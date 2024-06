Hàng nghìn cú sét đánh xuống miền Bắc sáng nay

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, kết hợp với hội tụ gió lên trên mực 3000m hoạt động mạnh dần nên trong sáng nay, mưa lớn đã xuất hiện ở nhiều nơi tại miền Bắc.

Lượng mưa từ 19h ngày 4/6 đến 8h ngày 5/6 có nơi trên 150mm như Bản Quan (Lào Cai) 271.6 mm, Bản Giang (Lai Châu) 213.6 mm, Xuân Minh (Hà Giang) 178.6mm, Lòng Dinh (Quảng Ninh) 156.4mm, Gia Phú (Lào Cai) 154.8 mm.

Thủ đô Hà Nội cũng đón mưa rất lớn trong sáng nay. Chỉ hơn một giờ đồng hồ, nhiều nơi ở Hà Nội ghi nhận lượng mưa rất lớn như Hoàng Mai khoảng 110mm, Nam Từ Liêm 100.3mm, Cầu Giấy 70.3mm, Thanh Xuân 67.3mm.

Sét xuất hiện nhiều nơi ở miền Bắc trong sáng nay.

Cùng với mưa lớn, dông sét bao phủ miền Bắc. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dông sét xuất hiện ở miền Bắc từ đêm qua đến sáng nay, trong đó xuất hiện nhiều nhất từ khoảng 5h sáng đến 8h30 với hàng nghìn lần sét đánh xuống mặt đất.

Chỉ tính riêng trong 10 phút, từ 7h40-7h50, khoảng 439 lần sét đánh xuống nước ta, tập trung chủ yếu ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ chiều tối ngày 5/6 đến đêm 6/6, khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm.

Mưa lớn tiếp tục ở Hà Nội trong hôm nay và ngày mai.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét , sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở nơi trũng, thấp.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, khi xảy ra mưa dông kèm sấm chớp, người đang ở ngoài đường cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn như các toà nhà lớn, nơi có hệ thống thu sét. Lưu ý, nhà kho, nhà chờ xe buýt và các công trình không có bộ phận chống sét là những mục tiêu dễ bị sét đánh.

Sét thường tìm đến những mục tiêu ngắn nhất. Vì vậy, nếu gặp sấm sét khi đang ở một khu rừng, hãy tìm vị trí thấp dưới những cây nhỏ để trú ẩn, tránh đứng cạnh những cây cao. Nếu đang ở một khoảng đất trống, hãy tìm đến vị trí thấp, như thung lũng hoặc khe núi. Nếu đang ở trên một chiếc thuyền, hãy tiến vào bờ càng nhanh càng tốt.

Nếu thấy mái tóc dựng đứng có nghĩa là rất dễ bị sét tấn công. Lúc này bạn hãy ngồi xổm, dùng tay bịt tai lại để giảm tác hại đến thính lực và gục đầu vào hai đầu gối.