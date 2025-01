Hàng loạt dự án lớn được xây dựng ở huyện sát vách TP.HCM, giá chỉ từ một tỷ/căn, dần sôi động nhờ hạ tầng kết nối

Ngoài ra, Long An đã và đang đầu tư xây dựng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường khác như xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành, xây dựng quốc lộ 50B, kéo dài đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM) đến huyện Đức Hòa (Long An). Những dự án này được kỳ vọng sẽ nối gần những địa phương như Long An, TP.HCM, Đồng Nai… lại với nhau.