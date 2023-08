Hàng không sẽ tăng chuyến dịp nghỉ lễ 2/9

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh minh họa: TTXVN

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, nhu cầu vận chuyển hàng không không tăng so với cùng kỳ năm 2022. Cụ thể, theo số liệu thống kê, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay các hãng hàng không dự kiến khai thác trong giai đoạn cao điểm từ 31/8/2023 đến 5/9/2023 là hơn 5.300 chuyến với tổng ghế cung ứng là 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay, đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay đang ổn định kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè.

"Vé máy bay có xu hướng tăng cao vào ngày đầu của kỳ nghỉ lễ đối với chiều đi và ngày cuối của chiều về. Tuy nhiên, các hãng hàng không Việt Nam đều đang bán vé máy bay nội địa theo khung giá quy định", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết ngày 18/8, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn dịp nghỉ lễ 2/9 trên các đường bay trục cũng như các đường bay du lịch vẫn còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn còn dồi dào.

Cụ thể như các đường bay trục Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30 - 40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ TP Hồ Chí Minh đi Bình Định là có tỷ lệ đặt chỗ trên 40% còn các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%.

"Chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không, theo dõi, đánh giá theo dõi nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin.

Có thể nói bước sang tháng 8, ngành hàng không Việt Nam tiếp tục tăng cường các chuyến bay và lên kế hoạch phục vụ dịp nghỉ Quốc khánh 2/9. Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn chỉ đạo các hãng hàng không báo cáo kế hoạch tăng chuyến bay dịp Lễ Quốc khánh 2/9, thông tin các hãng hàng không báo cáo đến hiện tại cho thấy, lượng khách đặt vé máy bay dịp nghỉ lễ chưa tăng mạnh. Tuy vậy, để sẵn sàng phục vụ hành khách tốt nhất, các hãng hàng không đã chủ động xây dựng phương án khai thác, sẵn sàng tăng chuyến để đáp ứng tối đa nhu cầu của hành khách.

Theo đó, Bamboo Airways đã xây dựng phương án cung ứng gần 170.000 chỗ trên các đường bay nội địa và khu vực trong giai đoạn từ 31/8 – 5/9/2023. Trong đó, với các tuyến bay trục và du lịch, hãng dự kiến tăng thêm 12-15% số ghế cung ứng so với thường lệ. Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco dự kiến cung ứng gần 400.000 chỗ trên các đường bay nội địa trong giai đoạn này, tăng 15% so với thường lệ. Vietjet có tăng tải nội địa, song phần lớn vẫn tập trung bay quốc tế.

Để phục vụ tốt dịp nghỉ lễ Quốc khách 2/9, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, theo dự báo, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới đây, nhu cầu đi lại của người dân đi lại bằng đường hàng không sẽ tăng cao. Do vậy, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tăng cường an ninh, an toàn bay trong giai đoạn nghỉ lễ; trong đó, đặc biệt chú trọng đối với sân bay Tân Sân Nhất và Nội Bài.

Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không lập kế hoạch tăng chuyến bay trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; hạn chế đến mức tối thiểu việc chậm chuyến, hủy chuyến; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai mức giá vé theo quy định.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các hãng hàng không và sân bay phải tăng cường nhân lực phục vụ, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách; Cảng vụ hàng không phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh sân bay.