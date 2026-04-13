Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng triệu hộ kinh doanh chú ý: Cách khai báo tài khoản ngân hàng với cơ quan Thuế nhanh nhất

Linh San | 13-04-2026 - 11:27 AM | Smart Money

Hộ kinh doanh có thể thực hiện việc khai báo thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Cơ quan Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện việc khai báo số tài khoản ngân hàng thông qua ứng dụng eTax Mobile, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý thuế.

Theo đó, người nộp thuế có thể thực hiện trực tiếp trên điện thoại với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng
Người nộp thuế tải và mở ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động, sau đó đăng nhập bằng mã số thuế hoặc căn cước công dân kèm mật khẩu; hoặc sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Chọn chức năng đăng ký thuế
Tại giao diện chính của ứng dụng, chọn mục “Đăng ký thuế”, tiếp tục chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

Bước 3: Lập thông báo tài khoản ngân hàng
Người dùng chọn nội dung thay đổi là “Thông tin tài khoản ngân hàng”, sau đó nhập đầy đủ các thông tin bao gồm: số tài khoản, tên ngân hàng và chi nhánh ngân hàng.

Bước 4: Ký và nộp hồ sơ
Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai, người nộp thuế thực hiện ký điện tử hoặc xác thực hồ sơ và gửi đến cơ quan thuế.

Bước 5: Tra cứu kết quả
Truy cập mục “Tra cứu” trên ứng dụng để theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ. Hệ thống sẽ cập nhật kết quả tiếp nhận và phản hồi từ cơ quan thuế.

Người nộp thuế cần đảm bảo thông tin tài khoản ngân hàng được nhập chính xác để tránh hồ sơ bị từ chối. Kết quả xử lý có thể được theo dõi và lưu trữ trực tiếp trên ứng dụng. Việc sử dụng eTax Mobile cho phép thực hiện thủ tục mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối internet.

Chi tiết các bước khai báo tài khoản:﻿

Bên cạnh đó, về thời hạn thực hiện, theo Thông tư 18/2026, các hộ kinh doanh kê khai thuế theo tháng cần hoàn tất việc thông báo chậm nhất vào ngày 20/4/2026. Trong khi đó, các hộ kê khai theo quý có thời hạn muộn hơn, đến ngày 4/5/2026.

Cơ quan Thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chủ động rà soát, kê khai trung thực và đầy đủ các tài khoản liên quan, nhằm tránh phát sinh rủi ro trong quá trình quản lý thuế cũng như thực hiện nghĩa vụ với cơ quan chức năng.

Linh San

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vietcombank cảnh báo ứng dụng chứa mã độc, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng

Vietcombank cảnh báo ứng dụng chứa mã độc, lấy sạch tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Dự báo mới nhất về giá bạc Ancarat, Phú Quý SBJ tuần tới

Dự báo mới nhất về giá bạc Ancarat, Phú Quý SBJ tuần tới Nổi bật

Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng theo quy định, người dùng cần biết

Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng theo quy định, người dùng cần biết

09:53 , 13/04/2026
Vì sao khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm, nhiều người chỉ nhận về một phần nhỏ số tiền đã đóng?

Vì sao khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm, nhiều người chỉ nhận về một phần nhỏ số tiền đã đóng?

09:46 , 13/04/2026
Công an nói về cách kẻ xấu có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội trong thời gian dài

Công an nói về cách kẻ xấu có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội trong thời gian dài

22:43 , 12/04/2026
Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 bị hại

Truy tố nhóm điều hành Bankland lừa gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 bị hại

20:33 , 12/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên