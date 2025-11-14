Hành trình khởi nghiệp từ '0 đến 1' của CEO Instacart: Từng thất bại hơn 20 lần, tự mình xây ứng dụng, chạy thử nghiệm

Hành trình khởi nghiệp của Apoorva Mehta – kỹ sư chuỗi cung ứng từng làm tại Amazon và sau này trở thành CEO Instacart – là một trong những câu chuyện điển hình cho việc đi từ con số 0 đến bước tiến đầu tiên có ý nghĩa trong thế giới startup.

Trước khi tạo ra Instacart, Mehta đã thất bại hơn 20 lần với các ý tưởng khác nhau. Mỗi sản phẩm ra đời, hoạt động vài tháng rồi lại biến mất trong im lặng.

Nhưng thay vì coi đó là chuỗi thất bại, Mehta xem chúng như một “trường huấn luyện tốc độ cao” – nơi anh học được rằng ý tưởng chỉ chiếm 1%, còn 99% nằm ở việc có tìm đúng vấn đề của thị trường hay không. Anh luôn lặp lại một câu mà giới khởi nghiệp thường nhắc: “Không ai quan tâm bạn cố gắng bao nhiêu. Họ quan tâm bạn giải quyết vấn đề của họ như thế nào”.

Khoảnh khắc thay đổi tất cả đến vào ngày anh nhận ra một thực tế: đi chợ ở San Francisco quá mất thời gian. Đứng giữa siêu thị, tay đầy túi, anh tự hỏi vì sao không có ai làm dịch vụ đi chợ hộ một cách hiệu quả.

Từ nhu cầu của bản thân, anh bắt đầu xây những dòng code đầu tiên cho Instacart. Không có đội ngũ, không văn phòng, không nguồn vốn, anh tự mình làm tất cả: phát triển ứng dụng, chạy thử nghiệm, gọi cho bạn bè để thuyết phục họ đặt đơn hàng đầu tiên. Forbes từng mô tả giai đoạn này là “thời điểm mọi startup thật sự sống hoặc chết”: không phải khi gọi vốn, mà là khi những khách hàng đầu tiên xuất hiện.

Khi Instacart bắt đầu có đơn hàng thật, Mehta đối diện một thách thức mới – thứ mà rất nhiều CEO khởi nghiệp vấp phải: chuyển từ người làm sản phẩm sang người điều hành doanh nghiệp. Harvard Business Review gọi giai đoạn này là “bước nhảy tâm lý quan trọng nhất của một founder”. Bạn không thể tiếp tục tự làm mọi việc khi công ty bước ra khỏi gara nhà mình; bạn phải học cách lãnh đạo người khác làm tốt hơn bạn.

Mehta bắt đầu tuyển các kỹ sư, chuyên gia vận hành, sau đó là lãnh đạo cấp trung. Anh học cách trao quyền, học cách đưa ra quyết định chiến lược thay vì quyết định từng chi tiết nhỏ. Từ người chạy xe giao hàng những ngày đầu, anh trở thành người phải nghĩ về mạng lưới logistics, tốc độ giao hàng, quan hệ đối tác và lộ trình mở rộng sang các thành phố mới.

Con đường từ “0 đến 1” không bao giờ phẳng. Instacart liên tục đối mặt với áp lực từ các mô hình giao hàng đối thủ, từ rủi ro vận hành đến bài toán chi phí. Mehta nhiều lần buộc phải xoay chuyển mô hình, thử nghiệm cách định giá mới, tối ưu hoá thuật toán phân bổ đơn hàng, và đặc biệt là xây dựng văn hoá công ty xoay quanh khách hàng. Đội ngũ của anh phải tin vào tư tưởng: “Không có gì quan trọng hơn sự hài lòng của người dùng.” Đây cũng là kim chỉ nam giúp Instacart phát triển mạnh mẽ hơn trong đại dịch, khi nhu cầu mua sắm tại nhà tăng vọt và công ty trở thành một trong những dịch vụ thiết yếu của hàng triệu gia đình Mỹ.

Câu chuyện của Mehta cho thấy thành công của một startup không đến từ điều gì quá lớn lao, mà từ khả năng kiên trì đi qua vô số thử nghiệm nhỏ; không đến từ ý tưởng xuất sắc, mà đến từ việc không ngừng điều chỉnh để phù hợp với thị trường; và quan trọng hơn cả, đến từ khả năng trưởng thành của chính người sáng lập. Một founder muốn trở thành CEO phải học cách rời bỏ vai trò “người làm tất cả”, để trở thành người dẫn dắt chiến lược, nuôi dưỡng văn hoá và xây dựng đội ngũ vững mạnh.

Theo: Forbes﻿