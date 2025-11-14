Hành trình 31 năm gieo niềm tin, gặt hạnh phúc của ngân hàng MB

Việt Nam đạt vị trí thứ 2 Đông Nam Á, thứ 46 trên 143 quốc gia và vùng lãnh thổ trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2025 - tăng 8 bậc so với năm 2024 và đánh dấu thứ hạng cao nhất kể từ khi báo cáo được công bố lần đầu năm 2012. Thành tựu này phản ánh nỗ lực phát triển kinh tế gắn liền với việc xây dựng quốc gia hạnh phúc của Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, đóng góp không nhỏ nhờ những doanh nghiệp cùng đồng hành, điển hình như MB với hành trình ba thập kỷ kiến tạo hạnh phúc quốc gia.

Để ghi nhận và lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng này, Cổng thông tin Chính phủ phối hợp Đài Truyền hình TP.HCM (HTV9) tổ chức Talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" với chủ đề "Hành trình hạnh phúc", những đại diện doanh nghiệp tiên phong sẽ chia sẻ triết lý và hành động cụ thể trong việc kiến tạo hạnh phúc cho cộng đồng.

Tại Talkshow, CEO MB Phạm Như Ánh chia sẻ chiến lược gắn kết tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội, kiến tạo hạnh phúc cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

Gieo hạt giống niềm tin qua những sản phẩm đầy tâm huyết

Ra đời năm 1994, trong giai đoạn cải cách và hội nhập của đất nước, MB đã xác lập sứ mệnh và cam kết với sứ mệnh ấy cho đến tận ngày nay: "Ngân hàng không đơn thuần là nơi lưu trữ tài sản, mà là nơi bảo toàn và nâng cao giá trị niềm tin của cộng đồng."

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, nhấn mạnh: "Khi người dân đặt niềm tin vào thể chế tài chính, khi doanh nghiệp tin tưởng môi trường minh bạch, đó chính là nền móng vững chắc cho hạnh phúc quốc gia." Theo ông Ánh, sự minh bạch tuyệt đối chính là nền tảng vững chắc nhất của niềm tin trong hệ thống tài chính.

Để tối đa hóa minh bạch, MB đã chủ động xây dựng hệ sinh thái nền tảng số tiên phong như App MBBank phục vụ hơn 35 triệu người dùng, BIZ MBBank dành cho hơn 350.000 doanh nghiệp với khả năng xử lý tín dụng trực tuyến trong 2 giờ. Đặc biệt là App Thiện nguyện, nền tảng kêu gọi và giải ngân thiện nguyện đầu tiên tại Việt Nam với cơ chế sao kê tự động, minh bạch 100%.

Hệ sinh thái sản phẩm của MB tạo nên chuỗi giá trị linh hoạt và minh bạch trong quản lý chi tiêu cá nhân và doanh nghiệp. Nguồn ảnh: MB.

Sản phẩm thẻ cá nhân, doanh nghiệp đa năng MB là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam tích hợp cả tính năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một chip, giúp khách hàng quản lý chi tiêu dễ dàng hơn. Riêng dòng thẻ cho doanh nghiệp có thể cấp tối đa 8 thẻ phụ cho các bộ phận khác nhau và theo dõi toàn bộ dòng tiền theo thời gian thực trên App. Toàn bộ dòng thẻ của MB đều được trang bị chip bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế EMV.

Tạo dựng "DNA" nhân văn trong văn hóa doanh nghiệp

MB không định vị các hoạt động cộng đồng đơn thuần là bổn phận tuân thủ CSR (Corporate Social Responsibility), mà xem đó là "DNA văn hóa doanh nghiệp" được hun đúc xuyên suốt hành trình phát triển. Mới đây, để lan tỏa tinh thần sẻ chia nhân dịp sinh nhật ngân hàng, đồng thời hỗ trợ ứng phó với các thiệt hại cho bão lũ gây ra cho đồng bào miền Trung, MB đã gửi tặng gần 400 triệu đồng tới các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Các tấm lòng hảo tâm cũng có thể góp sức cùng MB thông qua số tài khoản 1994 - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) để hỗ trợ bà con vùng lũ.

Bên cạnh đó, nhà băng cũng có những hoạt động mang đến nhiều giá trị xã hội thiết thực. Từ chiến dịch "Trường Sa Xanh – Triệu cột mốc xanh" thu hút 60.000 tổ chức, cá nhân đồng hành, đóng góp 160 tỷ đồng với mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh tại Trường Sa, đến các dự án giáo dục, hỗ trợ sinh kế bền vững cho phụ nữ và cựu chiến binh… mỗi hoạt động thiện nguyện đều xuất phát từ triết lý: khi một cá nhân được nâng đỡ kịp thời, hạnh phúc sẽ lan tỏa nhân bội cho toàn cộng đồng.

MB cam kết 70.000 tỷ đồng tài trợ các dự án năng lượng tái tạo, góp phần sản xuất 3.600 MW công suất điện sạch, an toàn với môi trường.

Ông Phạm Như Ánh chia sẻ tại buổi Talkshow: "Hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng, mà là hành trình chúng ta cùng nhau kiến tạo, đồng hành và lan tỏa mỗi ngày." Những điều tích cực được lan tỏa mỗi ngày, khi được tích lũy qua năm tháng đã tạo tác chân dung MB thành một ngân hàng của niềm tin, lòng nhân ái và sự trách nhiệm.

Tiếp nối hành trình 31 năm

Thuộc nhóm Big 5, MB hiện có tổng tài sản đạt 1,33 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 23.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025. MB nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp thuế lớn nhất cả nước và là kênh dẫn vốn uy tín của hàng ngàn doanh nghiệp nội địa lẫn doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam (FDI).

​Tuy nhiên, những thành tựu này chỉ phản ánh một phần đóng góp của MB trong hành trình qua ba thập kỷ. Điều đáng tự hào hơn cả là MB không ngừng kiến tạo giá trị nhân văn, đặt sứ mệnh phụng sự quốc gia và lan tỏa hạnh phúc cộng đồng lên hàng đầu.

Tổng Giám đốc Phạm Như Ánh nhấn mạnh: "Hạnh phúc chỉ thật sự có giá trị bền vững khi nó được lan tỏa và chia sẻ rộng khắp – MB cam kết trở thành tổ chức tiên phong gieo mầm niềm tin ấy mỗi ngày."

Với định hướng "Doanh nghiệp số – Tập đoàn tài chính dẫn đầu" và ba trụ cột minh bạch, sẻ chia, nhân văn, MB tiếp tục hành trình "gieo hạt hạnh phúc", nơi mỗi bước tăng trưởng đều góp phần nâng cao chất lượng sống, kiến tạo niềm tin và thúc đẩy phát triển toàn diện quốc gia.

Để theo dõi nội dung chi tiết về talkshow, độc giả có thể xem ngay talkshow "Kiến tạo Đất nước – Tự hào Việt Nam" trên Cổng thông tin Chính phủ, HTV 9 & các kênh truyền thông chính thống từ MB. Chương trình tôn vinh những nhân vật, câu chuyện và sáng kiến tiêu biểu, phản ánh sự đồng hành giữa Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng trong hành trình xây dựng một Việt Nam hiện đại, hội nhập và hạnh phúc.

Là một trong Top 5 ngân hàng hàng đầu Việt Nam, MB sẽ góp mặt chia sẻ những góc nhìn, bí quyết để trở thành ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, hướng tới mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, xã hội và đất nước.