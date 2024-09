Hàng loạt vụ chuyển khoản nhầm được xử lý trả lại thành công chỉ trong 1-2 ngày

Theo quy định, khi tiền được chuyển nhầm vào tài khoản của người khác, chủ tài khoản nhận phải phối hợp để hoàn trả số tiền đó. Trong trường hợp người nhận đã sử dụng số tiền, họ cần thỏa thuận với người chuyển về thời gian hoàn trả. Nếu không hoàn trả đúng hạn, ngân hàng sẽ thông báo để khởi kiện theo quy định pháp luật. Người chuyển có quyền khiếu nại nếu người nhận không hợp tác; hành vi sử dụng tiền chuyển nhầm dưới 10 triệu đồng có thể bị phạt hành chính từ 3-5 triệu đồng, còn số tiền lớn hơn có thể bị truy cứu hình sự với tội danh "Chiếm giữ trái phép tài sản."

Trên thực tế, thời gian lấy lại tiền phụ thuộc vào sự hợp tác của chủ tài khoản nhận. Có trường hợp, người chuyển nhầm may mắn nhận lại tiền chỉ sau vài giờ, vài ngày nhưng cũng có người phải mất vài tháng hoặc kiện ra tòa để đòi lại số tiền đã chuyển.

Tin vui là bên cạnh những vụ việc kéo dài hàng tháng, hàng năm thf cũng có nhiều vụ chuyển khoản nhầm mới đây, bất kể số tiền nhiều hay ít cũng đã được xử lý nhanh chóng chỉ trong vài ngày.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 10/9, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận tin báo của bà T.T.L. (ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) nhờ hỗ trợ vì chuyển nhầm tiền qua tài khoản người khác với số tiền 330 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tin, Phòng an ninh mạng đã cử cán bộ phối hợp với ngân hàng xác minh nhanh thông tin, số tài khoản và xác định chủ tài khoản mà bà T.T.L. chuyển nhầm là anh T.Đ.T. (quê ở tỉnh Tiền Giang, là nhân viên giao hàng hoạt động ở địa bàn tỉnh Bình Dương và Đồng Nai).

Qua trao đổi, giải thích và hướng dẫn, Phòng an ninh mạng và ngân hàng đã làm các thủ tục hỗ trợ bà T.T.L. nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm từ anh T.Đ.T.

Trước đó, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 2 vụ chuyển khoản nhầm chỉ trong vài ngày. Cụ thể, ngày 10/8/2024 công an địa phương này đã tiếp nhận nội dung trình báo của anh Nguyễn Văn Quy, trình bày do sơ suất, anh Quy đã chuyển nhầm số tiền 22 triệu đồng sang một tài khoản ngân hàng của người lạ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an thị xã Đông Triều rà soát, xác minh thông tin, xác định được chủ tài khoản do anh Quy chuyển nhầm số tiền 22 triệu đồng là anh Đ.V.B, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Qua phối hợp và làm việc với Ngân hàng và chủ động liên hệ với Công an xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Đội Cảnh sát hình sự đã liên hệ với anh Đ.V.B người nhận được số tiền 22 triệu đồng mà anh Nguyễn Văn Quy đã chuyển khoản nhầm. Đến ngày 11/8/2024, anh Đ.V.B đã chuyển lại toàn bộ số tiền 22 triệu đồng do nhận khoản nhầm vào tài khoản của anh Nguyễn Văn Quy.

Công an thị xã Đông Triều cũng đã xử lý một vụ chuyển khoản nhầm tương tự. Cụ thể, ngày 30/7/2024, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận nội dung trình báo của anh Nguyễn Văn Thông, trình bày do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 7,3 triệu đồng sang một tài khoản ngân hàng của người lạ. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an thị xã Đông Triều đã giao Đội Cảnh sát hình sự tập trung rà soát, xác minh thông tin, xác minh được chủ tài khoản do anh Thông chuyển nhầm số tiền 7,3 triệu đồng là anh T.N.T. Qua phối hợp và làm việc với ngân hàng, Đội Cảnh sát hình sự đã liên hệ với anh T.N.T người nhận được số tiền 7,3 triệu đồng mà anh Nguyễn Văn Thông đã chuyển khoản nhầm. Đến ngày 01/8/2024, anh Nguyễn Văn Thông đã nhận lại toàn bộ số tiền do bị chuyển nhầm vào tài khoản của mình.

Có nhiều trường hợp, người nhận được tiền chuyển khoản nhầm đã chủ động liên hệ với công an để tìm người trả lại. Điển hình như ngày 19/8 vừa qua, bà Võ Thị Tiên (SN 1968, trú tại xã Đắk Búk So) phát hiện trong tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng Agribank Tuy Đức có người chuyển nhầm đến số tiền 110 triệu đồng với nội dung “Nguyen Thi Luan chuyen khoan”. Do không biết rõ về nguồn gốc số tiền chuyển đến cũng như danh tính người chuyển tiền nên bà Tiên đã nhanh chóng đến Công an xã Đắk Búk So trình báo và nhờ lực lượng Công an xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để trả lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đắk Búk So đã tiến hành làm việc với chi nhánh ngân hàng Agribank huyện Tuy Đức và xác định người chuyển tiền là chị Nguyễn Thị Luân, trú tại xã Đắk Búk So nên đã liên hệ với chị Luân đến trụ sở Công an xã để làm việc. Qua quá trình làm việc, chị Luân cho biết, chiều ngày 19/8/2024 chị có chuyển khoản số tiền 110 ngàn đồng để trả tiền mua hàng qua mạng. Tuy nhiên, trong khi thao tác đã sơ ý bấm thừa 1 số 0 dẫn đến chuyển nhầm số tiền 110 triệu đồng nhưng vẫn không hay biết, cho đến khi lực lượng Công an liên hệ xác minh thì mới kiểm tra và phát hiện mình chuyển nhầm. Sau đó, chị Nguyễn Thị Luân đã được nhận lại số tiền lớn từ lực lượng Công an xã và bà Võ Thị Tiên.