Loạt dự án của Tập đoàn FPT nhận chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh rộng thứ 2 Việt Nam

UBND tỉnh Gia Lai phát đi thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án của Tập đoàn FPT và tiến độ thành lập các Khu công nghệ số tập trung của tỉnh.

Theo đó, đối với dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại phường Quy Nhơn Nam, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn khẩn trương thực hiện tạm ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện chi trả cho các hộ dân theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ông Giang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ động, rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã cam kết.

Trong đó, lưu ý việc triển khai giải phóng mặt bằng giai đoạn 3 (xác định cụ thể diện tích, thời gian thực hiện) để đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ.

Đối với dự án Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ tại phường Quy Nhơn Bắc và phường Quy Nhơn Tây, ông Giang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung giải phóng mặt bằng đối với diện tích đầu tư xây dựng Trung tâm trí tuệ nhân tạo (khoảng 11 ha).

Đối với phần diện tích còn lại của dự án (trừ 18,62 ha nằm trong quy hoạch đất rừng phòng hộ chưa chuyển đổi mục đích sử dụng) hoàn thành trong quý 2/2026;…

UBND phường Quy Nhơn Bắc được giao thực hiện giải quyết khiếu nại về xác nhận nguồn gốc đất đai theo quy định, các trường hợp có vướng mắc, khó khăn tổng hợp báo cáo Tổ công tác của tỉnh cho ý kiến;...

UBND phường Quy Nhơn Tây được giao kiểm tra, rà soát hồ sơ nguồn gốc đất đai và hồ sơ giải quyết khiếu nại đối với 13 hộ khu vực Bàu Lác của UBND phường Bùi Thị Xuân (trước khi sắp xếp), đối chiếu với các trường hợp tương tự trong khu vực đã được bồi thường, hỗ trợ tại dự án do UBND Thành phố Quy Nhơn (trước khi sắp xếp) thực hiện để xem xét, giải quyết, bảo đảm tính thống nhất; nếu có vướng mắc, khó khăn tổng hợp báo cáo Tổ công tác của tỉnh cho ý kiến;…

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành Khu tái định cư để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án;...

Đối với Khu công nghệ số tập trung Long Vân, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Công ty TNHH trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn nghiên cứu, thống nhất phương án đề xuất về trình tự, thủ tục thành lập Khu công nghệ số tập trung Long Vân theo quy định pháp luật hiện hành.



