Hàng vạn người 'mua may, bán rủi' xuyên đêm tại phiên chợ lớn nhất Bắc Bộ

Anh Phạm Văn Đạo (xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi Chợ Viềng từ tối mùng 7. Chỉ cần mua một món đồ nhỏ lấy lộc là thấy yên tâm cho cả năm. Đông nhưng vui, đó mới là không khí đầu xuân”.