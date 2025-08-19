Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại quả bổ gan có đầy chợ Việt vào mùa thu vừa dưỡng ẩm phổi vừa giàu collagen tự nhiên, hãy ăn nhiều hơn

19-08-2025 - 12:22 PM | Sống

Nếu dưa hấu là loại trái cây đại diện cho mùa hè thì lựu chắc chắn là loại trái cây đại diện cho mùa thu.

Giống như mã não đỏ, lựu không chỉ đẹp và ngọt mà còn giàu chất dinh dưỡng, khiến chúng được mệnh danh là "Trái cây thần thánh của mùa thu". Là một món ngon hiếm có của mùa thu, việc ăn lựu thường xuyên khi vào mùa mang lại rất nhiều lợi ích.

Lựu là một loại "trái cây bổ gan" giá cả phải chăng

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng, mùa thu là mùa không khí khô hanh, cơ thể con người dễ mắc phải hội chứng khô mùa thu do "thiếu dịch cơ thể", chẳng hạn như khô miệng, mũi và họng, da nứt nẻ và táo bón.

Sách "Tân Thọ Dưỡng Lão" của Trần Chí thời nhà Tống ghi lại: "Mùa thu, thức ăn nên giảm cay, tăng chua để bổ gan".

Lựu là loại trái cây có vị chua, ngọt và tính ấm. Ăn vào đầu mùa thu, thứ nhất, vị chua sẽ vào gan, thêm đồ ăn chua vào chế độ ăn mùa thu có thể tránh được tổn thương gan do khí phổi quá mức vào mùa thu. Thứ hai, "chua ngọt có thể chuyển âm", quả lựu có tác dụng thúc đẩy sản xuất dịch và giải khát, rất phù hợp để đối phó với sự tàn phá của "hổ mùa thu".

Loại quả bổ gan có đầy chợ Việt vào mùa thu vừa dưỡng ẩm phổi vừa giàu collagen tự nhiên, hãy ăn nhiều hơn- Ảnh 1.

Trương Hi Xuân ghi chép trong "Y học Trung Tây kết hợp" rằng quả lựu có thể giúp giảm khò khè, ho và cải thiện giấc ngủ. Điều này cũng liên quan đến khả năng bổ phế hư và điều trị gan hư.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), lựu là loại quả ngon, bổ, trong Đông y có thể tận dụng quả lựu để làm thuốc trị bệnh. Vỏ thân, vỏ rễ và vỏ quả đều dùng làm thuốc được, nếu dùng tươi thì tốt hơn, nếu khô thì trước khi dùng phải ngâm nước vài ba giờ để lấy lại nguyên chất.

Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho rằng, các thành phần chống oxy hóa có trong quả lựu, bao gồm axit gallic, axit chlorogenic, axit caffeic, axit protocatechuic, catechin và axit coumaric, rất có lợi cho việc giúp cơ thể con người chống lại quá trình oxy hóa và viêm nhiễm.

Theo các nhà nghiên cứu tại Murcia, Tây Ban Nha, quả lựu thực sự có tác dụng trong việc tăng cường đời sống ái ân và khiến con người lưu giữ thanh xuân lâu dài.

Ngoài ra, lựu còn rất giàu chất xơ. Hàm lượng chất xơ không hòa tan trong lựu là 4,9g trên 100g, gần gấp 3 lần so với táo. Lựu có thể thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đại tiện, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Hàm lượng kali trong nó là 231mg/100g, giúp ổn định huyết áp.

Loại quả bổ gan có đầy chợ Việt vào mùa thu vừa dưỡng ẩm phổi vừa giàu collagen tự nhiên, hãy ăn nhiều hơn- Ảnh 2.

Tôi có thể ăn lựu nếu bị lượng đường trong máu cao không?

Quả lựu có hàm lượng đường cao là 13,7%.

Thành phần đường của nó chủ yếu bao gồm sucrose, glucose, fructose và sorbitol, trong đó glucose và fructose có hàm lượng cao nhất. Hàm lượng fructose chiếm 9,18 - 50,67% tổng lượng đường, hàm lượng glucose chiếm 43,84 - 48,36% tổng lượng đường. Sucrose và sorbitol chỉ chiếm một lượng nhỏ.

Mặc dù quá trình chuyển hóa fructose ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu nhưng quá trình chuyển hóa glucose lại có tác động tương đối lớn đến lượng đường trong máu.

Người bị đường huyết cao và tiểu đường nên ăn ít hơn. Nếu muốn, bạn có thể ăn 100g mỗi bữa sáng và chiều như một bữa ăn nhẹ, kết hợp với một ít hạt để giúp ổn định đường huyết.

Loại quả bổ gan có đầy chợ Việt vào mùa thu vừa dưỡng ẩm phổi vừa giàu collagen tự nhiên, hãy ăn nhiều hơn- Ảnh 3.

Gọt vỏ lựu đúng cách

Mặc dù lựu rất ngon nhưng lại khó bóc vỏ.

Trên thực tế, quả lựu có một cơ chế nhỏ. Chỉ cần bạn tìm đúng cơ chế và dùng thìa gõ nhẹ vào, phần thịt lựu sẽ tự động tách ra trong vòng 30 giây!

- Đầu tiên, cắt phần đầu quả lựu. Như hình minh họa bên dưới, cố gắng không cắt vào hạt lựu. Bạn có thể thấy quả lựu được chia thành nhiều ô bởi nhiều mảnh màng trắng.

- Cắt vài đường theo đường thẳng và xé lớp màng trắng ở giữa.

- Sau đó, lấy một cái bát, úp ngược quả lựu xuống và gõ nhẹ vào đáy quả lựu trong 30 giây. Hạt lựu sẽ tự động rơi ra.

(Ảnh minh họa: Internet)

Tỉnh này đã làm gì mà loại quả quen thuộc với người Việt tăng gấp 3 năng suất, "đẻ vàng" quanh năm?

Theo Tuấn Minh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
loại quả

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng Nổi bật

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ Nổi bật

Vua hồ tiêu Phan Minh Thông: Giải thưởng Human Act Prize “giúp” tôi bận đến ngộp thở

Vua hồ tiêu Phan Minh Thông: Giải thưởng Human Act Prize “giúp” tôi bận đến ngộp thở

11:45 , 19/08/2025
Trong trận chiến sinh tử với Lữ Bố, Triệu Vân trụ được bao lâu: Chỉ Trương Phi là người biết câu trả lời

Trong trận chiến sinh tử với Lữ Bố, Triệu Vân trụ được bao lâu: Chỉ Trương Phi là người biết câu trả lời

11:30 , 19/08/2025
Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"

Khách chi 14,6 triệu đồng mua bảo hiểm ô tô, 10 phút sau xe gặp tai nạn lại không được bồi thường, công ty bảo hiểm giải thích: "7 phút nữa hợp đồng mới có hiệu lực"

11:28 , 19/08/2025
Giao gì làm đó, không nhiệt huyết, không nỗ lực, cũng không nghỉ việc: Chuyện gì xảy ra với dân văn phòng?

Giao gì làm đó, không nhiệt huyết, không nỗ lực, cũng không nghỉ việc: Chuyện gì xảy ra với dân văn phòng?

11:10 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên