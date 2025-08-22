Hàng loạt trường Đại học cảnh báo khẩn tới tất cả sinh viên và phụ huynh

Những ngày qua, hàng loạt trường đại học tại TPHCM đã phát đi cảnh báo khẩn đến sinh viên, phụ huynh trước nhiều thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mạo danh nhà trường để chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh tuyển dụng, học bổng để lừa tiền

Trường ĐH Tài chính – Marketing mới đây cho biết, nhiều đối tượng đã giả danh đơn vị để tuyển dụng nhân sự, mời phỏng vấn rồi dụ dỗ ứng viên tham gia các dự án “đóng tiền sinh lời”. Một số sinh viên đã sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, kẻ gian còn gửi thông báo giả mạo về chương trình “Học bổng trao đổi sinh viên thế hệ trẻ Việt Nam và Đại học Bristol” nhằm lừa thí sinh vừa tốt nghiệp THPT.

Đại diện nhà trường khẳng định: Tuyệt đối không thu bất kỳ khoản phí nào trong quá trình tuyển dụng hay cấp học bổng. Tất cả thông tin chính thức chỉ đăng tải trên website và kênh truyền thông của trường.

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm TPHCM cũng cảnh báo về tình trạng đối tượng giả danh nhân viên Phòng Công tác chính trị và HSSV. Chúng liên hệ qua điện thoại, mạng xã hội để yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thậm chí mã OTP. Nhà trường nhấn mạnh, sinh viên không nên chuyển tiền hay chia sẻ thông tin nhạy cảm khi chưa xác minh qua kênh chính thức.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) cũng ghi nhận nhiều vụ việc liên quan đến học bổng giả. Hai tháng trước, sinh viên bị yêu cầu đóng phí xét duyệt để nhận học bổng “liên kết quốc tế”. Đến ngày 4/8, chiêu thức được nâng cấp khi kẻ gian gửi thư giả mạo với tên miền @hcmut.edu.vn, kèm thông tin cá nhân chính xác của thí sinh để tăng độ tin cậy.

Nhà trường khẳng định: Quy trình xét học bổng chỉ diễn ra qua hệ thống quản lý, không thu phí và không gửi thông báo riêng lẻ đến từng cá nhân.

Fanpage giả mạo gây nhầm lẫn

Không chỉ dừng lại ở học bổng, tuyển dụng, Trường ĐH Y Dược TPHCM còn phát hiện một Fanpage giả mạo mang tên “Đại học Y Dược – Kênh Việc Làm” thường xuyên đăng lại nội dung từ trang chính thức, tạo sự nhầm lẫn. Trang giả mạo này yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để “giới thiệu việc làm”, thực chất nhằm lừa đảo chiếm đoạt dữ liệu người dùng.

Trước thực trạng trên, các trường đồng loạt khuyến cáo sinh viên, phụ huynh và cộng đồng:

Các chuyên gia cho rằng, sự tinh vi trong các thủ đoạn lừa đảo hiện nay đòi hỏi sinh viên và phụ huynh phải nâng cao cảnh giác, tránh để “tiền mất, dữ liệu mất” chỉ vì tin vào những thông báo giả mạo được làm rất chuyên nghiệp.