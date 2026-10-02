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Lào Cai: Du lịch, dịch vụ tăng trưởng tích cực, doanh thu 9 tháng đạt gần 9.737 tỷ đồng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lào Cai: Du lịch, dịch vụ tăng trưởng tích cực, doanh thu 9 tháng đạt gần 9.737 tỷ đồng

Ngày 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thông tin, tháng 9/2026, hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành của tỉnh Lào Cai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Doanh thu toàn ngành ước đạt 1.241,6 tỷ đồng, tăng 2,91% so với tháng trước và tăng 30,09% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều hoạt động văn hóa được tỉnh Lào Cai tổ chức thu hút du khách. Ảnh: Thùy Hương.

Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú tháng 9 ước đạt 229,3 tỷ đồng, tăng 2,50% so với tháng trước và tăng 35,81% so với cùng kỳ năm trước. Lượt khách ngủ qua đêm đạt 412,3 nghìn lượt, tăng 2,22% so với tháng trước và tăng 35,71% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt 15,9 nghìn lượt, tăng 1,97% so với tháng trước và tăng 43,15% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ ăn uống tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, ước đạt 944,2 tỷ đồng trong tháng 9, tăng 2,17% so với tháng trước và tăng 27,98% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, doanh thu du lịch lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch đạt 68,1 tỷ đồng, tăng 16,02% so với tháng trước và tăng 42,56% so với cùng kỳ. Đây là nhóm dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong tháng.

Cùng với mức tăng doanh thu, lượng khách sử dụng dịch vụ cũng tiếp tục tăng. Tháng 9, lượt khách được phục vụ đạt 590,6 nghìn lượt, tăng 2,58% so với tháng trước và tăng 33,88% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số ngày khách phục vụ đạt 474,6 nghìn ngày, tăng 2,27% so với tháng trước và tăng 42,46% so với cùng kỳ.

Hoạt động lữ hành ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý khi lượt khách theo tour trong tháng đạt 20,3 nghìn lượt, tăng 15,54% so với tháng trước và tăng 50,91% so với cùng kỳ năm trước. Ngày khách theo tour đạt 36,1 nghìn ngày, tăng 15,85% so với tháng trước và tăng 54,44% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, thị trường khách quốc tế theo tour tiếp tục có mức tăng khá. Lượt khách quốc tế theo tour đạt 2,8 nghìn lượt, tăng 9,78% so với tháng trước và tăng 59,04% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách quốc tế đạt 4,7 nghìn ngày, tăng tương ứng 11,19% và 65,49%.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 9.736,6 tỷ đồng, tăng 17,83% so với cùng kỳ năm trước. Theo ước tính, cả năm 2026, doanh thu lĩnh vực này Lào Cai có thể đạt 13.527,0 tỷ đồng, tăng 22,10% so với năm 2025.

Với đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm, hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành đang tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả phát triển khu vực dịch vụ, đồng thời tạo cơ sở để thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2026 của tỉnh Lào Cai.

Theo Ngô Hùng

Đại đoàn kết

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