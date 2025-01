Loạt KĐT tỷ đô đua nhau “nở rộ”: Dự án “khủng” dồn dập về tay Sungroup và Vingroup, Phú Mỹ Hưng lần đầu “Bắc tiến” với "bom tấn" 27.000 tỷ tại Bắc Ninh

Theo thống kê từ những nguồn thông tin chính thức, trong năm 2024, có 25 dự án khu đô thị mới nổi bật tìm nhà đầu tư trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Đáng chú ý, có 8 khu đô thị vốn “khủng” - trên 1 tỷ USD gồm KĐT Thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh (Đông Anh, Hà Nội); KĐT mới phía Tây Bắc tại Bắc Ninh; KĐT sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm (Thuận Thành, Bắc Ninh); KĐT mới Phước Vĩnh Tây (Cần Giuộc, Long An); KĐT mới Tân Mỹ (Cần Giuộc, Long An); KĐT Hiệp Hòa (Biên Hòa, Đồng Nai); KĐT Một Thế Giới (Thuận An, Bình Dương); KĐT mới đường 3/2 (TP. Vũng Tàu).

Năm 2024, điểm sáng trên bản đồ bất động sản Việt Nam gọi tên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và Long An . Cả 2 khu vực này đều xuất hiện thêm nhiều dự án khu đô thị mới với vốn đầu tư “khủng”, cùng sự góp mặt, quan tâm từ các chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Sungroup, Phú Mỹ Hưng, Him Lam, Coteccons…

Cụ thể, tại Bắc Ninh , có 4 dự án khu đô thị lớn nổi bật với tổng quy mô 955,88 ha, vốn đầu tư 99.500 tỷ đồng. Trong đó, Sungroup đề xuất tới 2 dự án KĐT tại huyện Tiên Du (17.000 tỷ đồng) và tại TP Từ Sơn (11.000 tỷ đồng).

Với KĐT sinh thái Hồng Hạc - Xuân Lâm quy mô 27.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh, Phú Mỹ Hưng không chỉ mở rộng địa bàn hoạt động mà còn đánh dấu bước chân đầu tiên trên thị trường bất động sản khu vực phía Bắc.

Tại Long An, có đến 5 dự án lớn tiêu biểu trong năm vừa qua, gọi vốn được khoảng gần 200.000 tỷ đồng. Đây cũng là địa phương sở hữu dự án có tổng diện tích, vốn đầu tư lớn nhất cả nước do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư. Đó là Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây huyện Cần Giuộc rộng 1.089 ha, vốn đầu tư 90.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng là khu vực được các "đại gia" địa ốc quan tâm khi có đến 2 KĐT tổng trị giá gần 25.000 tỷ đồng do Liên danh Sungroup đăng ký; và 1 dự án KĐT 23.000 tỷ đồng do Kim Oanh Group & 3 đối tác Nhật Bản đầu tư.

Ngoài ra, Hà Nam cũng được xem là một ''địa chỉ đỏ" với loạt dự án khu đô thị mới. Ngoài 2 dự án có số vốn trên 10.000 tỷ đồng là KĐT Tiên Hải và KĐT Đông Phú Thứ, tỉnh Hà Nam tiếp tục công bố loạt dự án mới đang mời gọi đầu tư vào đầu năm 2025 như: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đọi Sơn (DT - ĐT38.24) tại thị xã Duy Tiên, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Đông Nam Tiên Sơn (DT - ĐT39.24)...

Xét về phía doanh nghiệp đăng ký, đề xuất dự án trong năm 2024, quán quân gọi tên Sungroup. Theo đó, doanh nghiệp này có khoảng 6 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới gần 137.000 tỷ đồng trải dài từ Bắc vào Nam: Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương.

Các doanh nghiệp nhà "Vin" cũng không hề kém cạnh khi công bố 4 dự án khu đô thị mới với tổng vốn đầu tư “khủng” - khoảng 241.900 tỷ đồng, bao gồm: KĐT thông minh, sinh thái tại xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội (33.000 tỷ); KĐT mới phía Tây Bắc (Khu 1) tại Bắc Ninh (44.500 tỷ); KĐT mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (90.000 tỷ); KĐT mới Tân Mỹ, huyện Cần Giuộc, Long An (74.400 tỷ).