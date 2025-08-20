Hàng nghìn người bị "Justin Bieber" lừa đảo, sự thật ra sao mà hút hơn 20 triệu lượt xem

Gần đây, Justin Bieber trở thành tâm điểm lớn của truyền thông nhờ màn comeback với album Swag. Điều này đánh dấu Justin ra nhạc sau 4 năm kể từ album Justice, và 2 năm hậu cơn sốt Snooze - màn collab với SZA. Dân tình bàn tán không chỉ vì thương hiệu Justin Bieber đã quá nổi tiếng mà Swag còn là những lời tự sự của “hoàng tử nhạc Pop” về những năm tháng chìm nổi trong hào quang Hollywood.

Tối 19/8, Justin, không một lời báo trước, xuất hiện tai 1 hộp đêm ở Las Vegas (Mỹ) khiến người hâm mộ như phát cuồng. Lý do là bởi đây là lần đầu tiên Justin trình diễn sau khi Swag được tung ra. Tuy nhiên, người mà mọi người tưởng là Justin hóa ra lại là một kẻ mạo danh nhằm câu tương tác và sự chú ý. Người đàn ông trơ trẽn này được xác định là Dylan Desclos, 29 tuổi, chuyên cosplay giong ca Baby để làm content kiếm view.

Justin Bieber "pha ke" lừa hàng nghìn người có mặt tại 1 hộp đêm nổi tiếng ở Las Vegas (Mỹ)

Đám đông không hề hay biết mà chỉ tận hưởng và nhún nhảy cùng kẻ giả mạo

Dylan đã qua mặt được đội an ninh bởi ngoại hình được đánh giá là rất giống bản thể gốc. Nhiều video ghi lại cảnh Justin “pha ke” cởi trần, xăm trổ, đeo kính râm và mặc quần trễ - y xì đúc style ăn diện từng tạo nên cơn sốt trong giới thời trang đường phố. Anh chàng này cũng để kiểu đầu cua tẩy sáng rất giống Justin.

Nhân vật này kịp hát được một vài bài hát cũ của Justin, nhảy múa và pha trò giữa hàng nghìn khán giả phấn khích và hò reo không ngớt. Cả không gian chật kín người với người nhưng có vẻ không một ai nghi nghi ngờ, thay vào đó là chỉ là những giây phút lắc lư, quẩy và hát theo Justin “pha ke” hết mình.

Người này có ngoại hình khá giống Justin, từ kiểu tóc, hình xăm đến phong cách ăn mặc

Chỉ sau vài chục phút, nhân viên club mới nhận điểm bất thường và liền tóm Dylan lại trước khi tống anh chàng này ra ngoài. Trong suốt màn kịch, anh ta cùng nhóm bạn đã tiêu gần 10 nghìn đô (khoảng 260 triệu đồng) tiền đồ uống, và cuối cùng Dylan cũng đã thanh toán toàn bộ trước khi bị đuổi thẳng cổ. Một chi tiết khác khiến Dylan bị bại lộ là ekip đi cùng anh chàng được cho là không mang dáng vẻ Hollywood mà trông như một nhóm bạn trẻ gen Z.

Những đoạn clip khác trên mạng xã hội cho thấy Desclos thoải mái tạo dáng chụp ảnh selfie và đi mua sắm cùng “vệ sĩ riêng” trong chuyến đi Vegas. Điều không ai ngờ là những lần giả mạo này lại được hưởng nồng nhiệt trên MXH. Dylan cho biết anh đã và đang làm việc với tư cách người giả dạng siêu sao nhiều lần và không hề có ý đồ xấu nào.

Anh chàng đi đến đâu là nườm nườm người đi theo đó để xin chụp ảnh

Cộng đồng mạng chia phe tranh cãi: Một bên cảm thấy thích thú, hoan hỉ với hành động của Dylan bởi anh chàng không hề lừa tiền, lừa tình hay gây ra tội lỗi nào nghiêm trọng. Một bộ phận netizen khẳng định hành vi này là không chấp nhân được, thu lợi từ bản quyền và hình mẫu của nghệ sĩ, chưa kể Justin vẫn đang trong giai đoạn chữa lành và hồi phục tâm lý sau khoảng thời gian bị tổn thương bởi truyền thông và showbiz.

Justin Bieber vừa qua đã thả xích MV mở đường YUKON cho album Swag và ngay lập tức khiến MXH chấn động: anh chàng lần đầu cho bé cậu con trai Jack Blues Bieber lộ diện trước công chúng. Dù gương mặt cậu bé được che khéo léo bằng tia nước, ánh sáng hoặc góc máy - nhằm đảm bảo sự riêng tư - nhưng sự có mặt của Jack khiến MXH xôn xao một phen.

YUKON - MV mở đường cho album Swag - đánh dấu lần đầu tiên bé Jack được bố mẹ cho lên sóng

YUKON là bản nhạc Pop nhẹ pha lẫn R&B vừa tình vừa lắng đọng, với giọng ca của Justin được xử lý hát cao hơn giọng gốc nên sẽ có nhiều người tưởng đó là một nữ ca sĩ thể hiện. Tiết tấu chậm, giai điệu mộc mạc, mềm mại của đàn guitar và chút nhịp base đệm, tạo ra không gian thân mật và chiêm nghiệm. Một số người nhận thấy phong cách âm nhạc mang cảm hứng của SZA hoặc Frank Ocean.

Lời bài khắc họa sự sâu sắc và sự dễ tổn thương trong tình yêu, đồng thời nói lên niềm khao khát sát cánh cùng người thương. Sợi dây liên kết giữa lyrics và MV khiến thông điệp về sự kết nối, lòng trung thành và tình cảm gia đình trở nên trọn vẹn. Một điểm đặc biệt về MV này là YUKON là dòng SUV - chiếc xe Hailey từng sử dụng trong giai đoạn cặp đôi tái hợp cho đến lúc kết hôn. Yukin gắn liền với nhiều ký ức đẹp và là biểu tượng cho tình yêu giữa 2 người.