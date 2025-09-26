Hành trình SHB gieo mạch nguồn văn hóa, thắp lửa tự hào dân tộc

Không đứng ngoài dòng chảy tự hào đang dâng cao từ các "concert quốc gia", SHB hòa mình vào bầu không khí sục sôi của dân tộc, vun đắp những giá trị truyền thống yêu nước qua các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Từ ngày hội của 15.000 con người...

Ngay trong nội bộ, SHB đã sớm định hình văn hóa doanh nghiệp như một ‘chất keo’ gắn kết con người, nuôi dưỡng niềm tự hào tập thể. Điển hình là ‘Ngày hội Văn hóa SHB & T&T Group - Vững bước vào kỷ nguyên mới’ diễn ra hồi tháng 3 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Với sự tham gia của 15.000 cán bộ nhân viên, đại diện cho 80.000 người lao động trong và ngoài nước, sự kiện này đã trở thành một dấu mốc chưa từng có trong lịch sử văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điểm khác biệt làm nên dấu ấn của sự kiện không chỉ nằm ở quy mô khổng lồ, mà còn ở cách thức dàn dựng đầy tâm huyết và thông điệp truyền tải sâu sắc: Văn hóa không phải là di sản để lưu giữ mà phải được thổi hồn, được "sống động hóa" ngay trong trái tim từng thế hệ. Chính những khoảnh khắc đắt giá như ngọn đuốc thiêng xin từ Đền Hùng, hay việc thay thế các tiết mục văn nghệ thông thường bằng một "bản trường ca thực cảnh, đã định hình nên một trải nghiệm văn hóa vừa thiêng liêng, vừa giàu xúc cảm.

Đỉnh cao trải nghiệm chính là khoảnh khắc hàng vạn con tim cùng hòa nhịp, cất vang Quốc ca giữa Sân vận động Mỹ Đình. Khi ấy, ranh giới giữa cá nhân và tập thể như hòa tan. ‘Mỗi nhân viên không còn đơn thuần là một cán bộ ngân hàng, mà cảm thấy mình là một mắt xích nhỏ bé nhưng kiêu hãnh. Đó là cảm xúc như luồng điện chạy khắp người khi niềm tự hào công ty hòa quyện với niềm tự hào dân tộc’, một nhân viên SHB chia sẻ. Khoảnh khắc ấy không chỉ là một tiết mục, mà trở thành sự thức tỉnh về lòng yêu nước và sợi dây kết nối thiêng liêng giữa cá nhân với cộng đồng.

Trong mỗi chương, công nghệ 3D Mapping, kỹ xảo đồ họa và hiệu ứng ánh sáng hiện đại kết hợp cùng âm nhạc, vũ đạo và hình tượng văn hóa truyền thống đã tạo nên một cách kể chuyện bằng nghệ thuật. Những làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc được phối khí mới mẻ, những màn trình diễn sử thi tái hiện cội nguồn Tiên Rồng đã đưa khán giả trở về dòng chảy văn hóa dân tộc, không chỉ để xem nghe, mà còn để sống lại không khí hào hùng của một Việt Nam kiên cường, giàu bản sắc

Chính lựa chọn này đã tạo nên sự khác biệt. Nếu ở nhiều ngày hội doanh nghiệp, tiết mục văn nghệ chỉ dừng lại ở tính biểu diễn, thì với SHB, văn nghệ trở thành công cụ chuyển tải giá trị tinh thần sâu sắc. SHB ý thức rõ vai trò của văn hóa, đó không phải là phần "trang trí" bên lề, mà là trụ cột để gắn kết và truyền cảm hứng. Việc lựa chọn âm nhạc dân tộc, hình tượng lịch sử làm chất liệu trung tâm vừa khẳng định sự tôn trọng truyền thống, vừa chứng minh một tư duy mới mẻ trong xây dựng văn hóa bằng cách kế thừa những giá trị cốt lõi của dân tộc để nuôi dưỡng tinh thần hiện tại và định hướng tương lai.

Dưới góc nhìn quản trị, đây không chỉ là một sự kiện nội bộ, mà là cột mốc khẳng định cách SHB định hình văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng văn hóa Việt. Từ đây, bản sắc được khai mở, hành trình của ngân hàng này đã vượt ra ngoài phạm vi tổ chức, hướng đến việc đồng hành cùng cộng đồng, góp phần gieo mạch nguồn tự hào bằng nhiều sáng kiến văn hóa - xã hội giàu cảm xúc.

...đến "người kể chuyện văn hóa" cùng thế hệ trẻ

Sự kiện "Ngày hội Văn hóa" không dừng lại ở một ngày hội nội bộ, mà đã thực sự trở thành bệ phóng tinh thần, thổi bùng ngọn lửa tự hào và tinh thần đoàn kết trong toàn thể cán bộ nhân viên. Được tiếp thêm sức mạnh từ nguồn năng lượng ấy, SHB tự tin mở rộng hành trình, đưa văn hóa Việt lan tỏa mạnh mẽ ra cộng đồng thông qua những chiến dịch ý nghĩa.

Một trong những dấu ấn tiêu biểu là chiến dịch "Hạnh phúc là người Việt Nam" nhân dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9. Đây được coi như lời tri ân chân thành gửi đến các thế hệ đi trước, đồng thời thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.

Điểm nhấn của chiến dịch là 40.000 phần quà đậm bản sắc văn hóa Việt, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm thông điệp kết nối truyền thống và hiện đại, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước. Song hành cùng đó, SHB tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm trực tiếp và trực tuyến: Sáng tạo áo ‘Tự hào Việt Nam’, check-in tại các photobooth, chuỗi video ‘Ký ức’ với các nhân chứng lịch sử, tái hiện những địa danh xưa - nay, cũng như đồng hành cùng ‘Trạm khách A80’ tặng nước cho người dân, tình nguyện viên.

Thông điệp ‘Hạnh phúc là người Việt Nam’ đã chạm đến sợi dây cảm xúc chung của mỗi người. Tại các photobooth, hình ảnh giới trẻ háo hức check-in với chiếc áo đỏ in dòng chữ ý nghĩa đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. ‘Khi khoác lên mình chiếc áo ấy, tôi nhận ra hạnh phúc đôi khi thật giản dị, được là chính mình, được tự hào về nguồn cội’, một bạn trẻ chia sẻ. Những khoảnh khắc ấy không chỉ là hoạt động giải trí, mà còn là cách thế hệ trẻ công khai biểu đạt tình yêu đất nước một cách sáng tạo, đương đại. Qua đó, SHB đã khéo léo biến chiến dịch thương hiệu thành không gian văn hóa kết nối, nơi niềm tự hào dân tộc được thắp lên từ những điều bình dị nhất

Tinh thần ấy tiếp tục được nối dài trong V Fest - Vietnam Today, đại nhạc hội được xem như khép lại chuỗi sự kiện A80 của đất nước. Sự đồng hành của SHB tại sự kiện không chỉ dừng ở vai trò nhà tài trợ, mà còn được thể hiện qua những điểm chạm tinh tế với khán giả. Photobooth mang sắc cam thương hiệu trở thành "điểm dừng chân" cho hàng nghìn bạn trẻ check-in, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Những trò chơi tương tác đơn giản nhưng vui nhộn không chỉ đem lại sự hào hứng, mà còn giúp thổi thêm sự sôi động vào không gian trước giờ concert.

Điều đáng nói, chính trong những khoảnh khắc cộng đồng ấy, hình ảnh SHB được định vị một cách tự nhiên, gần gũi, đồng hành và cùng sẻ chia. Ngân hàng không đứng ngoài dòng chảy tự hào dân tộc đang dâng cao, mà lựa chọn hòa mình vào nó, gieo thêm những hạt giống văn hóa để tinh thần tiếp tục thổi bùng khí thế Việt. Như một chuyên gia văn hóa từng nhận định, doanh nghiệp Việt muốn đi đường dài không thể chỉ sao chép mô hình quốc tế, mà phải nội sinh hóa các giá trị truyền thống để trở thành nguồn lực tinh thần.

Trên hành trình ấy, từ những hoạt động văn hóa giàu cảm xúc đến việc đồng hành cùng các đại nhạc hội quốc gia, SHB đã khẳng định một vai trò mới: Không chỉ là định chế tài chính, mà còn là thương hiệu gắn bó mật thiết với việc khơi dậy tinh hoa Việt, lan tỏa bản sắc Việt và cùng thế hệ trẻ viết tiếp những trang mới rạng ngời trong kỷ nguyên hội nhập. Bởi văn hóa, suy cho cùng, chính là sức mạnh nội sinh của một dân tộc./.