Hành vi có thể bị xử phạt đến 14 triệu đồng mà người đi xe máy cần biết

Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Điểm đáng chú ý là nghị định này bổ sung quy định trừ điểm phục hồi giấy phép lái xe, đồng thời quy định rõ các mức xử phạt nghiêm khắc đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự.

Theo Điều 7, những trường hợp vi phạm quy tắc giao thông gây tai nạn sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Cụ thể, các hành vi sau đây nằm trong diện xử phạt:

Điều khiển xe thành nhóm từ 2 xe trở lên chạy quá tốc độ quy định, Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mà gây tai nạn có thể bị xử phạt đến 14 triệu đồng.

Thứ nhất là các hành vi lái xe thiếu quan sát hoặc không đảm bảo an toàn, như không giảm tốc độ, dừng lại không đúng quy định gây tai nạn; chạy quá tốc độ; đi sai làn, không giữ khoảng cách an toàn; đi ngược chiều, đi vào đường cấm hoặc đường cao tốc; quay đầu, lùi, vượt xe sai quy định.

Thứ hai là vi phạm tín hiệu giao thông và hiệu lệnh, bao gồm: không chấp hành đèn tín hiệu, biển báo, vạch kẻ đường; không tuân theo hiệu lệnh người điều khiển giao thông; không nhường đường hoặc gây cản trở xe ưu tiên.

Thứ ba là lỗi nhường đường sai quy định, như không giảm tốc độ khi từ đường nhánh ra đường chính, không nhường xe từ bên phải ở nơi giao nhau không có báo hiệu, không nhường bên trái ở vòng xuyến có báo hiệu, hoặc không nhường đường tại khu vực hẹp, dốc, có chướng ngại vật.

Ngoài ra, một loạt hành vi khác cũng bị phạt nặng nếu gây tai nạn, bao gồm:

- Không bật đèn chiếu sáng vào ban đêm, khi sương mù, trời mưa lớn hoặc trong hầm.

- Sử dụng đèn pha, đèn chiếu xa sai quy định trong khu dân cư, khi gặp xe ngược chiều hoặc người đi bộ.

- Sử dụng còi trong khung giờ cấm (22h – 5h sáng) tại khu dân cư, bệnh viện; rú ga, nẹt pô liên tục.

- Chạy dưới tốc độ tối thiểu, đi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, kéo đẩy vật khác, chở quá số người quy định, chở người đứng trên yên hay ngồi trên tay lái.

- Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; dùng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy.

- Người lái hoặc người ngồi sau sử dụng ô (dù), thiết bị âm thanh, điện thoại, thiết bị điện tử khi xe đang chạy.

- Ngồi phía sau vòng tay qua người điều khiển xe (trừ trường hợp chở trẻ dưới 6 tuổi).

- Lắp đặt, sử dụng còi, đèn ưu tiên trái phép.

Nghị định 168/2024 cho thấy mức xử phạt với người đi xe máy từ năm 2025 sẽ nghiêm khắc hơn, nhằm răn đe và giảm tình trạng vi phạm dẫn đến tai nạn. Người điều khiển phương tiện cần đặc biệt lưu ý để tránh mất tiền, bị trừ điểm giấy phép lái xe và quan trọng hơn là đảm bảo an toàn cho chính mình và người khác.