Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh

Tiểu đường là căn bệnh đang ảnh hưởng tới hàng triệu người Việt Nam. Theo báo cáo của Bệnh viện Nội tiết Trung ương năm 2023, Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc tiểu đường, trong đó đa số là tiểu đường type 2, website của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thông tin.

Với những người mắc tiểu đường, họ có xu hướng tránh những loại thực phẩm có vị ngọt, ví dụ như xoài, tin rằng loại trái cây này có thể làm đường huyết tăng đột biến. Thế nhưng, hai nghiên cứu mới đã “minh oan” cho xoài, phát hiện ra rằng khi được tiêu thụ vừa phải, loại quả này thậm chí còn có lợi cho việc điều hòa đường huyết.

Hai nghiên cứu “minh oan” cho xoài

Hai nghiên cứu mới từ Ấn Độ – nơi xoài được mệnh danh là “vua của các loại trái cây” – cho thấy việc ăn xoài thay cho các thực phẩm giàu tinh bột như bánh mì có thể thực sự cải thiện lượng đường huyết và sức khỏe chuyển hóa ở những người mắc tiểu đường tuýp 2, báo The Sun đưa tin.

Một trong hai nghiên cứu – sắp được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Châu Âu – phát hiện rằng ba giống xoài phổ biến ở Ấn Độ là Safeda, Dasheri và Langra tạo ra phản ứng đường huyết tương đương hoặc thấp hơn bánh mì trắng trong vòng hai giờ sau khi ăn.

Phản ứng đường huyết đề cập đến mức độ và tốc độ mà thực phẩm chứa tinh bột được hấp thụ vào máu dưới dạng glucose, làm tăng lượng đường huyết.

Khi theo dõi glucose liên tục trong ba ngày ở người mắc và không mắc tiểu đường tuýp 2, các nhà nghiên cứu phát hiện những người mắc bệnh có biến động đường huyết sau bữa ăn thấp hơn đáng kể khi thay bánh mì bằng xoài.

Các nhà nghiên cứu cho biết phản ứng đường huyết ít dao động này có thể có lợi cho cơ thể về lâu dài.

Tiến sĩ Sugandha Keha, tác giả của cả hai nghiên cứu, nói: “Các nghiên cứu này cho thấy khi được đưa vào chế độ ăn uống theo hướng dẫn, việc ăn xoài không gây hại cho đường huyết và thậm chí có thể có lợi.”

“Xoài là loại trái cây rất được yêu thích nhưng thường bị đánh giá tiêu cực do lo ngại làm tăng đường huyết và cân nặng. Các nghiên cứu này cho thấy nếu ăn đúng cách, xoài không gây hại đến đường huyết và có thể mang lại lợi ích.”

Theo website chuyên về bệnh tiểu đường Diabetes.co.uk, những phát hiện này cho thấy một khẩu phần xoài vừa phải có thể được đưa vào kế hoạch ăn uống mà không làm xấu đi khả năng kiểm soát glucose.

Lưu ý quan trọng khi ăn xoài

Một nghiên cứu khác kéo dài 8 tuần trên 35 người trưởng thành mắc tiểu đường tuýp 2, được công bố trên Tạp chí Rối loạn Tiểu đường và Chuyển hóa , cũng cho kết quả tương tự.

Những người thay bánh mì trong bữa sáng bằng 250g xoài đã cải thiện được lượng đường huyết lúc đói, mức đường huyết trung bình, tình trạng kháng insulin, cân nặng, vòng eo và mức cholesterol.

Giáo sư Anoop Misra, tác giả cao cấp và trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi đã lần đầu tiên chứng minh lợi ích của việc ăn xoài với liều lượng nhỏ thay cho tinh bột (bánh mì) trong bữa sáng, qua hai nghiên cứu chi tiết – chấm dứt mọi đồn đoán về tác động chuyển hóa tiêu cực của xoài.”

Tuy nhiên, giáo sư Misra nói mọi người cần lưu ý 1 điều quan trọng - đó là ăn xoài ở mức độ vừa phải.

“Điều then chốt là sự điều độ và có giám sát của bác sĩ – đây không phải là bằng chứng để ăn xoài vô tội vạ.”

Món salad xoài ngon miệng, bắt mắt.

Giáo sư Misra giải thích thế nào là ăn xoài vừa phải: “Nếu giới hạn năng lượng hằng ngày của bạn là 1.600 calo, thì calo từ xoài nên nằm trong mức đó chứ không phải cộng thêm.”

“Một quả xoài 250g – tương đương một quả nhỏ – chứa khoảng 180 calo.”

“Giống như trong nghiên cứu, bạn cần thay thế một lượng tinh bột tương đương bằng xoài để đạt được hiệu quả tương tự.”

Bác sĩ chuyên khoa tiểu đường Rahul Baxi tại Mumbai, Ấn Độ, cũng đồng tình. Ông nói: “Nếu đường huyết của bệnh nhân được kiểm soát, tôi cho phép và thậm chí khuyến khích họ ăn xoài với lượng giới hạn – khoảng nửa khẩu phần, tương đương 15g tinh bột – một hoặc hai lần mỗi ngày.”

Ngoài ra, ông khuyên nên ăn xoài giữa các bữa ăn, không nên ăn như món tráng miệng. Bác sĩ Baxi cũng khuyên nên kết hợp xoài với protein hoặc chất xơ, và tránh ăn cùng với các loại tinh bột khác hoặc dùng dưới dạng nước ép, sinh tố.

Diabetes.co.uk cho biết: “Thông điệp nhất quán từ các nghiên cứu là xoài thay thế cho bánh mì, chứ không phải ăn thêm cùng bánh mì.”

“Nếu bạn thêm 250g xoài vào một bữa ăn vốn đã có bánh mì hoặc cơm, thì bạn đang tăng cả lượng tinh bột lẫn năng lượng – điều này có khả năng làm tăng lượng đường huyết và tổng năng lượng nạp vào.”

Trang web này cũng khuyến nghị kết hợp xoài với sữa chua không đường, phô mai tươi, các loại hạt để tăng hàm lượng protein và chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp đường huyết ổn định.

Thời điểm ăn cũng quan trọng – ăn xoài cùng bữa ăn nhẹ hoặc giữa các bữa chính thường hiệu quả hơn là ăn tráng miệng sau một bữa ăn giàu tinh bột.

Diabetes.co.uk nhấn mạnh: “Những nghiên cứu này chỉ liên quan đến tiểu đường tuýp 2. Chúng không nói lên được vai trò của xoài đối với người mắc tiểu đường tuýp 1 – những người cần đếm lượng tinh bột và tính toán liều insulin cho mọi thực phẩm chứa tinh bột.”