Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng theo quy định, người dùng cần biết

Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định rõ các trường hợp tài khoản ngân hàng có thể bị phong tỏa. Việc nắm rõ các quy định này giúp người dùng tránh bị gián đoạn giao dịch và bảo vệ quyền lợi của mình.

Cụ thể, theo Điều 11 của Nghị định, tài khoản thanh toán có thể bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ số dư:

a) Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;

b) Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

d) Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Liên quan đến việc chấm dứt phong tỏa, Nghị định quy định việc mở lại tài khoản sẽ được thực hiện khi:

a) Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

b) Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

c) Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

d) Khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Đáng lưu ý, nếu việc phong tỏa tài khoản được thực hiện trái quy định và gây thiệt hại cho khách hàng, các bên liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp tài khoản bị phong tỏa, người dùng nên chủ động liên hệ tổng đài hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của ngân hàng để xác định nguyên nhân. Khi làm việc, cần mang theo giấy tờ tùy thân như căn cước công dân. Nếu việc phong tỏa liên quan đến yêu cầu của cơ quan chức năng, khách hàng cần bổ sung thêm văn bản xác nhận hoặc quyết định cho phép mở lại tài khoản.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên sử dụng tài khoản đúng mục đích, không cho mượn hoặc cung cấp thông tin sai lệch, đồng thời thường xuyên theo dõi biến động để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch.