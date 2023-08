Hành trình thần tốc chinh phục thị trường Mỹ của VinFast

“Thị trường Mỹ giống như một phép thử, nếu chúng tôi vào được thị trường khó nhất thì vào những thị trường khác đơn giản, dễ dàng. Và với những công ty mới, mang tính startup như VinFast, chúng tôi càng phải đặt những mục tiêu rất cao và nghiêm khắc”, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast chia sẻ trong đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Và từ đây bắt đầu một trình kỳ diệu, khó tin để chinh phục thị trường nước Mỹ của một tân binh đến từ Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất ô tô điện.

Mang xe điện Việt Nam sang nước Mỹ

Bước đi đầu tiên, mở màn cho hành trình lịch sử này của Vingroup đó là kế hoạch xuất khẩu xe điện VinFast sang Mỹ.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng từng gây xôn xao dư luận khi kiên quyết khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu đến năm 2021 có thể xuất khẩu xe điện sang thị trường Mỹ. Ông đã bỏ 2 tỷ USD tiền túi, chiếm khoảng một nửa tổng vốn đầu tư của VinFast để thực hiện mục tiêu này.

Những nỗ lực của ông và VinFast đã hóa trái ngọt khi 2 mẫu ô điện của VinFast xuất hiện trong “Lễ ra mắt thương hiệu xe điện toàn cầu VinFast” tại Mỹ ngày 18/11/2021. Đây được coi là bước đột phá mang tính lịch sử đối với VinFast nói riêng và với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam nói chung.

Sự xuất hiện của VinFast tại Triển lãm ô tô Los Angeles (LA Auto Show) 2021 cũng đưa Đông Nam Á trở thành điểm sáng mới trên bản đồ ô tô thế giới, khi giới thiệu đến công chúng quốc tế một thương hiệu xe điện thông minh toàn cầu.

Để làm nên kỳ tích này, ông Michael Lohscheller, Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu thời điểm đó tự hào chia sẻ, VinFast không trói buộc mình trong những giới hạn. “VinFast đã khiến tôi và những đồng nghiệp quốc tế nhiều lần bất ngờ, với những chiến lược táo bạo, những nghiên cứu bài bản và sự cương quyết để làm ra những chiếc ô tô điện đẳng cấp thế giới”, ông nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 16/11/2021, VinFast cũng đưa vào hoạt động trụ sở chính của chi nhánh Mỹ. Trụ sở của VinFast có diện tích khoảng 1.400m2 tọa lạc tại khu vực Playa Vista - được mệnh danh là “Bãi biển Silicon” của thành phố Los Angeles với rất nhiều công ty công nghệ hoạt động.trong tương lai.

Không lâu sau, tháng 3/2022, VinFast và chính quyền bang Bắc Carolina (Mỹ) công bố ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ. Dự án có mức đầu tư lên tới 2 tỷ USD trong giai đoạn 1 và sẽ tạo ra hàng ngàn việc làm cho lao động địa phương.

Phối cảnh nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại bang Bắc Carolina.

Tiếp nối hàng loạt dấu ấn mạnh mẽ để có thể bước chân vào chinh phục thị trường Mỹ, ngày 14/7/2022 VinFast đồng loạt khai trương 6 trung tâm bán hàng (VinFast Store) đầu tiên tại California.

Thương hiệu ô tô VinFast cũng xuất hiện với tần suất ngày càng dày đặc tại các triển lãm, sự kiện lớn về ô tô trên thị trường Mỹ cũng như châu Âu. Cụ thể, VinFast đã quay lại triển lãm Paris Motor Show 2022 hồi tháng 10/2022 và triển lãm Los Angeles Auto Show 2022 hồi tháng 11/2022 với "bộ tứ" xe thuần điện VF 6, VF 7, VF 8 và VF9 và nhận được những phản hồi rất tích cực từ công chúng quốc tế.

Ngày 25/11/2022, chiếc tàu chuyên dụng mang logo VinFast đã vượt biển để bàn giao 999 xe VF8 tới khách hàng Mỹ, Canada và châu Âu. Chỉ trong chưa đầy 1 năm, VinFast đã xuất khẩu những chiếc ô tô điện đầu tiên ra thế giới. Điều này cho thấy hành trình tiến công thần tốc, năng lực sản xuất đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu của VinFast.

Những chiếc ô tô điện VinFast đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng Mỹ.

Không lâu sau đó, tháng 3/2023, 45 xe VF8 City Edition đầu tiên cho khách hàng tại 9 cửa hàng VinFast Store chính thức khởi động thị trường Bắc Mỹ.

Ngày 16/4/2023, tàu Silver Queen chở 1.879 xe VinFast VF 8 thứ hai xuất khẩu ra thế giới đã rời bến cảng MPC Port (Hải Phòng) để tới Bắc Mỹ, bàn giao 1.098 xe cho thị trường Mỹ và 781 xe còn lại tới Canada.

Chào sàn chứng khoán Mỹ với vốn hóa 50 tỷ USD

Tối 15/8 (giờ Việt Nam), VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu.

Cổ phiếu VFS mở cửa phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq với giá 22 USD. Với khoảng 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính quy mô vốn hóa của VinFast đạt xấp xỉ 50 tỷ USD. Theo đó, VinFast trở thành thương hiệu Việt có giá trị vốn hóa lớn nhất niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ tính đến hiện tại.

Sự kiện rung chuông trên Nasdaq Stock LLC (Nasdaq) diễn ra ngay sau khi VinFast hoàn tất thành công giao dịch hợp nhất kinh doanh với Black Spade Acquisition Co (Black Spade) ngày 14/8/2023.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu - cho biết: “ Việc VinFast niêm yết thành công sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phổ cập xe điện thông minh, an toàn và thân thiện với môi trường tới đông đảo người tiêu dùng, thực hiện cam kết của chúng tôi trong cuộc cách mạng di chuyển bền vững trên quy mô toàn cầu. Bên cạnh đó, sự kiện còn mở ra khả năng tiếp cận thị trường vốn lớn nhất thế giới và hướng đi quan trọng cho sự phát triển của công ty trong tương lai. Chúng tôi hy vọng câu chuyện của VinFast sẽ truyền cảm hứng và mở ra nhiều cơ hội cho các thương hiệu Việt Nam cùng tiến ra thế giới ”.

Trước đó, bà Thủy cũng khẳng định: “Việc hợp tác với Black Spade và đưa VinFast niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ là một cột mốc phát triển quan trọng đối với Vingroup, mở ra cơ hội huy động vốn lý tưởng cho quá trình phát triển toàn cầu hóa của chúng tôi”.

Cổ phiếu VinFast xuất hiện trên sàn Nasdaq tối 15/8 (giờ Việt Nam).

Quyết tâm niêm yết tại thị trường chứng khoán Mỹ được nhen nhóm từ đầu năm 2022. Theo đó, tháng 1/2022, Tập đoàn Vingroup cho biết đang triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty sản xuất ô tô VinFast trên sàn chứng khoán Mỹ.

Để thực hiện hành trình lớn này, Vingroup tích cực tái cấu trúc. Tháng 12/2021, HĐQT Vingroup đã phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ 51,52% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Việt Nam) cho VinFast Trading and Investment Pte.Ltd., một công ty con của Tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore (VinFast Singapore).

Sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% vốn của VinFast Singapore, theo đó gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam.

Phó Chủ tịch Vingroup Lê Thị Thu Thủy cho biết lý do chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp từ VinFast Việt Nam sang VinFast Singapore là việc niêm yết các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ, chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan. Do đó VinFast bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua VinFast Singapore vì Singapore là nước đã có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này.

Ngày 12/5/2023, VinFast và Black Spade Acquisition Co (Black Spade) công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau giao dịch, VinFast có mức định giá hơn 23 tỉ USD và tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Mỹ.

Ngày 10/8/2023, các cổ đông của Black Spade Acquisition Co thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh tại Đại hội Cổ đông Đặc biệt (“EGM”). Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ được bổ sung trong Báo cáo theo Mẫu 8-K, do Black Spade nộp cho SEC.

Giao dịch hợp nhất hoàn tất vào ngày 14/8. Sau giao dịch, VinFast sẽ hoạt động như một công ty hợp nhất. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền hãng xe điện tại Việt Nam bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) vào ngày 15/8, dưới các mã niêm yết mới lần lượt là VFS và “VFSWW”.

Như vậy, chỉ hơn 2 năm, hãng ô tô điện có tuổi đời gần 6 năm chính thức có vị trí đứng trên nước Mỹ, tiếp tục nối dài hành trình chinh phục thị trường khó tính này.