Tổ hợp căn hộ có thiết kế thú vị như những chiếc tổ chim

24-02-2026 - 07:46 AM | Bất động sản

Công trình kiến trúc được chăm chút để tạo ra không gian sống tinh tế và ấm áp ngay giữa đô thị sôi động.

Thiết kế vô cùng thú vị khi sắp xếp các khối nhà nhỏ nhô ra thụt vào ngẫu hững như những chiếc tổ treo san sát nhau. Ngay góc đường trông tổ hợp vô cùng nổi bật.

Không gian bên trong được tổ chức khéo léo, đón nhận ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ, khiến mỗi góc nhỏ đều tràn đầy cảm giác thoáng đãng và nhẹ nhàng. Những vật liệu trung tính cùng bố cục linh hoạt tạo nên một bầu không khí bình yên, như mời gọi con người dừng lại, hít một hơi dài và tận hưởng từng khoảnh khắc đời sống.

Thúy Hiền

Tiền Phong

