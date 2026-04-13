Hàng triệu hộ kinh doanh chú ý: Cách khai báo tài khoản ngân hàng với cơ quan Thuế nhanh nhất

Cơ quan Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện việc khai báo số tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng eTax Mobile, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng

Người nộp thuế tải và mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động, sau đó đăng nhập bằng mã số thuế hoặc căn cước công dân kèm mật khẩu; hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký thuế

Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục “Đăng ký thuế”, tiếp tục chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

Bước 3: Lập thông báo tài khoản ngân hàng

Người dùng chọn nội dung thay đổi là “Thông tin tài khoản ngân hàng”, sau đó nhập đầy đủ các thông tin bao gồm: số tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai, người nộp thuế thực hiện ký điện tử hoặc xác thực hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế.

Bước 5: Tra cứu kết quả

Truy cập mục “Tra cứu” trên ứng dụng để theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ. Hệ thống sẽ cập nhật kết quả tiếp nhận và phản hồi từ cơ quan thuế.



Người nộp thuế cần đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng được nhập chính xác để tránh hồ sơ bị từ chối. Kết quả xử lý có thể được theo dõi và lưu trữ trực tiếp trên ứng dụng. Việc sử dụng eTax Mobile cho phép thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối internet.

Chi tiết các bước khai báo tài khoản:﻿

Bên cạnh đó, về thời hạn thực hiện, theo Thông tư 18/2026, các hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng cần hoàn tất việc thông báo chậm nhất vào ngày 20/4/2026. Trong khi đó, các hộ kê khai theo quý có thời hạn muộn hơn, đến ngày 4/5/2026.

Cơ quan Thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chủ động rà soát, kê khai trung thực và đầy đủ các tài khoản liên quan, nhằm tránh phát sinh rủi ro trong quá trình quản lý thuế cũng như thực hiện nghĩa vụ với cơ quan chức năng.