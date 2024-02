Hàng Việt Nam xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng

Tăng 42%

Ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital - cho biết, xuất khẩu Việt Nam tiếp tục đà tăng trong quý IV/2023 và tăng mạnh 42% so với cùng kỳ vào tháng 1 năm nay nhờ mức tăng 33% trong mảng xuất khẩu sản phẩm điện tử công nghệ cao.

“Mức tăng trưởng trong tháng 1 rất ấn tượng, dù trùng vào đợt nghỉ Tết nhưng do xuất khẩu sụt giảm trong năm ngoái. VinaCapital kỳ vọng sự phục hồi xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng nhanh trong những tháng tới”, ông Michael Kokalari nói.

Lượng hàng tồn kho của các doanh nghiệp Mỹ đang giảm mạnh.

Theo chuyên gia kinh tế của VinaCapital, các doanh nghiệp Mỹ đã đặt hàng quá nhiều các sản phẩm “made in Vietnam” trong thời điểm gián đoạn chuỗi cung ứng do COVID-19 và phải cắt giảm đơn đặt hàng cho các sản phẩm này năm ngoái để giảm lượng hàng tồn. Tuy nhiên, sau đợt giảm hàng tồn kho nhanh nhất trong hơn 10 năm, xu hướng đó sắp kết thúc.

Vì vậy, các đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại trong tháng 1 năm nay. Điều tương tự cũng diễn ra ở Trung Quốc, khi các đơn đặt hàng mới cải thiện đáng kể trong tháng trước.

VinaCapital kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới nhờ sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ, được thể hiện qua niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đạt mức cao nhất kể từ sự bùng nổ sau khi mở cửa hậu COVID-19.

Ông Michael Kokalari cho rằng, sự tăng trưởng mạnh của xuất khẩu Việt Nam trong tháng 1 là do mức tăng gần 60% so với cùng kỳ trong mảng xuất khẩu máy tính và sản phẩm điện tử. Doanh thu ngành máy tính cá nhân (PC) toàn cầu đã giảm 30% so với cùng kỳ vào đầu năm 2023 nhưng đã tăng trưởng trở lại vào cuối năm ngoái, một phần do người dùng nâng cấp máy cấu hình cao hơn để xử lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Doanh thu điện thoại thông minh toàn cầu cũng tăng trưởng trở lại vào cuối năm 2023. Xuất khẩu điện thoại thông minh của Việt Nam tăng 16% so với cùng kỳ trong tháng 1, nhờ sự kiện mở bán mẫu điện thoại Samsung S24 mới trong tháng.

Đẩy mạnh sản xuất

Phân tích từ VinaCapital cho thấy, ngành sản xuất tăng 19,3% so với cùng kỳ trong tháng 1, vì vậy tăng trưởng xuất khẩu vượt xa tăng trưởng sản xuất . Điều đó có nghĩa rằng hàng tồn kho của các nhà sản xuất đã giảm vào tháng trước. Sự kết hợp của sụt giảm hàng tồn kho và tăng đơn hàng mới đồng nghĩa với hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam sẽ cần đẩy mạnh để đáp ứng được nhu cầu tăng cao cho các sản phẩm “made in Vietnam”.

Việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP. Ảnh: Hương Chi.

Sản xuất chiếm gần 25% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam, vì vậy việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP. Thêm vào đó, gần 10% lực lượng lao động của Việt Nam đang làm việc cho các công ty FDI với mức lương tương đối cao.

Vì vậy, nền kinh tế sẽ được thúc đẩy từ việc tăng cường hoạt động sản xuất và mức tiêu dùng cao hơn trong năm nay, được hỗ trợ bởi việc gia tăng việc làm trong lĩnh vực sản xuất.

“Tuy không kỳ vọng chi tiêu cho tiêu dùng sẽ tăng trưởng mạnh trong quý I nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng mức chi tiêu cho tiêu dùng và nhu cầu tiêu dùng nội địa sẽ mạnh hơn trong giai đoạn sau của năm nay”, ông Michael Kokalari nói.

VinaCapital cũng kỳ vọng, nhà đầu tư trong nước sẽ rót tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều hơn trong năm nay vì lãi suất tiền gửi ngân hàng tại Việt Nam đang gần mức thấp nhất, hồi phục kinh tế trên diện rộng sẽ thúc đẩy lợi nhuận doanh nghiệp, định giá thị trường đang ở mức rất hấp dẫn.

“Sự phục hồi của ngành bất động sản tại Việt Nam sẽ cần nhiều thời gian hơn vì các biện pháp để giải quyết các vấn đề của thị trường vẫn đang được triển khai. Do đó, thị trường chứng khoán hiện là kênh hấp dẫn nhất để người dân có thể rót tiền trong giai đoạn tới đây”, ông Michael Kokalari khuyến nghị.