đứng trước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,...trong bảng xếp hạng các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Campuchia. Trong tháng 1/2024, tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu của Campuchia đạt hơn 4 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Ảnh minh họa - KT

Theo ông Lim Heng, Phó Chủ tịch phòng thương mại Campuchia, nền kinh tế toàn cầu đang phục hồi dần dần và năng lực sản xuất trong nước tăng nên đã thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Campuchia và các nước đối tác. Ông Lim Heng cho rằng, kim ngạch xuất khẩu tăng vọt do 2 yếu tố chính: Thứ nhất là năng lực sản xuất trong nước tăng; thứ hai là Campuchia có thị trường xuất khẩu lớn do được hưởng các ưu đãi thuế quan với một số đối tác; cũng như các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Campuchia đã ký kết bắt đầu phát huy hiệu lực.

Phó Chủ tịch phòng thương mại Campuchia Lim Heng bày tỏ tin tưởng, kim ngạch thương mại xuất khẩu của nước này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024, do các mặt hàng xuất khẩu đa dạng, chất lượng và giá cả rất cạnh tranh. Hiện nay, ngoài dệt may, Campuchia còn là nước xuất khẩu nông sản, linh kiện điện tử, điện tử và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm.