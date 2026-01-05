Hàng loạt quán cà phê buộc phải từ chối phục vụ vì trào lưu mang vali đi makeup, chụp flash hàng giờ liền

Hiện nay, quán cà phê không chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống hay trò chuyện mà còn trở thành không gian được nhiều người lựa chọn để trang điểm, thay trang phục hay chụp ảnh "sống ảo". Bản thân việc ghi lại hình ảnh đẹp tại quán không phải là điều xấu, thậm chí còn góp phần quảng bá thương hiệu. Tuy nhiên, khi nhu cầu này gia tăng và gây ảnh hưởng đến không gian chung hay hoạt động kinh doanh, nhiều quán cà phê đã buộc phải lên tiếng.

(Ảnh minh hoạ)

Thời gian gần đây, một số quán cà phê tại TP.HCM và Hà Nội đồng loạt thông báo hạn chế hoặc ngưng nhận khách trang điểm tại quán. Theo chia sẻ từ phía các đơn vị kinh doanh, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một số nhóm khách mang theo nhiều vật dụng cồng kềnh như vali trang điểm, đèn, gương, cọ... và chiếm dụng không gian lớn dù nhóm chỉ đi ít người. Thực tế này đôi khi khiến không gian trở nên chật chội và ảnh hưởng đến sự riêng tư của những vị khách xung quanh.

Bên cạnh đó, áp lực về doanh thu và quay vòng chỗ ngồi cũng là bài toán khó với các chủ quán. Có những trường hợp khách ngồi lại rất lâu để trang điểm và làm tóc nhưng chỉ gọi một món nước, hoặc thậm chí không gọi món. Điều này khiến quán khó có thể tiếp nhận thêm khách mới, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm. Với các quán có diện tích khiêm tốn, đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động.

Mới đây, quán cà phê ThiBa đã chính thức thông báo thay đổi quy định về việc hạn chế khách trang điểm, dù trước đó luôn tạo điều kiện thoải mái. Đại diện quán chia sẻ: “ThiBa chân thành xin lỗi các bạn rất nhiều, trước giờ ThiBa luôn báo rằng quán mình cho khách make up. Tuy nhiên đến hôm nay ThiBa phải thay đổi quy định, rất mong bạn hiểu cho. Từ ngày 30/12 ThiBa sẽ hạn chế khách make up trong quán ạ. Những ngày vừa rồi ThiBa gặp trường hợp khách đến cùng thợ make up làm tóc, sử dụng đồng thời 2-3 bàn của quán mặc dù chỉ đi 2-3 người. Và việc make up đã gây ảnh hưởng đến không gian của quán khá nhiều nên quán đành đưa ra quy định này. Mong bạn thông cảm.” Thông báo này nhanh chóng nhận được sự chú ý và tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Bài đăng của quán cà phê ThiBa thu hút sự chú ý của nhiều thực khách

Ở góc độ người tiêu dùng, nhiều khách hàng bày tỏ sự đồng tình vì họ mong muốn quán cà phê là nơi để nghỉ ngơi và thư giãn. Một thực khách chia sẻ trải nghiệm cá nhân tại ThiBa: “Có lần đi ThiBa thấy có mấy bạn makeup rất lâu, mình đi buổi sáng nhưng mình chụp xong hết rồi thì mấy bạn vẫn chưa make xong mà những chỗ mấy bạn đó ngồi hầu như là chỗ view đẹp, mún vào chụp nhưng lại dính mấy bạn ngồi đó nên thành ra hôm đó không có trải nghiệm tốt lắm ở ThiBa”. Một ý kiến khác cũng đồng tình: “Mình cũng là đứa thích đi cafe chụp hình nhưng mình ủng hộ việc quán cấm make up ở quán nha, rất ảnh hưởng tới trải nghiệm của khách khác”.

Một số bình luận bày tỏ sự ủng hộ với quyết định của quán. (Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, cũng có những quan điểm cho rằng nhu cầu chỉnh trang lại trang phục hoặc trang điểm nhẹ nhàng cũng là điều bình thường. Một thực khách đặt câu hỏi: “Ví dụ như khách tự mang đồ tự make up tại quán có được không quán? Thật ra nhiều khi mình lười nên mình đi gội đầu sạch sẽ xong mới ra quán make up í nên đọc vậy cũng hơi nản”. Phản hồi lại vấn đề này, phía ThiBa giải thích rõ quan điểm: “Dạ xin lỗi bạn để tránh tình trạng bày bừa, quán xin không cho khách make up tại quán ạ”.

Phản hồi của ThiBa cho câu trả lời về nhu cầu chỉnh trang lại trang phục, trang điểm nhẹ nhàng. (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ dừng lại ở vấn đề make up, nhiều quán cà phê còn đưa ra quy định cấm chụp flash, nhất là với những quán có không gian tối hoặc theo concept ánh sáng đặc biệt. Việc sử dụng flash liên tục không chỉ làm mất đi tinh thần thiết kế của quán mà còn gây khó chịu cho những khách đang ngồi xung quanh. Trước một đánh giá 1 sao vì không cho khách chụp flash, quán cà phê Make Room đã thắng thắng phản hồi: “Khách có nhu cầu, nhưng Make Room thật sự không để đáp ứng được ạ. Mong quý khách thông cảm nhé!”. Cách trả lời này nhận được sự ủng hộ từ nhiều cư dân mạng vì rõ ràng, tôn trọng concept và không gian chung là điều cần thiết.

Bài đăng của quán về việc thực khách phản ánh không được chụp flash. (Ảnh chụp màn hình)

Không gian của Make Room khá nhỏ và theo concept khá tối nên việc chụp flash vô tình sẽ ảnh hưởng đến nhiều thực khách khác

Một số thực khách từng đến quán cho biết: “Ủng hộ quán. Có mấy lần mình đi cà phê mà các nàng thơ cứ bấm flash lia lịa mặc kệ khách đang ngồi trong quán. Đi uống nước mà cứ tưởng như mình đang đứng trên thảm đỏ vậy”, “Ủng hộ Room nha, 1 thời từng ngồi ở quán bị đèn flash làm bỏ về luôn. Bánh ngon, nước ngon, nhưng flash quá nhức đầu, thấy tội khách k chụp hình lẫn nhân viên không nhắc nổi luôn”. Bên cạnh đó, cũng không ít ý kiến trái chiều dưới bài đăng của quán: “Ủa nhưng mà mình thắc mắc thật, không gian có vẻ tối thì khách muốn chụp flash là chuyện bình thường mà. Có khi đến để chụp ảnh mà đến mới biết quy định không được chụp flash vậy là không có ảnh nên khách tức cũng không sai”.

Một số luồng ý kiến khác nhau về bài đăng của MakeRoom. (Ảnh chụp màn hình)

Thực tế, để tránh những tình huống khó xử, nhiều hàng quán như Refine hay kaymai tại Hội An đã quy định rõ ngay từ đầu về việc hạn chế trang điểm hoặc cấm chụp flash trong nhà. Điều này giúp khách hàng nắm bắt thông tin trước khi đến và lựa chọn không gian phù hợp với nhu cầu.

Thông báo của quán Refine và kaymai về việc chụp ảnh tại quán. Ảnh: @julliicious, @kaymai

Hiện nay, thị trường F&B đang ngày càng đa dạng hóa. Bên cạnh các quán thiên về thư giãn, cũng có rất nhiều quán cà phê được thiết kế chuyên biệt cho mục đích chụp ảnh, quay video với đầy đủ khu vực thay đồ và ánh sáng. Việc lựa chọn địa điểm phù hợp với mục đích sử dụng, dù là để thư giãn hay để sáng tạo nội dung, sẽ giúp cả khách hàng và chủ quán đều cảm thấy thoải mái, góp phần xây dựng văn hóa thưởng thức cà phê văn minh và tôn trọng lẫn nhau.