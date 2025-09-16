Hàng nghìn khán giả hòa trong không gian văn hóa nghệ thuật La Tiên Show – The Cội

Đây không chỉ là một concert âm nhạc, mà còn giới thiệu đến công chúng một công trình văn hoá – nghệ thuật biểu tượng mới của vịnh ngọc.

La Tiên Show – The Cội: Khoảnh khắc hàng ngàn khán giả trở về "nguồn cội"

Lấy cảm hứng từ huyền thoại vùng Đất Tiên, La Tiên Show – The Cội dẫn dắt khán giả qua ba chương: Chương 1: Câu chuyện huyền thoại về vùng Đất Tiên - nguồn gốc cho sự linh thiêng và thịnh vượng bên trong. Chương 2: Sự sinh sôi của rừng, kiến tạo của núi, và tự do nơi biển cả: là tinh thần tự do của mảnh đất Tiên cũng như vị thế lưng tựa núi Tiên, mặt nghênh biển lớn

Chương 3: Từ sự đánh thức của các thanh âm ban sơ của tự nhiên, từ đất chạm nước, từ nước gọi rừng, và rừng cùng con người vang tiếng.

Nội dung được thể hiện bằng sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc dân gian và những sắc thái đương đại, tạo nên một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc, nơi truyền thống nghìn năm gặp gỡ tinh thần đương đại ngay giữa miền "Đất Tiên Vịnh Ngọc".

Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: Tùng Dương, Hoàng Thùy Linh, Nguyễn Trần Trung Quân, Bùi Lan Hương, Double2T, Oplus Band, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Huy Tuấn và tổng đạo diễn Louis Lê. Các tiết mục được dàn dựng công phu với công nghệ hiện đại bậc nhất, ứng dụng 3D mapping, visual art, nghệ thuật thực cảnh và công nghệ đèn LED lưới, mang đến trải nghiệm đa tầng, nơi âm nhạc và hình ảnh giao thoa trong một đại cảnh sống động, tái hiện muôn vẻ đẹp của văn hóa Việt. Khán giả không chỉ "nghe" âm nhạc, mà còn "nhìn" thấy văn hóa, "chạm" được tinh thần dân tộc qua từng thước cảnh siêu thực.

Tổng đạo diễn chương trình - đạo diễn Louis Lê chia sẻ: "Nghệ sĩ chúng tôi để lại tác phẩm, còn KDI Holdings để lại công trình biểu tượng. Nhưng đều cùng chung một khát vọng là bảo tồn và phát huy tinh hoa Việt, lan tỏa đến thế hệ tương lai".

"Nhạc trưởng" của chương trình – nhạc sĩ Huy Tuấn cũng nhấn mạnh: Chúng tôi muốn kiến tạo một không gian nơi tất cả cùng sống trong câu chuyện về nguồn cội, để cảm nhận sự tiếp nối từ cha ông đến hôm nay. Và ở đó, mỗi nghệ sĩ chính là một sứ giả văn hoá.".

Hoàng Thùy Linh – See Tình

Với gần 7000 khán giả tham dự, trong đó có người dân Nha Trang và đông đảo du khách trong và ngoài nước, La Tiên Show – The Cội chứng minh sức hút đặc biệt của một sự kiện văn hoá – nghệ thuật mới mẻ, đồng thời tạo nên không khí lễ hội đáng nhớ tại Nha Trang.

Quảng trường Trống Đồng - biểu tượng văn hóa đầy tự hào

Tùng Dương - Việt Nam: Tự hào bước tiếp tương lai

Trong khuôn khổ sự kiện, những hình ảnh đầu tiên của Quảng trường Trống Đồng sức chứa hơn 5000 khán giả, với điểm nhấn là công trình biểu tượng Trống Đồng cao 20m và 8 artwork nhạc cụ dân tộc cũng được chủ đầu tư KDI Holdings giới thiệu đến khán giả. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, nơi đây sẽ trở thành biểu tượng giàu bản sắc, đầy tự hào tại Nha Trang (Khánh Hòa), đồng thời mở ra một không gian văn hoá có quy mô đủ lớn để tổ chức những sự kiện giải trí, nghệ thuật tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đây cũng là minh chứng mạnh mẽ cho tâm và tầm của chủ đầu tư KDI Holdings trong việc phát triển bất động sản song hành cùng bảo tồn, tôn vinh và tiếp nối những giá trị văn hoá và nghệ thuật truyền thống. Quảng trường Trống Đồng là mảnh ghép tiếp theo trên hành trình ấy, bên cạnh các công trình đã đi vào vận hành như Nhà hát Đó với những show diễn độc đáo như Rối Mơ mang linh hồn của nghệ thuật múa rối nước truyền thống kết hợp với tinh hoa đương đại, hay mới đây nhất là Chum Show được lấy cảm hứng từ sắc màu nghệ thuật truyền thống của đồng bào Chăm, các dân tộc Tây Nguyên và cộng đồng người Kinh vừa ra mắt cuối tháng 8 vừa qua.

Nguyễn Trần Trung Quân – Hào khí Việt Nam

Bà Nguyễn Hải Tâm – Tổng Giám đốc KDI Holdings chia sẻ: "Quảng trường Trống Đồng là một trong những công trình điểm đến văn hoá nghệ thuật tại La Tiên Villa, trong quần thể đô thị 44ha đẳng cấp quốc tế Libera Nha Trang đang hiện hữu. Đây là dấu ấn khẳng định tầm nhìn của KDI Holdings trong việc góp sức kiến tạo Nha Trang thành điểm đến văn hóa - nghệ thuật mới, nối dài chuỗi công trình biểu tượng của "Đất Tiên vịnh Ngọc". Đồng thời, cũng là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc mang đến những sản phẩm với giá trị khác biệt và vượt trội cho khách hàng."

./.