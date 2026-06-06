Hàng triệu người dân thường trú và tạm trú tại Hà Nội sắp đón tin cực vui

Tại kỳ họp chuyên đề đầu tháng 6, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân Thủ đô với sự đồng thuận tuyệt đối của các đại biểu.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm nhất là việc hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần cho người dân.

Theo đó, người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được ngân sách thành phố chi trả kinh phí khám sức khỏe định kỳ. Đây được xem là bước tiến lớn trong việc chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh.

Không chỉ trẻ em, học sinh mà người trưởng thành cũng được tiếp cận các gói khám sức khỏe bài bản với đầy đủ các nội dung chuyên khoa lâm sàng.

Người trưởng thành được hỗ trợ nhiều xét nghiệm quan trọng

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, chương trình khám sức khỏe miễn phí không chỉ dừng ở khám lâm sàng mà còn bao gồm nhiều xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh quan trọng.

Người dân sẽ được hỗ trợ xét nghiệm công thức máu, kiểm tra đường huyết, chức năng gan, chức năng thận, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang tim phổi.

Sắp tới, hàng triệu người dân thường trú và tạm trú tại Hà Nội sẽ được hưởng nhiều chính sách an sinh xã hội mới (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Đây đều là những hạng mục giúp phát hiện sớm các bệnh lý phổ biến như tiểu đường, bệnh gan, suy thận, bệnh tim mạch hoặc các vấn đề liên quan đến hô hấp.

Đáng chú ý, thành phố sẽ tổ chức các điểm khám ngay tại địa phương khi cần thiết, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn thay vì phải di chuyển đến các bệnh viện lớn.

Miễn phí sàng lọc nhiều loại ung thư và rối loạn tâm thần

Không chỉ khám sức khỏe định kỳ, Hà Nội còn hỗ trợ khám sàng lọc miễn phí nhiều bệnh nguy hiểm có xu hướng gia tăng trong cộng đồng.

Danh mục được hỗ trợ bao gồm sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư đại trực tràng, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư khoang miệng.

Bên cạnh đó, người dân còn được khám sàng lọc các rối loạn trầm cảm, lo âu và một số rối loạn tâm thần liên quan đến việc sử dụng rượu.

Trong bối cảnh các bệnh không lây nhiễm ngày càng trở thành gánh nặng đối với hệ thống y tế, việc phát hiện sớm được đánh giá là giải pháp hiệu quả giúp giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Được hỗ trợ tới 100% chi phí cấp cứu ngoại viện

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị quyết là cơ chế hỗ trợ mạnh cho dịch vụ cấp cứu ngoại viện.

Theo quy định mới, nhiều nhóm đối tượng đặc biệt như trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật nặng, người cao tuổi cô đơn hoặc nạn nhân của thiên tai, thảm họa, dịch bệnh sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện.

Đối với các trường hợp còn lại, ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ tới 80% chi phí, người bệnh chỉ phải đồng chi trả 20%.

Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng và chuyên nghiệp hơn, đặc biệt trong những tình huống nguy hiểm đến tính mạng.

Y tế số và khám chữa bệnh từ xa được mở rộng mạnh mẽ

Cùng với các chính sách hỗ trợ trực tiếp, Hà Nội cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Người dân sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh từ xa như khám bệnh trực tuyến, kê đơn từ xa, hội chẩn chuyên môn từ xa hoặc đọc kết quả X-quang, CT, MRI từ xa.

Ngoài ra, thành phố còn hỗ trợ triển khai hàng chục dịch vụ khám chữa bệnh lưu động tại cộng đồng, bao gồm siêu âm, điện tim, chăm sóc điều dưỡng, phục hồi chức năng và các dịch vụ y học cổ truyền.

Một điểm mới đáng chú ý là việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, tạo nền tảng cho hệ thống quản lý y tế thông minh trong tương lai.

Hỗ trợ điều trị cận thị và tăng trợ giúp khẩn cấp cho người gặp rủi ro

Nghị quyết cũng đưa ra nhiều chính sách mang tính nhân văn sâu sắc. Trong đó, người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 độ trở lên sẽ được hỗ trợ chi phí điều trị tại các cơ sở y tế công lập thuộc thành phố.

Đây là chính sách hiếm thấy tại Việt Nam, xuất phát từ thực tế tỷ lệ cận thị đang gia tăng nhanh trong nhóm thanh niên và người lao động trẻ.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn tăng cường hỗ trợ khẩn cấp cho những trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

Đặc biệt, người lao động bị tai nạn lao động hoặc gia đình có người tử vong do tai nạn lao động sẽ được nhận thêm khoản hỗ trợ từ ngân sách thành phố bên cạnh các chế độ bảo hiểm và bồi thường theo quy định.

Với hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội đang từng bước xây dựng một hệ thống an sinh xã hội toàn diện hơn, lấy người dân làm trung tâm. Đây được xem là một trong những gói hỗ trợ quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao chất lượng sống và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

*TheoTrang thông tin điện tử Sở y tế Thành Phố Hà Nội