Hành trình thành Beauty Blogger của Bimm và 3 bức ảnh từng không dám cho ai nhìn thấy

Năm 2020, khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, Trần Võ Hoàng Lâm, tên hoạt động Bimm, bắt đầu quay những video TikTok đầu tiên. Khi ấy, anh chưa có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng và cũng chưa nghĩ mình sẽ trở thành một beauty creator. Sau khi chia tay người yêu, có nhiều thời gian ở nhà hơn, Bimm quyết định thử làm TikTok để tìm một điều gì đó mới mẻ.

Nội dung đầu tiên anh lựa chọn là những video hài. Tuy nhiên, dù đầu tư công sức, các video vẫn không nhận được nhiều sự chú ý. "Có lẽ tổ không độ", Bimm từng nói vui về giai đoạn những sản phẩm liên tục "flop".

Beauty Blogger Bimm

Bước ngoặt đến khi anh thử chuyển sang nội dung làm đẹp, đặc biệt là chăm sóc da. Những video tưởng như chỉ là một lần thử sức lại bất ngờ được khán giả đón nhận. Lượng người xem tăng lên, các câu hỏi về sản phẩm và cách chăm sóc da xuất hiện ngày càng nhiều. Từ đây, Bimm bắt đầu nhận ra mình có thể tìm thấy một hướng đi nghiêm túc hơn trong lĩnh vực này.

Thời gian đầu, Bimm từng cảm thấy áp lực khi được gọi là "Beauty Blogger". Tủ mỹ phẩm khi ấy khá khiêm tốn, trong khi kiến thức và trải nghiệm chăm sóc da của anh chủ yếu đến từ quá trình tự tìm hiểu. Với Bimm, danh xưng này đi kèm kỳ vọng và anh sợ mình chưa đủ hiểu biết để nhận lấy.

Thay vì cố chứng minh bản thân biết tất cả, Bimm chọn cách học thêm. Anh tham gia các hội nghị da liễu, những khóa học có sự chia sẻ của bác sĩ, đồng thời tích lũy kiến thức từ trải nghiệm thực tế. Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra chăm sóc da không chỉ là câu chuyện về những sản phẩm được yêu thích trên mạng xã hội mà còn liên quan đến kiến thức, sự phù hợp với từng làn da và trách nhiệm khi đưa thông tin đến cộng đồng.

Cột mốc 100.000 người theo dõi trên TikTok trở thành dấu mốc quan trọng với Bimm. Từ một người quay video để tìm việc làm trong thời gian ở nhà, anh dần có một cộng đồng riêng. Tuy nhiên, khi công việc ngày càng gắn với hình ảnh cá nhân, Bimm lại phải đối diện với một thử thách khác.

Có ba bức ảnh Bimm từng không muốn cho mọi người nhìn thấy. Đó là những hình ảnh ghi lại gương mặt anh trong quá trình điều trị sẹo rỗ sau một đợt bùng phát mụn viêm. Làn da khi ấy còn nhiều tổn thương, những dấu vết sau các thủ thuật điều trị hiện rõ trên gương mặt.

Với một beauty creator, đây là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn bởi công việc đòi hỏi anh phải thường xuyên xuất hiện trước máy quay. Nhưng càng nhìn vào hình ảnh của mình, Bimm càng nhận thấy những điều bản thân chưa hài lòng. Sự tự ti về ngoại hình dần ảnh hưởng trực tiếp đến công việc.

Bimm từng tự ti về làn da.

Bimm hiện có khoảng 373.000 người theo dõi trên TikTok.

Trong khoảng hai năm điều trị, Bimm nhiều lần nghĩ đến chuyện nghỉ làm content creator. Anh từng hủy những dự án lớn và từ chối nhiều lời mời hợp tác vì không đủ tự tin để xuất hiện. Có một nghịch lý trong khoảng thời gian ấy: Bimm làm nội dung về chăm sóc da nhưng lại không cảm thấy thoải mái với chính làn da của mình.

Sau này, khi nhìn lại những bức ảnh từng muốn giấu, Bimm có cách nhìn khác. Đó không còn là những hình ảnh khiến anh xấu hổ mà trở thành dấu mốc của một giai đoạn có thật. Trải nghiệm này cũng giúp anh hiểu hơn cảm giác của những người đang đối diện với mụn, sẹo hoặc các vấn đề về da khiến họ mất tự tin.

Sau nhiều năm theo đuổi công việc, Bimm hiện có khoảng 373.000 người theo dõi trên TikTok với tài khoản @tran_lam18. Năm 2024, anh được Men's Folio Vietnam vinh danh tại Grooming Awards với giải KOC-Influencer Beauty/Grooming of the Year. Năm 2025, Bimm có tên trong danh sách đề cử TikTok Awards 2025.

Công việc cũng đưa Bimm đến nhiều hoạt động chia sẻ kiến thức và giao lưu với sinh viên tại các workshop có sự tham gia của Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Sài Gòn... Từ đây, anh bắt đầu nhìn công việc của mình rộng hơn.

Nếu những ngày đầu Bimm chủ yếu quan tâm một video có được xem nhiều hay không, hiện tại anh chú ý hơn đến việc nội dung có thực sự tạo được kết nối với người xem. Theo Bimm, một video có lượng xem cao chưa chắc đã tạo cảm giác gần gũi nếu thông tin được truyền tải quá khô hoặc thiếu trải nghiệm cá nhân.

Vì vậy, anh muốn đưa nhiều hơn những trải nghiệm thật vào nội dung. Những lần làn da gặp vấn đề, những điều từng khiến anh tự ti hay bài học trong quá trình điều trị đều có thể trở thành một phần câu chuyện. Bimm cũng hướng đến việc xây dựng cộng đồng "Da Lành" để những người quan tâm đến chăm sóc da có thể trao đổi và chia sẻ trải nghiệm.

Với Bimm, làm đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ một hình ảnh hoàn hảo. Chính quá trình từng tự ti về làn da khiến anh nhận ra một làn da khỏe mạnh không đồng nghĩa với một làn da không có khuyết điểm. Anh muốn tiếp tục chia sẻ kiến thức chăm sóc da bằng cách dễ hiểu hơn, đồng thời kể những trải nghiệm cá nhân một cách chân thật.

Hành trình của Bimm bắt đầu khá tình cờ, từ những video hài không mấy thành công đến việc tìm được hướng đi với nội dung chăm sóc da. Đằng sau con số 373.000 người theo dõi là khoảng thời gian anh từng sợ được gọi là "Beauty Blogger", miệt mài học thêm kiến thức và có lúc muốn bỏ nghề vì tự ti về ngoại hình. Những trải nghiệm đó trở thành một phần trong cách Bimm nhìn nhận công việc hiện tại: không phải hướng người xem đến một hình ảnh hoàn hảo, mà giúp họ cảm thấy thoải mái hơn khi nói về những vấn đề của chính mình.