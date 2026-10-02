Hàng xóm xếp thứ 150/180 thế giới về GDP bình quân, được Việt Nam tặng công trình với “4 nhất” và đổ hơn 7 tỷ USD đầu tư

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Trong 8 tháng đầu năm, việc thực hiện Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào năm 2026 cơ bản đạt mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đáng chú ý, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam có 20 dự án đầu tư sang Lào với tổng vốn đăng ký 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với 300 dự án và tổng vốn đăng ký 7,04 tỷ USD.

Không chỉ thể hiện qua dòng vốn đầu tư, quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào còn được cụ thể hóa bằng nhiều công trình có ý nghĩa đặc biệt, trong đó có những dự án mang tính biểu tượng tại Lào.

Đáng chú ý, năm 2021, Việt Nam tặng công trình ‘4 nhất’ cho Lào. Được khởi công từ tháng 7/2018, công trình Nhà Quốc hội mới của Lào được xây dựng trên nền nhà Quốc hội cũ tại Quảng trường That Luang - trung tâm thủ đô Vientiane.

Tổng diện tích khu đất khoảng 23.400m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 7.171m2 bao gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi. Công trình trên có tổng vốn đầu tư xây dựng gần 112 triệu USD, được giao cho Bộ Xây dựng làm Chủ đầu tư dự án, Binh đoàn 11 - Bộ Quốc phòng làm Tổng thầu thi công.

Nhà Quốc hội Lào mới được xây dựng theo hình dạng và cách bố cục chủ đạo lấy cảm hứng từ lá Quốc kỳ của Lào, công trình này là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục truyền thống của Lào và các giải pháp công nghệ, thiết bị hiện đại, kỹ thuật, công nghệ quản lý thi công tiên tiến của Việt Nam. Theo đó, công trình được đánh giá có 4 cái nhất "hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, có giá trị đầu tư lớn nhất".

Nếu Nhà Quốc hội mới là một công trình mang tính biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước, thì ở lĩnh vực hạ tầng kinh tế, sự hợp tác này còn tạo ra những kết nối có ý nghĩa trực tiếp đối với hoạt động thương mại của Lào.

Trong khối ASEAN, Lào nằm phía Tây Việt Nam và là quốc gia duy nhất không giáp biển, có GDP bình quân đạt 2.288 USD, xếp thứ 150/180 trên thế giới (theo dữ liệu của IMF). Tuy nhiên, hiện Lào đã có cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua hợp tác với Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 28/4/2025, Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt tổ chức lễ khánh thành và đưa vào khai thác Bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt tại khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Dự án Bến số 3 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, có chiều dài cầu cảng 225m, đủ khả năng tiếp nhận tàu chở hàng trọng tải 45.000 DWT. Với công suất khai thác lên tới 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm, bến cảng có diện tích đất sử dụng 43.928m² và mặt nước 42.000m².

Việc đưa Bến số 3 đi vào hoạt động góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực cùng hai nước Việt Nam và Lào, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao; cùng với bến số 1, số 2, sản lượng hàng hóa thông qua cảng sẽ tăng lên từ 4,5 triệu tấn/năm lên trên 6,5 tấn/năm.

Đồng thời, tăng chỉ số hấp dẫn trong thu hút đầu tư vào khu vực và tạo tiền đề để phục vụ ngày càng tốt hơn trong việc xuất, nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, giao thương, hợp tác với nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan.

Theo Báo Chính phủ, sự kiện này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt mà còn là minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về Hợp tác đầu tư phát triển bến số 1, 2 và 3, bến cảng Vũng Áng, giúp nước bạn Lào có cảng biển, mở cửa hội nhập quốc tế, thuận lợi trong việc xuất, nhập khẩu hàng hóa thông qua đường biển, tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Lào, qua đó, thể hiện rõ tình cảm đặc biệt tin cậy và chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em Việt - Lào, Lào - Việt Nam.

Đây là bước tiến trong việc phát triển Khu kinh tế Vũng Áng trở thành trung tâm kinh tế động lực, góp phần quan trọng trong thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương trong vùng và cả nước. Trong khi đó, đối với Lào, công trình mở ra một cửa ngõ mới để phía Lào tiếp cận thị trường biển; tạo điều kiện thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa, giảm chi phí logistics và tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế. Hơn nữa, công trình này còn góp phần kết nối Lào với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các khu vực khác trong tiểu vùng sông Mekong.

Dự án được ưu tiên ứng dụng công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, vận hành và khai thác cảng; tiếp tục quảng bá, kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, tăng số lượng đơn hàng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Theo tờ The Laotian Times, sự kiện này là cơ sở thúc đẩy liên kết thương mại và vận tải giữa Lào và Việt Nam, cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Lào.