Vũng Tàu - “lãnh địa” mới trong chu kỳ tăng giá bất động sản ven biển phía Nam

"Điểm rơi" hạ tầng và cú bật giá trị bất động sản

Tại miền Bắc, Quảng Ninh cho thấy rõ cách hạ tầng tạo lập chu kỳ tăng giá. Việc đồng loạt đầu tư các dự án giao thông chiến lược như sân bay Vân Đồn, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cùng hạ tầng du lịch như Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long… đã từng bước mở ra các pha tăng trưởng cho bất động sản ven biển, với biên độ giá được mở rộng theo tiến trình phát triển hạ tầng và dòng khách thực tế. Tiến đến miền Trung, Đà Nẵng chứng minh việc mở rộng sân bay quốc tế, hoàn chỉnh hệ thống cầu bắc qua sông Hàn cùng trục ven biển đã tạo nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng rõ nét của thị trường.

Với bất động sản ven biển, "độ chín" của hạ tầng mang ý nghĩa đặc biệt. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, đô thị biển không còn giới hạn trong vai trò điểm đến du lịch ngắn ngày, mà mở rộng thành không gian sống, nghỉ dưỡng và đầu tư dài hạn. Đây chính là nền tảng để giá trị tích sản tăng theo chu kỳ dài hơi và ổn định theo thời gian.

Trong bối cảnh đó, ở phía Nam, Vũng Tàu (nay là TP.HCM) đang dần xác lập vị thế cực tăng trưởng mới của bất động sản ven biển, nơi điều kiện hạ tầng, kết nối liên vùng và nhu cầu sử dụng thực đang hội tụ để trở thành "lãnh địa vàng" giai đoạn 2026-2027.

Việc sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác giai đoạn 1 từ năm 2026, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chuẩn bị thông xe, cùng loạt tuyến đường như Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai, tỉnh lộ 25B - 25C và hệ thống đường T1, T2 giúp kết nối sân bay Long Thành với Quốc lộ 51 và các tuyến cao tốc chính được triển khai nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông liên vùng, đang từng bước đưa Vũng Tàu vào "bán kính một giờ" từ TP.HCM và các trung tâm kinh tế lớn. Khi khoảng cách địa lý được thu hẹp, thành phố biển này không chỉ gia tăng sức hút du lịch mà còn mở rộng dư địa cho nhu cầu second-home, lưu trú dài hạn và đầu tư khai thác dịch vụ.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Ánh Dương

Theo DKRA Group, nhu cầu sở hữu bất động sản tại địa phương này duy trì ở mức cao, trung bình tăng 20-25% trong năm 2025 nhờ lợi thế phát triển công nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và nghỉ dưỡng. Nhu cầu cao khiến biên độ tăng giá tiếp tục được nới rộng.

Lộ trình tăng giá bất động sản Vũng Tàu vì thế được nhìn nhận theo từng nấc hạ tầng. Giai đoạn 2024-2025 là thời điểm thị trường hấp thụ thông tin và thiết lập mặt bằng giá mới. Từ năm 2026 trở đi, khi các công trình giao thông trọng điểm đồng loạt vận hành, thị trường được kỳ vọng bước vào chu kỳ tăng trưởng dựa trên nhu cầu thực, với biên độ ổn định hơn và tính chọn lọc cao hơn.

Blanca City - từ Bãi Sau nhìn ra không gian phát triển mới của Vũng Tàu

Được định hướng chiến lược và phát triển bài bản bởi Sun Group, Blanca City được xem là ví dụ tiêu biểu cho khả năng "đón sóng hạ tầng". Dự án hiện diện tại trung tâm biển Bãi Sau, nơi các trục hạ tầng chiến lược của vùng Đông Nam Bộ đang dần hình thành, tạo nên "vành đai kết nối" quan trọng giữa khu vực Vũng Tàu với TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Trên nền tảng lợi thế vị trí cửa ngõ biển phía Đông Nam của siêu đô thị TP.HCM, Vũng Tàu đang được định vị là trung tâm kinh tế biển của khu vực.

Đô thị biển Blanca City sở hữu quỹ sản phẩm đa dạng. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Với quy mô hơn 96ha, Blanca City quy hoạch hệ sản phẩm đa dạng, đón đúng nhu cầu và dư địa khai thác dài hạn của bất động sản cao cấp ven biển. Từ các tòa tháp căn hộ cao tầng Blanca, Beacon, phát triển đa dạng loại hình từ studio, căn hộ 1-2 phòng ngủ, duplex, shophouse khối đế đến phân khu thấp tầng Casa với hơn 200 mẫu thiết kế nhà phố, biệt thự độc bản.

Đây được đánh giá là dự án đại đô thị biển đa chức năng tiên phong tại Vũng Tàu, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt trên thị trường. Theo các chuyên gia, Blanca City cho thấy khả năng mang đến "lợi ích kép" cho khách hàng và nhà đầu tư khi sở hữu hệ sinh thái tiện ích "all in one", góp phần gia tăng tiềm năng khai thác thương mại và tạo dư địa sinh lời lớn trong dài hạn.

Công viên nước Sun World Vung Tau - Aqua Adventure thu hút du khách dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: Ánh Dương

Điểm nhấn đáng chú ý là hệ tiện ích quy mô lớn của dự án đang bước vào giai đoạn vận hành. Nổi bật trong đó là Công viên nước Sun World Vung Tau - Aqua Adventure, công viên giải trí nước lớn bậc nhất khu vực phía Nam, chính thức mở cửa đón khách đúng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong bối cảnh đó, các nhà đầu tư tham gia Blanca City giai đoạn đầu được đánh giá là đã đón đúng "điểm rơi hạ tầng", khi các công trình trọng điểm đồng loạt đi vào vận hành. Nhờ vậy, ngay sau khi sản phẩm bất động sản hoàn thiện, cơ hội khai thác thương mại có thể được triển khai gần như ngay lập tức. Bên cạnh đó, chuỗi tiện ích nội khu như trung tâm thương mại mặt biển 5ha, các công viên chủ đề, các khách sạn quốc tế… sẽ tiếp tục gia tăng sức hút cho Blanca City trong tương lai.

Bất động sản Blanca City sở hữu tiềm năng thương mại vượt trội. Ảnh phối cảnh: Sun Property

Không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng giao thông chiến lược của vùng Đông Nam Bộ, Blanca City còn góp phần củng cố vị thế của Vũng Tàu trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp phía Nam. Khi hạ tầng phát triển chín muồi, thị trường sẽ ngày càng chọn lọc, những đô thị ven biển cùng các dự án được đầu tư bài bản như Blanca City đang đứng trước cơ hội trở thành "lãnh địa" của nhà đầu tư trong chu kỳ tích sản mới.