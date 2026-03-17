Hàng triệu người trên thế giới đang háo hức theo dõi đàn cá bơi qua bơi lại ở Hà Lan: Lý do rất thú vị và quan trọng

17-03-2026 - 12:40 PM | Tài chính quốc tế

Hoạt động "nhấn chuông cửa" cho cá đã diễn ra nhiều năm nay và thu hút hàng triệu "tình nguyện viên" khắp thế giới.

Một hệ thống cửa ngăn nước tại Hà Lan đang đóng kín trong suốt mùa xuân, và các nhân viên vận hành đang cần bạn giúp đỡ bằng cách nhấn một chiếc chuông cửa kỹ thuật số mỗi khi thấy đàn cá "gõ cửa" đòi qua.

Tại một con kênh ở thành phố Utrecht, Hà Lan, hàng nghìn con cá đang bắt đầu ùn tắc phía sau cửa ngăn nước mang tên Weerdsluis. Đây là năm thứ sáu liên tiếp dự án "Chuông cửa cho cá" (Visdeurbel) được triển khai để giúp những sinh vật này tiếp tục hành trình của mình.

Bắt đầu từ năm 2021, dự án này lắp đặt một camera dưới nước và phát trực tiếp trên mạng để mọi người khắp thế giới cùng theo dõi. Khi bạn thấy một chú cá đang lởn vởn trước ống kính để chờ được qua cổng, bạn chỉ cần nhấn nút "chuông cửa" trên màn hình để báo cho nhân viên vận hành mở lối cho chúng.

Hoạt động "nhấn chuông cửa" cho cá đã diễn ra nhiều năm nay và thu hút hàng triệu "tình nguyện viên" khắp thế giới

Anne Nijs, nhà sinh thái học tại Utrecht, chia sẻ rằng dự án là sự kết hợp tuyệt vời giữa việc bảo vệ thiên nhiên và kết nối cộng đồng.

Vào mùa xuân, nhiều loài cá như cá trê, lươn và cá chó phải bơi ngược dòng để tìm nơi đẻ trứng. Tuy nhiên, thời điểm này tàu thuyền qua lại rất ít nên các cửa ngăn nước thường đóng chặt. Điều này khiến đàn cá bị kẹt lại, không thể đến bãi đẻ đúng hạn và dễ trở thành mồi ngon cho những kẻ săn mồi đang rình rập quanh đó.

Việc mở các cửa ngăn nước này không hề đơn giản như việc bấm một nút bấm điện tử. Hệ thống tại Weerdsluis có từ những năm 1600, đòi hỏi nhân viên phải quay một bánh xe sắt bằng tay liên tục trong 30 phút đến một giờ đồng hồ. Vì công việc này rất tốn sức, họ chỉ thực hiện khi chắc chắn có đủ lượng cá đang chờ bên ngoài. Chiếc chuông cửa kỹ thuật số chính là giải pháp để giải quyết vấn đề này.

"Lúc đầu chúng tôi sợ không ai tham gia nên phải đi dán tờ rơi khắp phố, nhưng hóa ra mọi người lại hưởng ứng nhiệt liệt, năm sau luôn đông hơn năm trước", cô Nijs cho biết.

Năm ngoái, trang web đã thu hút hơn 2,3 triệu người xem với khoảng 200.000 lượt nhấn chuông, giúp hàng nghìn con cá vượt rào thành công. Nhiều người thừa nhận rằng việc ngồi ngắm đàn cá bơi lội và giúp đỡ chúng mang lại cảm giác thư giãn và tích cực rất lớn.

Hà Lan là quốc gia có hàng nghìn con đập và hệ thống kiểm soát nước. Dự án này không chỉ giúp đàn cá di cư mà còn là bài học về cách con người cân bằng cuộc sống với thiên nhiên. Hiện tại, nhiều quốc gia khác cũng đang bắt đầu học tập giải pháp sáng tạo này để bảo vệ các loài thủy sinh tại địa phương họ.

Bạn có thể tham gia "giúp sức" cho đàn cá bằng cách trực tiếp nhấn chuông trên trang web của dự án cho đến hết tháng 5 này.

Nguồn: BBC

