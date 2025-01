Dự án chung cư 18.000 tỷ ở Hà Nội từng gây xôn xao với "biển" người chen nhau booking, chốt cả nghìn căn trong một buổi sáng: Giờ giá bán thứ cấp đã tăng lên 73-75 triệu đồng/m2

Cách Lumi Hanoi không xa là dự án The Sola Park được khởi công vào tháng 4/2024, tổng vốn đầu tư gần 5.600 tỷ đồng do tập đoàn MIK Group phát triển. Dự án The Solar Park có 3 toà nhà cao 35 tầng và 2 toà cao 39 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 4.500 căn hộ có diện tích đa dạng từ 32-75 m2.