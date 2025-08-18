Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hành động bất ngờ của Hà Thị Lai Hạ sau khi sát hại chồng tử vong

18-08-2025 - 21:12 PM | Xã hội

Sau khi sát hại chồng trong đêm, người vợ trẻ tự chụp ảnh đang ngồi khóc và đăng trên Facebook cá nhân.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi), trú xã Phú Mỹ, để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Tiến D. (25 tuổi), chồng của Hạ.

Hành động bất ngờ của Hà Thị Lai Hạ sau khi sát hại chồng tử vong- Ảnh 1.

Hình ảnh Hà Thị Lai Hạ (áo trắng) nhìn chồng gục ngã dưới sân vẫn tỏ thái độ tức tối, mắng nạn nhân (Ảnh: Công an nhân dân).

Tờ Sài Gòn Giải Phóng trích dẫn kết điều tra ban đầu cho biết, kahoảng 0h20' ngày 17/8, sau khi cùng đi ăn liên hoan và uống rượu, vợ chồng anh D. trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc xô xát, Hạ đã dùng dao nhọn (loại gọt hoa quả) đâm vào mạn sườn bên trái của anh D. khiến nạn nhân chảy máu. Anh D. cố gắng bỏ chạy ra sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo. 

Lúc này, bố mẹ anh D. phát hiện, chạy đến can ngăn. Nạn nhân sau đó ngã gục, bất tỉnh trước sân nhà và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nhưng đã tử vong.

Hành động bất ngờ của Hà Thị Lai Hạ sau khi sát hại chồng tử vong- Ảnh 2.

Nghi phạm Hà Thị Lai Hạ tại cơ quan công an (Ảnh: Người lao động).

Sau khi gây án, Hạ tự chụp ảnh đang ngồi khóc, áo có vết bẩn, và đăng lên Facebook cá nhân, thông tin này được thuật lại trên báo VnExpress.

Được biết, 2 vợ chồng Hạ lấy nhau được khoảng 5 năm, có một con trai 3 tuổi và cùng làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

