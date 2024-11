Hãng xe điện Trung Quốc phối hợp cùng công an bắt giam người tung tin đồn thất thiệt

Gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một ảnh chụp màn hình với nội dung đồn thổi rằng hai hãng xe điện Trung Quốc là BYD và NIO sẽ thành lập công ty liên doanh để mua lại NIO. Ngay sau đó, cả BYD và NIO đều lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

Tổng giám đốc bộ phận thương hiệu và quan hệ công chúng của Tập đoàn BYD, ông Lý Vân Phi, phản hồi trên Weibo: “Thông tin liên quan đến đầu tư và hợp tác giữa BYD và NIO lan truyền trên mạng là thông tin hoàn toàn sai sự thật! Mong mọi người không tin và không lan truyền tin đồn.”

Phản hồi của đại diện BYD về tin đồn (đã dịch bằng Google Translate)

Ngoài ra, ông Mã Lân, Phó tổng giám đốc phụ trách thương hiệu và truyền thông của NIO, cũng đã bác bỏ tin đồn trên Weibo và cho biết: “Tình hình công ty hiện nay khá tốt, dòng tiền trong quý 3 đã dương, lợi nhuận gộp trong tháng 10 tiếp tục tăng thêm 100 triệu, và dự kiến doanh số tháng 12 sẽ vượt 10.000 xe. Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.”

Ông Mã Lân cũng đã công bố một ảnh chụp màn hình về nội dung trò chuyện trên WeChat giữa ông và ông Lý Vân Phi, Tổng giám đốc bộ phận thương hiệu và quan hệ công chúng của Tập đoàn BYD. Trong cuộc trò chuyện, ông Mã Lân đề cập: “Nếu đây là nhân viên của BYD, phiền anh ta phải lên tiếng đính chính và xin lỗi. Nếu không phải, chúng ta có thể cùng nhau báo cảnh sát.”

Đoạn chat giữa hai vị lãnh đạo của BYD và NIO (đã dịch bằng Google Translate)

Theo báo cáo từ Đại Hoàn News vào tối ngày 27/11, Cục Công an thành phố Hợp Phì (thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc) cho biết tin đồn này do một nam thanh niên họ Tạ, 29 tuổi, đến từ tỉnh khác tạo ra. Người này đã sử dụng phần mềm AI để tạo ra hình ảnh và nội dung không đúng sự thật rồi đăng tải lên mạng nhằm tăng độ nổi tiếng và thu hút lưu lượng truy cập cho tài khoản cá nhân của mình. Hiện tại, đối tượng này đã bị cảnh sát bắt giữ và bị xử lý hành chính bằng hình thức tạm giam.

Báo cáo cho biết, sau khi nhận được báo cáo từ các bên liên quan, Cục Công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Qua xác minh với các doanh nghiệp liên quan và đối chiếu tình hình điều tra, nội dung trong ảnh chụp màn hình được xác định là tin đồn thất thiệt.

Theo Điều 25, khoản 1 của Luật xử phạt vi phạm hành chính Trung Quốc, những người lan truyền tin đồn, báo cáo sai sự thật về tình trạng nguy hiểm, dịch bệnh, cảnh báo an ninh hoặc sử dụng các phương pháp khác để cố ý gây rối trật tự công cộng, sẽ bị phạt giam từ 5 đến 10 ngày và có thể bị phạt tiền dưới 500 nhân dân tệ. Nếu vi phạm ở mức độ nhẹ, sẽ bị giam dưới 5 ngày hoặc phạt tiền không quá 500 nhân dân tệ.