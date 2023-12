Hàng triệu km đường chạy marathon “biến” thành 60 tỷ cho cộng đồng: Khi từng bước chạy làm nên điều kỳ diệu

Để công nghệ đồng hành lan toả những giá trị tích cực

Cùng với xu thế phát triển của cuộc sống hiện đại, nhận thức của người dân về việc luyện tập thể thao rèn luyện sức khỏe ngày càng được nâng cao, đặc biệt là mong muốn được tham gia các cộng đồng tập luyện.

Nắm bắt điều này, BIDV đã tiên phong phát động và tổ chức Giải chạy bộ phong trào ghi nhận thành tích trực tuyến trong ngành ngân hàng, gắn hoạt động thể thao với hoạt động thiện nguyện để khuyến khích người dân tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe cũng như lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Giải chạy “BIDV Run - Tết ấm cho người nghèo và Cho cuộc sống Xanh” là một hoạt động thường niên được BIDV đã tổ chức từ năm 2019. Giải chạy được diễn ra dưới hình thức quy đổi, cụ thể thành tích chạy của vận động viên tham gia giải chạy sẽ được quy đổi thành số tiền tương ứng.

Dựa trên con số này, BIDV sẽ dành một khoản ngân sách để triển khai các hoạt động An sinh xã hội - Cho cuộc sống Xanh, từ đó hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đây cũng là giải chạy nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án phát triển dịch vụ, nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, hăng say lao động của tập thể cán bộ nhân viên.

Trong 5 năm liên tiếp, BIDV đã triển khai thường niên các chương trình giải chạy BIDVRUN như: Giải chạy Tết ấm cho người nghèo - Vì miền Trung thương yêu, Giải chạy BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh năm 2022, 2023,… Và BIDVRUN thực sự đã trở thành dấu ấn đậm nét của phong trào thể thao BIDV nói riêng và phong trào thể thao cộng đồng nói chung, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao.

Đồng thời, giải chạy cũng vận động mỗi cá nhân cùng hành động vì cộng đồng xã hội, bảo vệ môi trường sống xanh, vì một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.

Hiện nay, Giải chạy BIDVRUN được tổ chức 2 lần/năm với nội dung chính là “Tết ấm cho người nghèo” và “Cho cuộc sống Xanh” gồm 2 hoạt động:

- Hoạt động thể thao chạy bộ phong trào gắn với công nghệ: Sử dụng nền tảng website hoặc ứng dụng di động để ghi nhận thành tích của người chạy, theo dõi và lập kế hoạch luyện tập và tham gia vào cộng đồng chạy bộ.

- Vận động mọi người tham gia chạy bộ vì cộng đồng: Sau khi quy đổi thành tích chạy thành số tiền tương ứng, BIDV thực hiện chi phí tài trợ các chương trình An sinh xã hội - Cho cuộc sống Xanh - Vì sự phát triển bền vững bao gồm: Trồng 1 triệu cây xanh, Xây dựng chuỗi nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ, tặng quà tết cho đồng bào nghèo và tặng bồn chứa nước ngọt cho người dân chịu ảnh hưởng do thiên tai hạn mặn.

Có thể nói sáng kiến và ý nghĩa lớn nhất của “BIDV Run - Tết ấm cho người nghèo và Cho cuộc sống Xanh” là việc ứng dụng công nghệ phát triển phong trào thể thao cộng đồng, kết hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Giải pháp tổ chức giải chạy thiện nguyện kết hợp với các nền tảng công nghệ mang lại rất nhiều ưu điểm vượt trội, cụ thể: 1. Thông qua việc tham gia giải chạy, mọi người đóng góp thành tích để quy đổi thành quà tặng ủng hộ tặng quà tết cho những hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà cộng đồng tránh lũ,.. 2. Là sự kiện thể thao tính thành tích, dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, bắt kịp xu hướng ứng dụng công nghệ vào tất cả lĩnh vực của đời sống. 3. Gắn kết hoạt động kinh doanh, mở rộng nền khách hàng của Ngân hàng. Chuyển đổi người tham gia giải chạy thành khách hàng sử dụng sản phẩm sản phẩm dịch vụ của BIDV thông qua các chương trình khuyến mãi, ưu đãi,…

Cùng chạy vì một xã hội tốt đẹp hơn



Giải chạy BIDV Run đã vận động 28.000 cán bộ trong hệ thống BIDV tham gia đồng thời kết nối vận động sự tham gia của các vận động viên cả trong và ngoài nước. Chương trình là một điểm sáng trong việc trực tiếp thực hiện và vận động công chúng cùng tham gia thực hiện các hoạt động tài trợ an sinh xã hội, với hiệu quả tác động đến hàng triệu người cũng như môi trường sống.

Với vai trò là ngân hàng hàng đầu quốc gia, bên cạnh việc thực thi các nhiệm vụ tài chính tiền tệ phục vụ các chương trình phát triển kinh tế của đất nước, BIDV luôn tiên phong hành động vì cộng đồng. Vì vậy, thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng động luôn là một trong bốn sứ mệnh của BIDV, được tập thể lãnh đạo và người lao động BIDV quan tâm, dành nhiều tâm sức và nguồn lực thực hiện.

Đối với hoạt động từ thiện an sinh xã hội, BIDV đã triển khai trong phạm vi cả nước, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới hải đảo, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai lũ lụt, hạn mặn. rét đậm, rét hại... Chương trình đặc biệt hướng tới giúp đỡ những người dân nghèo, bệnh nhân nghèo... những đối tượng yếm thế trong xã hội, giúp họ có được sự động viên/hỗ trợ trực tiếp về mặt vật chất/tinh thần, giúp giải quyết ngay những khó khăn trước mắt để tiếp tục ổn định cuộc sống.

Đồng thời, việc phát triển phong trào thể thao thiện nguyện vì cộng đồng cũng là phương thức để BIDV tiếp tục xây dựng và bồi đắp những giá trị văn hóa doanh nghiệp đó là tinh thần nhân văn vì cộng đồng.

Trên thực tế, “Tặng quà Tết cho người nghèo” là hoạt động thường niên được BIDV thực hiện liên tục trong nhiều năm. Tuy nhiên, hoạt động này được thực hiện riêng biệt của BIDV, chưa lan tỏa được ý nghĩa nhân văn tới cộng đồng.

Trong khi đó, tại BIDV các các hoạt động thể thao được diễn ra thường xuyên, giúp cho nhân viên rèn luyện sức khỏe và thêm gắn kết. Từ đây, BIDV đã có sáng kiến tổ chức giải chạy thiện nguyện online ứng dụng nền tảng công nghệ hướng tới mục tiêu vận động cán bộ, khách hàng, công chúng và cộng đồng chung tay ủng hộ cho người nghèo và các hoạt động an sinh xã hội bằng cách tham gia giải chạy.

Giải chạy Tết ấm cho người nghèo được triển khai lần đầu tiên vào tháng 11/2019 trên nền tảng website của đối tác bên ngoài (Irace). Đến năm 2020, Giải chạy này đã được trên nền tảng website và ứng dụng BIDVRUN do BIDV tự xây dựng và vận hành.

Năm 2021, do ảnh hưởng dịch Covid-19, BIDV phát động cuộc thi ảnh “Tết ấm cho người nghèo - Mạnh khỏe để sẻ chia” để chia sẻ những hình ảnh đẹp về tập luyện thể thao và phòng chống đại dịch. Tới năm 2022, giải chạy Tết ấm cho người nghèo được tiếp tục tổ chức và đã thu hút được hơn 53 ngàn VĐV tham gia.

Nối tiếp các thành công, giải chạy “BIDVRUN - Cho cuộc sống Xanh” được tổ chức vào tháng 4 hằng năm với mục đích quy đổi thành tích để đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội như trồng cây xanh, tặng bồn nước ngọt.

Sau 5 năm triển khai, các giải chạy BIDV Run đã đạt tổng thành tích 16 triệu km chạy, tương đương 60 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Cụ thể: 1. Chương trình trồng 1 triệu cây xanh (2021 – 2026): Đến nay, BIDV đã trồng được 330.000 cây xanh với chi phí thực hiện là gần 10 tỷ đồng. 2. Xây dựng chuỗi nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại các tỉnh miền Trung với tổng chi phí 32.5 tỷ đồng. 3. Tặng bồn chứa nước ngọt: BIDV đã trao tặng gần 14 nghìn bồn chứa nước ngọt và 39 máy lọc nước đến người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn. Tổng số tiền thực hiện là gần 28 tỷ đồng. 4. Tặng quà tết cho đồng bào nghèo: Gần 60.000 phần quà tết tương ứng 20 tỷ đồng quy đổi từ BIDV Run đã trao gửi tới người nghèo trong cả nước.

Dự kiến các chương trình giải chạy sử dụng nền tảng ứng dụng BIDVRUN sẽ tiếp tục được triển khai trong các năm tới. Bao gồm cả các sự kiện quy mô hệ thống (mỗi năm từ 1-2 chương trình, quy mô từ 50.000 - 70.000 người tham gia) và quy mô cấp chi nhánh (mỗi năm từ 10-15 chương trình, quy mô từ 500 - 1.000 người tham gia).



Từ mô hình giải chạy bộ của BIDV, nhiều phong trào chạy bộ cộng đồng đã được các đơn vị triển khai nhằm phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào thể thao cộng đồng, ươm mầm những tài năng thể thao bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp, và lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chạy bộ.

Tương tự mô hình quy đổi thành tích của BIDVRUN, Vietnam Airlines cũng đã trở thành hãng hàng không Việt Nam đầu tiên và duy nhất tiên phong triển khai Dự án “Quyên góp dặm - Miles For Smiles” nhằm kêu gọi sự chung tay của các hội viên LotuSmiles trong việc quyên góp dặm thưởng để đổi thành vé máy bay hỗ trợ đi lại cho các Tổ chức y tế thiện nguyện trong và ngoài nước tham gia phẫu thuật nụ cười, phẫu thuật hàm - sọ mặt, phẫu thuật tim cho trẻ em Việt Nam…

Chiến dịch Quyên góp dặm được thực hiện lần đầu tiên vào tháng 11/2022. Với thông điệp nhân văn giàu ý nghĩa, chỉ trong 58 phút, chiến dịch đã nhận đủ 238.000 dặm quy đổi thành 17 vé nội địa hỗ trợ đi lại cho 17 chuyên gia y tế di chuyển từ Hà Nội, TP.HCM đến Nghệ An để giúp Tổ chức Operation Smile thực hiện chương trình phẫu thuật y tế nhân đạo tại Nghệ An. Mục tiêu của chiến dịch là thăm khám, điều trị, mang lại nụ cười cho 100 trẻ em không may sinh ra bị dị tật hở môi, hàm ếch.

Không chỉ dừng lại ở chạy bộ, mô hình này có có thể kết hợp với nhiều môn thể thao đa dạng khác như: đi xe đạp, bơi lội… để khích lệ đông đảo người dân tham dự. Từ đó, không chỉ đời sống tinh thần, sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, mà những giá trị nhân văn cũng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Đặc biệt, với kinh nghiệm tổ chức các mùa giải chạy BIDV Run, BIDV cũng nhận thấy, việc vận động công chúng, cộng đồng cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện gắn với hoạt động phong trào thể thao cộng đồng có thể tiếp tục được phát triển và nhân rộng với nhiều hình thức phong phú và đa dạng hơn.